Annette, la table marseillaise qui joue avec les souvenirs d’enfance

À deux pas de l’Opéra de Marseille, Annette joue avec un sentiment que tout le monde connaît : la nostalgie. Celle de la cantine, des déjeuners du dimanche en famille, des goûters qui traînent un peu trop longtemps.

Le restaurant s’appelle Annette, comme une grand-mère qui aurait laissé son carnet de recettes ouvert sur la table. L’adresse a ouvert à l’automne dans un lieu qui abritait autrefois Burger Banquet. Aux commandes, deux associés, Ebonie et Lancelot, qui avaient une idée simple en tête : créer un endroit où l’on mange des plats familiers, mais racontés autrement. Pas une reconstitution qui sent la naphtaline, plutôt un terrain de jeu autour de souvenirs et de saveurs communes.

Annette, un décor qui réveille la mémoire

Dès l’entrée, Annette donne le ton. Sur les murs, une toile de Jouy détournée. Sur les tables, des verres Duralex. Dans la salle, des objets qui rappellent une chambre d’enfant ou un salon des années 1990 : cassettes audio, jouets, magazines. Les menus sont même glissés dans des exemplaires de Tom-Tom et Nana. L’idée n’est pas de recréer un décor figé, mais de provoquer un sourire ou un souvenir au détour d’un détail.

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Des classiques revisités

En cuisine, la cheffe Charlotte Carenou s’est occupée de traduire cette idée dans l’assiette. Formée dans plusieurs maisons marseillaises, elle a construit une carte courte qui pioche dans les classiques de l’enfance. Quatre entrées, quatre plats, quelques desserts. Pas plus. Le cordon bleu fait figure de plat signature. Il arrive avec une farce fine, un peu de jambon, un siphon de morbier et une purée maison. Plus loin sur la carte, on trouve aussi une macédoine revue avec des produits de la mer, un risotto façon soupe à l’oignon, un gratin de coquillettes aux pleurotes, ou encore une saucisse-purée qui rappelle les repas simples et efficaces.

Les desserts suivent la même logique. La pièce phare de cette fin de carte, la crème « d’Annette » qui évoque habilement une marque de desserts de notre enfance, se mêle à d’autres grands classiques : profiterole, tarte tatin, fondant au chocolat et napolitain. Dans la cuillère, le plaisir tient dans ce décalage léger entre souvenir et présent.

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Une table de quartier où l’on revient

L’esprit du lieu dépasse l’assiette. Les habitués peuvent laisser leur rond de serviette sur place après quelques visites, comme dans certaines maisons de famille. Le dimanche midi, un poulet rôti servi avec ses frites et salade rassemble les tables de copains ou les familles. Dans un quartier déjà dense en restaurants, Annette se distingue en revenant à quelque chose de très direct : l’émotion liée à un plat connu. Parfois, cela suffit à raconter une histoire. Et à faire revenir les gens.

FAQ du restaurant Annette à Marseille

Où se trouve le restaurant Annette à Marseille ?

Annette se trouve au 9 rue Molière, dans le 1er arrondissement de Marseille, à deux pas de l’Opéra.

Que mange-t-on chez Annette à Marseille ?

Le restaurant revisite des classiques de l’enfance comme le cordon bleu, la saucisse-purée, le gratin de coquillettes ou encore plusieurs desserts régressifs.

Quels sont les horaires du restaurant Annette ?

Annette est ouvert du mercredi au dimanche, de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Annette

9 Rue Molière, 13001 Marseille

Du mercredi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h.