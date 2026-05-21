Concorde, République, Trocadéro… ces six places que la nouvelle mairie veut transformer à Paris

Les chantiers paraissent ne plus s’arrêter dans Paris, et pour cause ! Le nouveau maire Emmanuel Grégoire a annoncé vouloir métamorphoser six grandes places parisiennes dans les prochaines années. L’objectif : faciliter la circulation, végétaliser les sites et ouvrir davantage les espaces aux piétons.

Des travaux qui se poursuivent

Paris a un nouveau maire… et prévoit aussi de nouveaux travaux ! En effet, le socialiste Emmanuel Grégoire a annoncé vouloir transformer six places emblématiques de la capitale que sont la place de la Concorde (8e), la place de la République (3e, 10e, 11e), la place d’Italie (13e), le Trocadéro (16e), Stalingrad (19e) et Gambetta (20e). Des chantiers qui devraient s’ajouter au calendrier déjà rempli par l’ancienne maire, Anne Hidalgo.

Si beaucoup de Parisiens se lassent des travaux aux quatre coins de la ville, ceux-ci ont pour objectif de réduire la place des voitures, remplacer les voies bétonnées par des espaces verts et privilégier les mobilités douces. Face au réchauffement climatique, la mairie travaille ainsi depuis plusieurs années à rafraichir la capitale avec l’ajout de points d’eau, la création d’oasis dans les cours d’école ou de forêts urbaines dans certains quartiers. Un plan qui est poursuivi par Emmanuel Grégoire.

6 places transformées

Les six places parisiennes désignées devraient connaître des transformations différentes. La place de la Concorde devrait retrouver ses fossés et de la pelouse, la place d’Italie se verrait retirer ses pavés pour privilégier un sol plus stable, le Trocadéro serait en partie piétonnisé, Stalingrad s’ouvrerait sur le bassin de la Villette, tandis que République et Gambetta se mettraient au vert. Reste à savoir quand ces chantiers commenceront, le calendrier des travaux n’ayant pas encore été annoncé par la mairie.

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Les chantiers toujours en cours

Comme vous l’avez remarqué, plusieurs sites de la capitale sont actuellement en chantier. Parmi eux, la place Denfert-Rochereau (14e) qui devrait être entièrement réaménagée et végétalisée au tout début de l’année 2027. On compte aussi les travaux de l’avenue de Bouvines (11e) pour concevoir une « rue aux écoles », là aussi dès l’année prochaine. Et bien sûr, le projet pharaonique qui devrait transformer les espaces autour de la gare Montparnasse (15e) a débuté avec l’évacuation de la tour dès le mois de mars 2026 et le lancement prochain de la première étape de cette métamorphose.

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Image à la une : La place de la République © Facebook Hier et Aujourd’hui