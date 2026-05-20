Cette grande fête gratuite va transformer le canal de l’Ourcq en immense piste de danse

Le samedi 23 mai 2026, le Centre national de la danse transforme Pantin en immense piste de danse à ciel ouvert avec le retour très attendu du “1 km de danse”. Une grande fête populaire, joyeuse et totalement gratuite qui promet d’enjailler les quais du canal de l’Ourcq de 14h jusqu’à minuit.

1 km de danse revient à Pantin

Pour la cinquième année, amateurs et professionnels s’emparent de l’espace public à l’occasion du 1 km de danse, une grande fête chorégraphique qui rassemble les habitants de Pantin (et bien au-delà) autour d’une même envie de bouger et de célébrer l’arrivée de l’été. Petits, grands, curieux, passionnés ou simples promeneurs : tout le monde est invité à entrer dans la danse ou simplement profiter des nombreuses festivités imaginées par le Centre national de la danse avec le soutien du ministère de la culture. Pensé comme un véritable parcours artistique en plein air, l’événement investira plusieurs lieux emblématiques de la ville dans une ambiance conviviale et festive. Spectacles, performances, battles et vos plus beaux déhanchés rythmeront cette journée du 23 mai !

Spectacles, performances, battles, DJ set au programme

Un programme diversifié qui commence avec un immense échauffement collectif orchestré aux Magasins généraux par Fabien Almakiewicz, danseur et performeur reconnu pour son énergie communicative. De quoi lancer la journée sur les chapeaux de roue avant une série de performances et de spectacles aussi éclectiques que réjouissants. Parmi les temps forts à ne pas manquer : une performance de Lynda Hayford, actuelle directrice du Centre chorégraphique national de Rennes-Bretagne et artiste associée du CND cette année. Le public pourra également découvrir les démonstrations des écoles et conservatoires du territoire, avec notamment le CRR de Paris, les CRD d’Aulnay-sous-Bois et de Pantin.

Côté spectacles, la programmation fait la part belle à la création contemporaine avec plusieurs propositions gratuites particulièrement attendues : « elle brûle » de Suzanne Henry avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, « Tordu » de Martín Gil avec les Laboratoires d’Aubervilliers, « Stupid pony gun girl » imaginé par Samuel Planas et Léo Merrien avec Danse Dense, ou encore le duo formé par Marcela Santander Corvalán et Lucía García Pulés. Et parce qu’une fête de la danse ne serait pas complète sans un grand final collectif, la soirée se prolongera sur les quais du canal de l’Ourcq avec une battle all styles suivie d’un DJ set du Contre-Club, de 18h30 à minuit.

Toutes les danses seront mises à l’honneur

Danses classiques, jazz ou contemporaines, danses urbaines et traditionnelles, sans oublier le voguing, la country ou encore le roller dance : toutes les esthétiques chorégraphiques seront célébrées à Pantin ce samedi 23 mai 2026, de 14h à minuit. Et cette année encore, l’événement dépassera les frontières franciliennes puisque sept autres villes françaises accueilleront également le 1 km de danse entre le 23 mai et le 7 juin : Sète, Orléans, Saint-Pierre (La Réunion), Château-Thierry, Mougins, Clermont-Ferrand et Uzès. En solo, en duo ou en groupe, comme le chante Céline Dion : dansons… gratuitement et en plein air !

1km de danse

Samedi 23 mai 2026, de 14h à minuit

CND Pantin, 1 Rue Victor Hugo 93500 Pantin

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