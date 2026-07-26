Les Championnats d’Europe de natation reviennent à Paris en 2026… et certaines épreuves seront à voir gratuitement sur la Seine

Tu as le goumin de la Coupe du Monde de Football ? Rassure-toi, une autre compétition sportive débute prochainement et elle a lieu à Paris ! Du 31 juillet au 16 août 2026, la capitale accueillera les Championnats d’Europe de natation, un événement majeur qui réunira les meilleurs nageurs, plongeurs et spécialistes des disciplines aquatiques du continent dont un certain Léon Marchand.

Un héritage des Jeux de Paris 2024

Deux ans après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’héritage sportif de la capitale continue de prendre vie. Le Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, construit face au Stade de France pour les Jeux, reprendra du service en accueillant les épreuves de natation en bassin, de plongeon et de natation artistique. Devenu un haut lieu du sport français, il verra une nouvelle fois défiler l’élite européenne. Ces Championnats marqueront également le grand retour de la compétition dans la capitale, près d’un siècle après la dernière édition organisée à Paris, en 1931.

Des courses dans la Seine, au pied des monuments

Les épreuves en milieu naturel offriront un décor des plus spectaculaires. Après nous avoir offert des images inoubliables lors des Jeux 2024, la Seine redeviendra le terrain de compétition au cœur de Paris. Le fleuve accueillera cette fois deux disciplines particulièrement attendues : la natation en eau libre et le plongeon de haut vol. Les courses de natation se dérouleront autour de l’Île aux Cygnes, au niveau du quai de Grenelle, accessible sur réservation pour les spectateurs souhaitant suivre les athlètes au plus près. Le programme débutera le mardi 4 août avec les épreuves du 10 km (à 10 h pour les hommes et à 14 h 30 pour les femmes), avant de laisser place, le mercredi 5 août, aux courses du 5 km, disputées aux mêmes horaires. Le vendredi 7 août, les nageurs s’affronteront lors du spectaculaire 3 km Knockout, prévu à partir de 9 h, avant que les épreuves d’eau libre ne se concluent, le samedi 8 août, avec le relais mixte dont le départ sera donné à 10 h.

Le plongeon de haut vol promet du grand spectacle

Autre temps fort de ces Championnats d’Europe : le spectaculaire plongeon de haut vol. Les athlètes s’élanceront depuis une plateforme installée sur le pont Bir-Hakeim, à près de 20 mètres de hauteur, avant de plonger dans la Seine. Une discipline impressionnante qui promet des images à couper le souffle, avec la tour Eiffel en toile de fond. Et la bonne nouvelle, c’est que ces épreuves seront entièrement gratuites et pourront être admirées depuis les quais de Seine. Les plongeuses ouvriront le bal le vendredi 7 août à 12 h, suivies des hommes à 14 h 30. Le lendemain, samedi 8 août, le programme sera identique avec les compétitions féminines à 12 h, puis masculines à 14 h 30.

Un rendez-vous sportif à ne pas manquer

Après les exploits de Léon Marchand lors des Jeux olmpiques et paralympiques de Paris 2024, la Ville Lumière s’apprête une nouvelle fois à vibrer au rythme des performances des meilleurs nageurs du continent. Pendant plus de deux semaines, ils se retrouveront à Paris et à Saint-Denis pour s’affronter dans cinq disciplines : la natation course, la natation artistique, le plongeon, la natation en eau libre et le plongeon de haut vol. Si les épreuves en bassin se dérouleront au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, les compétitions en extérieur investiront la Seine, offrant un décor exceptionnel au pied des plus beaux monuments parisiens. Alors oublie la Coupe du Monde de foot, branche-toi Championnats d’Europe de natation 2026 !

Championnats d’Europe de natation 2026

Du 31 juillet au 16 août 2026

Photo de couverture : ©Championnats d’Europe de natation 2026

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