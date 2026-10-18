Ce célèbre cabaret de Montmartre fête ses 80 ans cette année

À Montmartre, il existe un lieu où les paillettes, l’humour et les chansons françaises font bon ménage depuis des décennies. Son nom ? Madame Arthur ! Véritable institution du cabaret parisien, cette adresse haute en couleur fête cette année ses 80 ans. Et malgré les années qui passent, pas question pour elle de prendre une ride : alors, joyeux anniversaire à ce cabaret aussi impertinent qu’incontournable !

80 ans d’histoire au cœur de Montmartre

Fondé en 1946, Madame Arthur, installé rue des Martyrs, à Montmartre, est considéré comme le premier cabaret travesti de Paris. Son nom fait référence à une chanson homonyme écrite par Paul de Kock en 1850 et popularisée par Yvette Guilbert. Dès ses débuts, le lieu joue avec les codes du genre et de l’androgynie, dans un esprit impertinent qui fait partie intégrante de l’histoire du cabaret. Depuis Bambi et Coccinelle, figures pionnières du cabaret transformiste, cet univers n’a cessé de bousculer les normes et de faire de la scène un espace de liberté et d’expression. Au fil des décennies, le lieu a connu plusieurs vies, sans jamais perdre son identité. Il faudra toutefois attendre 2015 pour que Madame Arthur renaisse véritablement sous sa forme actuelle. L’équipe du Divan du Monde reprend alors le cabaret, fermé depuis plusieurs années, et entreprend de le rénover afin de réunir les deux établissements en un même lieu de spectacle et de fête.

Depuis, Madame Arthur cultive un univers bien à lui, quelque part entre cabaret traditionnel, théâtre et musique, avec des spectacles qui se renouvellent régulièrement. Et pour cette fin d’année, les créatures du cabaret ont encore de quoi nous surprendre !

Un programme anniversaire qui ne manque pas de piquant

Du 1er au 31 octobre 2026, place à « La Groupie du Futur », un spectacle d’anticipation aussi déjanté que Madame Arthur. Dans les années 80, lorsqu’on lui parlait du futur, le cabaret s’imaginait déjà en voiture volante, direction Mars, avec un robot majordome en latex chromé. Mais nous voilà en 2026 et, visiblement, l’embarquement se fait toujours attendre ! En attendant, Madame Arthur s’amuse avec les filtres beauté, confie ses états d’âme à ChatGPT et finit par se demander si le futur n’est pas, finalement, un immense cabaret. Et quitte à voyager dans le temps, autant le faire avec des talons !

Puis, du 5 au 28 novembre 2026, Madame Arthur reprend la route avec « Sur la route de Catchana ». Elle s’était pourtant juré de ne plus jamais partir en roadtrip : trop peu de douches et surtout, pas assez de place pour toutes ses perruques ! Mais un mystérieux appel de Catchana vient bouleverser ses plans et pousse le cabaret et ses créatures à prendre la direction de l’inconnu… ou presque. Après un rapide détour par le dictionnaire, la destination semble finalement des plus attrayantes. De quoi embarquer pour un voyage aussi extravagant qu’inattendu.

Enfin, du 3 au 19 décembre 2026, place à « Opération Bal Masqué ». Tout commence avec un mystérieux message : « Rendez-vous ce soir. Venez masquée. » Ni une ni deux, Madame Arthur enfile ses plus beaux atours, convoque ses complices et se lance dans une mission de la plus haute importance : infiltrer le fameux Bal Masqué. Pour mener cette opération à bien, elle pourra compter sur une arme redoutable : les chansons, des tubes d’hier aux hits d’aujourd’hui, parfaits pour brouiller les pistes… et faire danser les suspects !

Une soirée qui se prolonge jusqu’au bout de la nuit

Poussez les portes de Madame Arthur et laissez-vous happer par son décor rétro, où les lumières tamisées côtoient le mobilier vintage, dans un clin d’œil à l’âge d’or du cabaret parisien. Dès 21h, les artistes revisitent les grands classiques de la chanson française au piano-voix, avec cette petite dose d’impertinence qui fait leur signature. Et ici, pas de changement de langue : les spectacles sont entièrement en français !

À 22h30, place à un second spectacle, avant de poursuivre la soirée sur le dancefloor dès 23h30. Aux platines, une équipe de dix DJ en résidence permanente revisite les tubes les plus iconiques du répertoire francophone. Au programme : des hits d’hier et d’aujourd’hui, des refrains qu’on connaît par cœur et surtout, le plaisir de chanter tous ensemble jusqu’à 6 heures du matin !

La nouveauté ? Le Karakorale de Minima Gesté ! Si vous aimez le karaoké, plus besoin de vous cacher : ici, on assume tout. Imaginé par l’hilarante Minima Gesté, ce nouveau rendez-vous s’installe tous les vendredis et samedis à partir de minuit, au Salon, la petite salle tout en haut de Madame Arthur. Et pour vous accompagner sur scène, Lucienne, pianiste de cabaret, sera aussi de la partie. Seul hic : le Salon est petit et ne pourra pas accueillir tout le monde. Un conseil : grimpez vite pour être parmi les premiers à pousser la chansonnette !

Et l’énergie insolente de Madame Arthur ne se limite pas à Montmartre ! Depuis 2023, le cabaret sillonne aussi la France pour partager son univers déjanté avec de nouveaux publics : après tout, cette fête ne doit pas être réservée aux seuls Parisiens ! En décembre, ses artistes feront notamment escale à Marseille le 3 décembre, Bordeaux le 11 décembre, Lille le 15 décembre et Montpellier le 19 décembre. Madame Arthur a beau fêter ses 80 ans, elle n’a rien perdu de son esprit libre et déjanté et continue de réinventer les nuits parisiennes avec de nouvelles idées toujours plus survoltées !

Infos pratiques :

Cabaret Club Madame Art h ur

Adresse : 75 bis Rue des Martyrs, 75018 Paris

Horaires : Du jeudi au samedi à partir de 20 h

Tarifs : à partir de 20€

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Photo de couverture : Androkill – Bili L’arme à L’œil – Charly Voodoo – La Briochée – Maud’Amour – Odile de Mainville devant Madame Arthur ©Teresa Suarez