Le salon Mer & Vigne près de Lyon va régaler les amateurs de bons produits pendant quatre jours

En partenariat avec Mer & Vigne

Lyon, capitale de la gastronomie, accueille une nouvelle édition du salon Mer & Vigne ! Du 6 au 9 novembre 2026, ce rendez-vous incontournable des amateurs de bons produits et de spécialités artisanales investit La Palmeraie de La Tour-de-Salvagny, aux portes de la ville, pour quatre jours placés sous le signe de la gourmandise. Au programme : plus de 90 producteurs, artisans et viticulteurs venus partager leurs savoir-faire et faire découvrir leurs spécialités. Et comme on dit, quand l’appétit va, tout va… alors autant en profiter pour se régaler !

Des huîtres bretonnes aux épices de Madagascar

Pour sa 29ᵉ édition, le salon Mer & Vigne réunit une belle diversité de producteurs français et internationaux. Ici, les spécialités régionales côtoient des saveurs venues d’ailleurs, pour un voyage des plus gourmands. Côté français, les visiteurs pourront se laisser tenter par des fromages de caractère, de la charcuterie, du foie gras au piment d’Espelette, des ravioles de la Mère Maury ou encore quelques bulles de champagne. Les amateurs de vin ne seront pas en reste, avec des cuvées issues de différents terroirs. Et pour ceux qui ont envie de pousser le voyage un peu plus loin : spécialités portugaises, vins italiens et argentins, vanille et épices de Madagascar, sans oublier d’étonnants cocktails en perles moléculaires venus de Barcelone !

Le principe est simple : on passe devant un stand pour goûter, on s’arrête pour discuter avec un producteur et l’on se laisse tenter par quelques spécialités. Parmi les belles découvertes à ne pas manquer : le foie gras mi-cuit des Landes de Maison BARTHE, les huîtres bretonnes de Damerose, à savourer avec un verre de vin blanc sec, ou encore les bières artisanales tchèques, blondes ou ambrées, pour une pause conviviale aux accents d’Europe de l’Est.

Des producteurs passionnés et un savoir-faire à découvrir

Au-delà des dégustations, le salon Mer & Vigne défend une consommation à la fois responsable et savoureuse. Sur ses 91 exposants, plus de 80 % privilégient les circuits courts, une démarche mise en avant grâce à des macarons signalétiques dans le programme remis à l’entrée. Parmi les stands à explorer, Les Merveilles de la Mer proposeront huîtres, coquillages et crustacés venus de Bretagne et de Méditerranée. Côté vins et spiritueux, Apéritifs & Digestifs mettront à l’honneur des domaines viticoles de la région Rhône-Alpes, des vins effervescents et des liqueurs artisanales. Enfin, Les Délices du Terroir feront voyager les papilles avec leurs fromages AOP auvergnats, leurs charcuteries lyonnaises, mais aussi des huiles d’olive italiennes, des épices malgaches et des vins portugais du Douro.

Une belle occasion d’échanger directement avec les producteurs, de découvrir leurs savoir-faire et de mettre des visages derrière les spécialités que l’on déguste. Car c’est aussi tout l’esprit de Mer & Vigne : des produits, des histoires et surtout des femmes et des hommes passionnés qui font vivre leur terroir !

Un week-end pour les épicuriens

Pour prolonger les dégustations, plusieurs espaces de restauration avec places assises permettront de faire une pause gourmande dans une ambiance conviviale. Au menu : assiettes d’huîtres, galettes et crêpes bretonnes, andouillettes, fish and chips, grillades, viande de taureau, spécialités aveyronnaises et autres douceurs. De quoi reprendre des forces entre deux découvertes !

Pas le temps de venir en journée ? Le salon joue les prolongations avec deux nocturnes, les vendredi 6 et samedi 7 novembre jusqu’à 22 h. Autre bonne nouvelle : l’entrée est gratuite sur invitation, à télécharger sur le site officiel de Mer & Vigne. Pensez également à apporter votre propre verre pour les dégustations ! De quoi mettre un peu de gourmandise et de convivialité dans ce mois de novembre qui débute, tout en faisant le plein de bonnes choses avant l’arrivée de l’hiver !

Infos pratiques :

Salon Mer & Vigne – Lyon 2026

Adresse : La Palmeraie, route de Lozanne, 69890 La Tour-de-Salvagny

Dates : du vendredi 6 au lundi 9 novembre 2026

Horaires : vendredi 6 de 11h à 22h, samedi 7 de 10h à 22h, dimanche 8 de 10h à 20h, lundi 9 de 10h à 19h

Entrée : gratuite sur invitation à télécharger sur mer-et-vigne.fr

Photo de couverture : ©mer&vigne

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