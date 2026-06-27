La Maison des histoires : un musée qui fait entrer les enfants dans l’univers des albums jeunesse

Loulou, Chien Bleu, Max et les Maximonstres, Cornebidouille… Les Maisons des histoires convient petits et grands à entrer dans les univers farfelus des albums jeunesse les plus célèbres. À la librairie Chantelivre (6e) ou à Bastille (11e), les enfants peuvent jouer dans des parcours interactifs, lire des bandes dessinées, assister à des lectures-spectacles ou dévorer un goûter…

Quand les livres deviennent vivants

Entrer dans l’univers des livres illustrés, n’est-ce pas le rêve de chaque enfant ? C’est ce que permettent les deux Maisons des histoires situées à Paris, où les petits visiteurs peuvent suivre au pas Les Trois Brigands, jouer avec Petit-Bleu et Petit-Jaune, traverser la forêt des effrayants Maximonstres ou avoir le fameux Chien Bleu pour compagnon… Tant d’aventures tout droit inspirées des albums qui bercent l’enfance et nourrissent l’imagination aux Maisons de Bastille et de Chantelivre.

Grâce à la collaboration fructueuse d’auteurs, d’ouvriers, d’éditeurs, de menuisiers, de scénographes, de graphistes, de designers, d’architectes, d’illustrateurs, de comédiens ou de libraires, la Maison des histoires ouvre ainsi les enfants aux plaisirs de la lecture à travers de multiples parcours immersifs et interactifs dans lesquels ils peuvent jouer avec leurs personnages préférés. Visiteurs libres, classes scolaires ou associations permettent la rencontre d’enfants de différents milieux.

La lecture, un vrai spectacle

Au-delà des parcours ludiques dans les différentes salles d’exposition des Maisons des histoires, les enfants sont également conviés à participer à des lectures-spectacles : une fois réunis, ceux-ci doivent chanter la formule magique et soudain, la malle aux histoires s’ouvre pour laisser place aux Raconteurs durant une vingtaine de minutes… Jouée à deux voix par des comédiens costumés, cette lecture rythmée de bruitages est adaptée aux enfants de tous les âges. Les bébés peuvent toucher et explorer à cœur joie les décors en étant accompagnés par l’histoire contée, tandis que les petits de 1 à 6 ans peuvent profiter des lectures musicales où l’on chante et danse sur du swing (uniquement à Chantelivre).

Après avoir joué dans les décors, écouté des lectures et dansé sur la musique, vous pouvez faire un tour aux librairies abritées dans les Maisons. Que vous soyez à Chantelivre ou à Bastille, vous y trouverez des albums, premiers romans, mangas, bandes dessinées pour petits, mais aussi pour adultes. Par ailleurs, l’univers des livres de jeunesse se décline aussi dans de la papeterie, des jeux de société ou des peluches, une multitude de souvenirs avec lesquels repartir.

Comment préparer sa visite ?

Plusieurs choses sont à savoir avant votre visite. Tout d’abord, chaque adulte et enfant doivent être munis d’un billet acheté en ligne au préalable. Vérifiez aussi dans quelle maison vous avez fait votre réservation, entre le 6e ou le 11e arrondissement. Si vous venez avec un bébé, sachez que vous pourrez obtenir des porte-bébés ou utiliser des toilettes adaptées pour changer sa couche. Vous pouvez aussi garer votre trottinette ou votre poussette sur place.

Par ailleurs, afin de garder les espaces propres, tous les visiteurs sont priés de retirer leurs chaussures à l’entrée ! Ainsi, petits et grands pourront déambuler dans les différentes salles des Maisons des histoires avec leurs chaussettes… Et pour se restaurer, deux cafés vous attendent dans chaque adresse pour vous faire goûter une sélection d’encas, de gâteaux et de compotes, avec des chaises hautes et des micro-ondes à disposition. De vraies maisons pour enfants !

Maison Chantelivre

13 rue de Sèvres, 75006 Paris

Maison Bastille

7 Cité de la Roquette, 75011 Paris

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Image à la une : © Maison des histoires