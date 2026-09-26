À Paris, théâtres et salles de concert initient les tout-petits à la musique

À Paris, plusieurs théâtres, écoles et salles de concert dédient une partie de leur programmation aux plus jeunes, avec des spectacles accessibles dès l’âge de 6 mois ! Concerts participatifs, histoires musicales, goûters avec jazz ou jeux de gestes… Plusieurs rendez-vous sont donnés aux familles pour initier les plus petits à la musique.

La musique dès les premiers mois

Au lieu de laisser les enfants assister passivement à un spectacle, les théâtres et salles de concert de Paris les convient à rejoindre les musiciens. Au collège Buffon, les « Mélomanes en culotte courte » proposent par exemple aux tout-petits de s’approcher des artistes et d’interagir directement avec eux. Dès 6 mois, ceux-ci peuvent ainsi découvrir les instruments et le chant lors d’un événement conçu pour eux.

Ceux-ci sont aussi accueillis aux « Concerts pour les bébés » du théâtre Paris-Villette ou aux « Bébés Concerts » au théâtre de l’Atelier organisés par l’orchestre Lamoureux. Durant une trentaine de minutes, des airs de Vivaldi, des fanfares ou des séances de percussions leur feront découvrir différents genres musicaux avec des instruments provenant du monde entier. Chacun pourra alors écouter, fredonner ou danser à sa manière.

Éveiller la curiosité

Au théâtre du Châtelet, les enfants de 6 mois à 6 ans peuvent participer au programme « Les P’tits Fauteuils » : en petit groupe, ils pourront découvrir la scène à travers différents parcours musicaux, des histoires contées en musique et des moments partagés avec leurs parents. L’objectif est alors de susciter la curiosité des plus petits sans les faire participer à un énième cours…

Au nord de Paris, Les Trois Baudets proposent eux aussi les « P’tits Baudets » réservés aux familles. Histoires chantées et spectacles sonores invitent les enfants à explorer la musique autrement. Même au Sunset Sunside, vous serez conviés avec vos enfants pour découvrir le jazz lors des « Jazz & Goûter » proposés durant l’après-midi dès l’âge de 3 ans.

Ciné-concerts, jeux ou tours de magie

Loin d’être de simples concerts, ces rendez-vous ne manquent pas d’idées pour intéresser les enfants. À Radio France, les « Concerts en famille » les font ainsi voyager à travers des concerts-fictions, des ciné-concerts et des contes musicaux dès l’âge de 3 ans. Au sein du Studio 104, ces récits mettront en scène des personnages comme Cendrillon, Scrooge ou Cléopâtre sur des airs mélodieux.

Dans plusieurs salles de concert parisiennes, les concerts « Doudou & Magie » transforment ainsi le spectacle en une vaste scène de jeu. Dès 6 mois, les enfants pourront découvrir la musique classique à travers des comptines, des jeux de gestes et des tours de magie en ramenant… leur doudou ! Bien sûr, pour tous ces événements, il faudra penser à réserver une place pour vous et vos enfants avant que ceux-ci ne soient complets.

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Image à la une : © Marta Vidanes