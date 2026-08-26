Vous rêvez de travailler à Disneyland Paris ? C’est le moment de préparer votre CV !

Première destination touristique d’Europe, Disneyland Paris a enregistré plus de 445 millions de visites depuis son ouverture en 1992. Avec ses deux parcs, ses sept hôtels et son Disney Village, la destination est aussi une gigantesque entreprise où travaillent plus de 20 000 personnes dans quelque 500 métiers différents. Et si vous rêvez de rejoindre à votre tour les célèbres « Cast Members », le moment est plutôt bien choisi puisque la destination lance un grand Casting Tour à travers plusieurs villes de France avec plus de 5 000 postes à pourvoir.

Plus de 5 000 postes à pourvoir

À vos agendas ! Du 8 septembre 2026 au 4 février 2027, les équipes de recrutement de Disneyland Paris vont parcourir la France, mais aussi l’Italie et l’Espagne, à l’occasion d’un nouveau Casting Tour. Au total, 11 étapes et 13 dates sont prévues pour aller directement à la rencontre des futurs salariés de la destination. Et cette année, trois nouvelles villes font leur apparition dans le parcours : Rouen, Clermont-Ferrand et Bari.

Les opportunités concernent principalement l’hôtellerie, la restauration et l’accueil, avec plus de 5 000 CDD et CDI à la clé. Un recrutement particulièrement important, qui s’inscrit dans un univers professionnel Disneyland Paris recrute : plus de 5 000 postes à pourvoir vaste : Disneyland Paris compte plus de 120 nationalités parmi ses équipes et 90% de ses Cast Members sont aujourd’hui en CDI. L’entreprise précise également que près de 80% de ses managers sont issus de la promotion interne.

Plusieurs dates partout en France

Première étape dès les 8 et 9 septembre à Lille, avant des passages à Rome et Bari en octobre, puis Rouen le 5 novembre, Lyon le 25 novembre, Clermont-Ferrand le 3 décembre et Marseille le 17 décembre. Le Casting Tour se poursuivra ensuite en Espagne en janvier 2027, avant un retour à Lille le 28 janvier et une dernière étape à Montpellier le 4 février.

Pour participer, il est possible de réserver un créneau d’entretien sur le site carrière de Disneyland Paris, mais aussi de venir directement rencontrer les recruteurs sur place, avec un CV et une pièce d’identité en cours de validité. Les entretiens se déroulent en français, même si l’anglais peut être demandé pour certains postes. Et pour les plus pressés, certaines recrues pourront même rejoindre les équipes dès la saison de Noël 2026. Parmi les avantages annoncés : des solutions de logement, l’accès aux Parcs Disney, des événements réservés aux salariés ou encore des programmes de formation. Alors si travailler au Royaume de Mickey vous a déjà traversé l’esprit, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

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Image en Une : Disneyland Paris lance son Casting Tour 2026-2027 avec plus de 5 000 postes à pourvoir. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann