La transformation d’une Porte de Montreuil plus verte, plus accueillante et plus fonctionnelle est lancée

Repenser certains axes de Paris pour en faire des lieux plus sécurisés, plus modernes et plus responsables vis-à-vis de l’environnement, tel est le credo de la Ville de Paris depuis de nombreuses années. Un vaste projet qui s’illustre à travers des chantiers plus ou moins colossaux, à l’image de cette autre place historique de Paris….Et c’est justement un chantier XXL qui attend l’une des portes de Paris les plus empruntées et les plus en demande de modernité : la Porte de Montreuil.

Plus de 700 arbres plantés pour cette porte nouvelle

Après des années de débats et un an de travaux préparatoires, le chantier visant à transformer le rond-point de la porte de Montreuil, dans le 20ème arrondissement, en une grande place végétalisée est sur le point de commencer. Un projet estimé à 220 millions d’euros, qui doit permettre d’améliorer le quotidien des riverains dans ce secteur où les difficultés sont connues et nombreuses. L’installation du camp de base du chantier est attendue pour début mars, avant le démarrage des travaux à la mi-avril. Sauf imprévus ou retards, le nouveau visage de la Porte de Montreuil devrait être prêt pour l’automne 2027, en attendant la livraison des futurs bâtiments en 2031.

D’ici quelques mois, fini l’immense giratoire vieillissant et minéral qui surplombe le périphérique, une vaste place rectangulaire de 40 000 m2, végétalisée et piétonnisée dans sa partie centrale, prendra la relève. Dans cette volonté de rendre l’espace au public et de faire la part belle à la végétation, 704 nouveaux arbres sont plantés, 241 arbres sont maintenus et 36 transplantés dans d’autres sites de Paris. La palette végétale de cette future place entend associer des arbres de haute tige, des arbustes et des prairies, formant un paysage varié, tandis que des essences mellifères (qui produisent du pollen et du nectar) et à petits fruits seront également plantées, permettant aux insectes pollinisateurs d’en être les premiers bénéficiaires au profit de la biodiversité

Une nouvelle dynamique pour cette entrée stratégique de Paris

Installée depuis 2014 en bordure du rond-point de la Porte de Montreuil, la recyclerie Emmaüs gagnera en confort et visibilité au sein de la future place métropolitaine, lui permettant d’y poursuivre son activité de collecte de petit électroménager, meubles, objets, vêtements voués à être recyclés avant revente dans la boutique du 70 rue Saint-Blaise. Avant de s’implanter définitivement, la Recyclerie sera relocalisée temporairement durant les travaux. Surtout, en sa qualité d’entrée stratégique dans Paris, la Porte de Montreuil 2.0 est pensée à l’échelle du Grand Paris, avec un nouveau visage qui rétablit toute une série de connexions entre Paris, Montreuil et Bagnolet.

Seule ombre au tableau pour le moment : ce vaste projet de transformation prévoit le déménagement d’une partie des 330 exposants pendant la durée du chantier. Soit une durée de 17 mois. Une décision jugée inacceptable pour certains commerçants historiques, qui n’ont pas tardé à réclamer des garanties à la Ville de Paris, qui a pourtant assuré qu’aucun pucier ne serait laissé sur le carreau. L’emprise du chantier doit en effet grignoter sur une portion d’environ 1 000 m2, côté Montreuil, au niveau de l’entrée principale du marché, communément appelée le square des Micocouliers.

Image à la une : Porte de Montreuil © Christophe Jacquet – Ville de Paris