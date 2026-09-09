Céline Dion : un karaoké géant organisé à Paris ce vendredi avant son grand retour sur scène

J’irai chercher ton cœur si tu l’emportes ailleurs même si dans tes danses, d’autres dansent tes heures… Comme nous (ou comme monsieur le maire), vous connaissez les paroles par cœur de Pour que tu m’aimes encore, J’irai où tu iras ou My Heart Will Go On ? Alors, il va falloir donner de la voix ! Ce vendredi 11 septembre 2026, la place de la Bataille-de-Stalingrad se transforme en immense karaoké pour célébrer Céline Dion comme il se doit, à la veille de son grand retour sur scène à Paris.

10 000 voix pour Céline Dion

Elle est partout ! À l’approche de son grand retour sur scène, Céline Dion est sur toutes les lèvres. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : en une semaine, la chanteuse a enregistré une progression de 8,3 % de ses streams sur Deezer en France. Même les transports s’en mêlent : Trainline observe une hausse de 96 % du nombre de passagers réservant un trajet vers Paris pour la première semaine de ses concerts. Et vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux : chaque soir, ses fans s’amassent devant l’hôtel Royal Monceau Raffles Paris, dans l’espoir d’apercevoir la star, qui ne manque pas une occasion de venir échanger et chanter avec eux. Alors forcément, la Ville de Paris a décidé de participer à l’engouement collectif. Ce vendredi 11 septembre, elle s’associe à AEG Presents France et KaraFun pour organiser un karaoké géant et gratuit sur la place de la Bataille-de-Stalingrad, dans le 19ème arrondissement.

Jusqu’à 10 000 personnes pourront se retrouver pour chanter à l’unisson les plus grands tubes de la chanteuse québécoise. Deux sessions sont prévues, à 16 h et 19 h, avec au programme DJ set, karaoké participatif et quelques surprises. Pas besoin d’avoir décroché une place pour l’un des concerts de la star pour pousser la chansonnette : ici, c’est le public qui prend le micro pour chanter Prière païenne, Sous le vent ou All by Myself (même pas peur) !

Sortez vos plus beaux looks de Céline

Et puisqu’un karaoké géant ne serait pas vraiment un karaoké géant sans un brin de folie, les participants sont invités à jouer le jeu jusqu’au bout. Perruques, robes de scène, gants, lunettes noires : toutes les excentricités inspirées des looks iconiques de Céline Dion sont les bienvenues. Des espaces photos permettront également d’immortaliser les looks les plus réussis. De quoi transformer la place Stalingrad en véritable défilé Céline (la chanteuse, évidemment !)

Des fans costumés, des refrains entonnés à pleins poumons et, en fond sonore, plus de quarante ans de carrière à célébrer : de sa victoire à l’Eurovision à l’album francophone le plus vendu de l’histoire, D’eux, signé avec Jean-Jacques Goldman, en passant par My Heart Will Go On, le tube mythique de Titanic, ou Encore un soir, en hommage à son mari René Angélil, disparu en 2016. Céline est de retour et ça se fête !

Une mise en bouche avant son grand retour sur scène

Ce karaoké géant arrive à la veille de l’un des concerts les plus attendus de l’année. Le lendemain, samedi 12 septembre, Céline Dion fera son grand retour sur scène à la Plénitude Arena, pour le premier de ses 16 concerts parisiens.

Après plusieurs années loin des projecteurs, la star de 58 ans s’apprête à retrouver son public dans la plus grande salle couverte d’Europe. Mis en vente à travers le monde, les billets ont été pris d’assaut par ses fans, au point de faire de cette série de concerts l’un des grands événements musicaux de la rentrée. Les représentations se poursuivront jusqu’à la mi-octobre, avant une nouvelle salve de concerts prévue en mai 2027. Autant dire que Paris n’a pas fini de vivre au rythme de la star québécoise.

FAQ Paris chante Céline

Où a lieu le karaoké géant ?

Le karaoké géant se tiendra Place de la Bataille-de-Stalingrad, dans le 19ème.

Quand a lieu le karaoké géant ?

Le karaoké géant a lieu le Vendredi 11 septembre 2026.

Séance 1 : 16h – 17h — ouverture des portes à 14h30 (1h30 avant le début de la séance).

Séance 2 : 19h – 20h — ouverture des portes à 17h45 (1h15 avant le début de la séance).

Est-ce payant ? Comment je m’inscris ?

Le karaoké géant est gratuit sur inscription ici



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Photo de couverture : ©Robin Galiegue