Île du Souvenir à Lyon : connaissez-vous ce monument caché au milieu du lac ?

On a beau se balader maintes fois dans le parc de la Tête d’Or, il est possible que, comme nous, vous l’ayez dépassée tout autant de fois sans la remarquer. Posée sur les eaux du lac, l’île du Souvenir abrite pourtant un monument majeur de la mémoire lyonnaise, sur lequel sont gravés les noms de 10 600 Lyonnais morts pour la France. Aussi appelée île aux Cygnes, elle cache une histoire et un accès pour le moins inattendus.

Un monument aux morts posé sur le lac

On peut l’observer de loin lorsqu’on se promène aux abords du lac du parc de la Tête d’Or. Et l’on s’interroge : comment y accéder ? Il est en fait possible (et on aurait aimé le savoir plus tôt) de rejoindre l’île par un passage souterrain qui plonge directement… sous le lac !

On débouche alors sur une esplanade d’où l’on peut admirer le lac et le parc qui s’étend à perte de vue. Derrière nous se dresse l’imposant monument aux morts lyonnais. Le lieu est en effet dédié aux victimes de la Première Guerre mondiale. Son nom officiel est l’île du Souvenir, mais elle est également connue sous le nom d’île aux Cygnes.

Une construction inspirée de L’Île des morts

Après la Première Guerre mondiale, la Ville de Lyon lance un concours pour construire un nouveau monument aux morts. Le projet est confié à l’architecte lyonnais Tony Garnier, qui s’inspire du tableau L’Île des morts, peint par Arnold Böcklin. Il travaille alors avec les sculpteurs Jean-Baptiste Larrivé, chargé du cénotaphe, Louis Bertola et Claude Grange, qui réalisent les bas-reliefs.

Les murs inférieurs portent les noms de 10 600 Lyonnais morts au combat durant la Première Guerre mondiale. Le choix est fait d’installer l’édifice sur une île, au milieu du lac du parc de la Tête d’Or. L’île est créée et aménagée entre 1924 et 1930, et le monument est inauguré en 1930.

Aujourd’hui, il est possible de s’y recueillir en mémoire des combattants, tout en contemplant le lac qui s’étend autour de l’île, dans un cadre qui semble en dehors de l’agitation de la ville. Le monument reste également au cœur des commémorations lyonnaises du 11 novembre et du 8 mai.

Île du Souvenir – Parc de la Tête d’Or

Horaires : du mercredi au lundi, de 11h à 17h.

Adresse : Parc de la Tête d’Or, 69006 Lyon. Accès : par un passage souterrain situé sous le lac.

Tarifs : gratuit.

Photo en une : Gerald Villena