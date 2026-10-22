La Fondation du Patrimoine lance un appel aux dons pour reconstruire le marché des Enfants Rouges à Paris

Après un incendie survenu durant la nuit du 11 au 12 octobre 2026, le marché des Enfants Rouges (3e) a été quasi entièrement détruit. Classé au titre des monuments historiques, il était le plus ancien marché couvert de Paris. Face à ce drame, la Fondation du patrimoine vient alors de lancer un appel aux dons afin de reconstruire ce lieu emblématique du quartier du Marais.

Un incendie dévastateur

Le matin du 12 octobre 2026, les Parisiens se sont réveillés en apprenant le drame : le marché des Enfants Rouges, situé dans le 3e arrondissement de Paris, a été touché par un incendie qui a ravagé sa toiture, sa charpente et l’ensemble de ses étals. Grâce à l’intervention des pompiers, le feu a pu être maîtrisé au cours de la nuit, préservant les commerces donnant sur la rue et les portails. Malgré tout, ce qui était le plus ancien marché couvert de Paris a été totalement détruit de l’intérieur : des dégâts qui nécessiteront d’importants travaux assurés par la Ville.

Ainsi, pour permettre cette reconstruction, la Fondation du patrimoine a ouvert une collecte destinée à soutenir ce chantier d’ampleur. L’objectif annoncé est de réunir 300 000 euros grâce aux dons des particuliers et des mécènes afin de redonner vie à ce marché où se côtoyaient épicerie italienne, traiteur libanais, snack japonais, ainsi que les restaurants L’Estaminet ou La Petite Fabrique.

400 ans au cœur du Marais

Fondé en 1615, sous le règne de Louis XIII, le marché des Enfants Rouges est considéré comme le plus ancien marché couvert de Paris. À ses débuts, il est connu sous le nom de « petit marché du Marais », avant d’être renommé « marché des Enfants Rouges » : ce toponyme singulier fait en réalité référence à un orphelinat créé par Marguerite de Valois en 1536, où les enfants portaient des vêtements rouges, couleur traditionnellement associée à la charité chrétienne.

Inscrit au titre des Monuments historiques en 1982, le marché a connu des périodes difficiles, notamment dans les années 1990, lorsqu’un projet de parking menaçait son avenir. Bien heureusement, commerçants et riverains se sont mobilisés pour empêcher sa disparition et faire rénover ses infrastructures. La décennie suivante, il retrouve de sa superbe avec l’arrivée de traiteurs et de restaurateurs dans sa halle, devenant alors un important site touristique du Marais.

Comment participer à la collecte ?

La Fondation du patrimoine vous convie à participer à la collecte directement sur le site. Vous pouvez choisir la somme que vous souhaitez donner en payant par carte bancaire, et les organisateurs vous tiendront ensuite au courant des avancées de ce projet qui devrait s’étaler sur plusieurs années. L’occasion de participer à la reconstruction d’un patrimoine culturel, mais aussi d’un précieux espace de sociabilité en plein cœur du Paris historique.

Pour participer à la collecte : consultez l’appel aux dons de la Fondation du patrimoine consacrée au marché des Enfants Rouges

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Image à la une : Marché des Enfants Rouges © Guillaume Bontemps / Ville de Paris