Pourquoi le festival Rock en Seine n’aura pas lieu en 2027 ?

En 2027, le célèbre festival Rock en Seine ne se tiendra pas au domaine national de Saint-Cloud. Ce vendredi 6 novembre 2026, les organisateurs ont officiellement annoncé l’annulation de la prochaine édition et donnent rendez-vous au public du 23 au 27 août 2028. Mais pour quelle raison ?

Des travaux en cause

Pourquoi les organisateurs de Rock en Seine ont-ils d’emblée annoncé l’annulation du festival qui devait se tenir en août 2027 ? D’après leur communiqué, cette décision a été prise face à d’importants travaux d’aménagement prévus à proximité du domaine national de Saint-Cloud, entre le pont de Saint-Cloud, le tunnel de l’autoroute A13, la place Clemenceau et l’avenue de la Grille-d’Honneur. Plusieurs sites qui sont proches de l’entrée principale du domaine, empruntée par le public du festival.

Le chantier le plus problématique concerne notamment le tunnel de Saint-Cloud, sur l’autoroute A13 en direction de la Normandie : sa fermeture devrait durer neuf mois, ce qui va perturber la circulation de tout le secteur… dont celle des festivaliers. Ainsi, au-delà du chantier, l’accès au site est fortement limité et ne permet pas de bonnes conditions d’accueil pour un public qui représente habituellement des dizaines de milliers de personnes chaque jour.

Pourquoi d’autres solutions n’ont pas été trouvées ?

Face à ces difficultés, les équipes de Rock en Seine ont étudié plusieurs possibilités pour préserver une édition en 2027. L’une des premières solutions envisagées a été un déplacement du festival à la mi-juillet, dans un format plus réduit. Mais l’organisation était bien trop compliquée : les artistes n’étaient pas toujours disponibles et d’autres festivals risquaient de se tenir au même moment. Par ailleurs, aucun autre terrain ne semble pouvoir être occupé.

Dans son communiqué, le festival explique avoir fait face à « un ensemble de contraintes inédites et indépendantes de [sa] volonté ». Celui préfère ainsi annuler cette édition plutôt que de proposer un événement qui n’est pas à la hauteur des attentes des festivaliers. Cette année 2026, malgré un été caniculaire, il avait rassemblé 175 000 festivaliers venus écouter The Cure, Tyler, The Creator ou Nick Cave.

À quand le retour de Rock en Seine ?

Si l’édition 2027 est annulée, Rock en Seine prévoit déjà son retour au domaine national de Saint-Cloud. Sur le site, les organisateurs donnent rendez-vous aux festivaliers du 23 au 27 août 2028, en retrouvant le format habituel de l’événement, dans un contexte plus favorable à l’accueil du public.

Créé en 2003, Rock en Seine s’est progressivement imposé comme l’un des grands festivals de musique rock et pop en France. Son installation près de Paris, à la veille de la rentrée, est particulièrement appréciée par les Franciliens de retour de vacances. Les adeptes devront donc attendre deux ans pour retrouver son ambiance festive… à moins qu’un autre rendez-vous soit finalement organisé en 2027.

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Image à la une : © Rock en seine