Peintures défraîchies, carrelages abîmés, traces d’infiltration… Le métro parisien a besoin d’une grande rénovation ! C’est l’objectif du programme « Coup de propre » lancé par la RATP pour embellir près de 100 stations et gares d’ici 2029, parmi un réseau qui demeure l’un des plus anciens du monde.

Un vaste plan de rénovation

Il s’agit certes d’un « Coup de propre« , mais le programme de la RATP va bien au-delà d’un simple nettoyage. Parmi près d’une centaine de stations et de gares sélectionnées, les agents interviennent notamment sur les infiltrations, les peintures défraichies et les carrelages dégradés. Ils retireront également l’ensemble des graffitis présents dans les couloirs souterrains, remettront en état les surfaces métalliques et les rigoles.

L’objectif est alors de faire disparaître les signes de vieillissement, mais aussi de moderniser les espaces pour assurer davantage de sécurité et de confort. Ainsi, l’éclairage pourra être amélioré et certains mobiliers (assises, panneaux d’affichage, etc.) seront remplacés. Les appareils de vente et les lignes de contrôle seront aussi concernés lorsqu’ils sont devenus obsolètes.

Des lignes toujours en fonctionnement

Pour limiter les perturbations, une grande partie des opérations seront réalisées durant la nuit sur les voies. La plupart des travaux devraient durer entre six et dix-huit mois, une période plutôt longue qui est privilégiée afin de maintenir l’exploitation du réseau pendant la journée. Ainsi, la RATP préfère rénover progressivement les stations au lieu d’être plus rapide et de fermer entièrement les voies.

En 2026, plusieurs stations et espaces de correspondance sont concernés, parmi lesquels Reuilly-Diderot, Saint-Mandé, Champs-Élysées–Clemenceau, Les Sablons, Ternes, Alexandre Dumas, Parmentier ou encore Quatre-Septembre. Le programme s’est déjà concentré sur certaines stations, notamment celles situées à Saint-Augustin, Maraîchers, Avenue Émile-Zola, Malesherbes et Père-Lachaise.

Améliorer l’image du métro parisien

Derrière la question esthétique, il y a celle de la vie quotidienne. Une station mieux éclairée, sans dégradations et équipée de mobilier en bon état améliore les trajets, et même, selon la RATP, « l’ambiance » des stations. Il s’agit ainsi de rendre le réseau plus convivial et plus sûr, pour les voyageurs qui l’empruntent de nuit comme de jour.

Avec son programme « Coup de propre« , la RATP souhaite donc changer progressivement l’image du métro parisien. Peinture, carrelage, éclairage, mobilier et équipements sont rénovés pour obtenir des stations plus modernes et agréables. L’objectif restant de moderniser 100 stations d’ici 2029 !

À lire également : Pourquoi les wagons du métro parisien sont historiquement verts ?

Image à la une : © RATP / Bruno Marguerite