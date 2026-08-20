Le festival Jazz à la Villette fait son grand retour à la fin de l’été à Paris

Du 28 août au 6 septembre 2026, Paris sera une nouvelle fois rythmée par le festival Jazz à la Villette. Et pour cette nouvelle édition, la programmation se veut éclectique, puisqu’elle mêlera jazz contemporain et hip-hop, en passant par la soul, le funk et les musiques électroniques durant ces dix jours dans les différents lieux de la Villette.

Une programmation entre jazz, soul et hip-hop

Pour cette édition 2026, Jazz à la Villette s’ouvrira en grande pompe le 28 août avec un concert de Snarky Puppy & Metropole Orkest à la Grande Halle. Si vous risquez de les manquer, ne vous inquiétez pas : le groupe américain sera également à l’affiche le lendemain, en compagnie d’une diversité de groupes représentant le jazz actuel. Parmi eux, on retrouvera notamment GoGo Penguin, Émile Parisien, Yaron Herman ou encore Emma-Jean Thackray.

Mais le festival ne mettra pas seulement le jazz à l’honneur ! Sa programmation croisera également le hip-hop, la soul et le funk. En septembre par exemple, Brian Jackson & Yasiin Bey rendront hommage à Gil Scott-Heron aux côtés de Cymande, Emma-Jean Thackray proposera son projet consacré à Miles Davis, et Selah Sue and The Gallands investiront aussi la Grande Halle pour les derniers jours.

Le festival de la fusion et de l’impro

L’une des particularités de cette édition est de ne pas réserver le festival aux grandes scènes. Avec la sélection « Under the Radar », Jazz à la Villette met aussi en lumière des artistes plus expérimentaux, qui ne classent pas leurs projets dans des genres musicaux bien établis. Du Studio de l’Ermitage à l’Atelier du Plateau, en passant par la Dynamo de Banlieues Bleues et la Villette Makerz, le public pourra ainsi découvrir des musiciens comme Arnaud Roulin, Melissa Weikart, Roberto Negro ou Sophia Domancich.

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Cette volonté de faire du jazz un lieu de liberté et de création se retrouve également dans le programme des Constellations, qui se tient les 4, 5 et 6 septembre 2026. En début de journée, les ateliers La Musique des communs proposeront une grande improvisation collective ouverte aux musiciens, aux amateurs et même aux enfants ! Ensuite, on pourra entendre Oval Skylight mêler jazz, rock et musique minimaliste sur scène, tandis qu’Olivier Laisney croisera jazz, hip-hop, musique contemporaine et poésie palestinienne.

Des événements pour les familles

La programmation 2026 s’adresse aussi aux familles avec Jazz à la Villette for Kids. Plusieurs spectacles sont proposés aux plus jeunes, afin d’initier les enfants à la musique dans des formats adaptés, leur faire découvrir la diversité du jazz contemporain et leur donner l’envie d’explorer par eux-mêmes tout le répertoire…

Par ailleurs, les Afters de La Petite Halle rythment aussi le festival avec des rendez-vous gratuits chaque soir, mêlant jazz, groove, hip-hop, improvisation et musiques électroniques. Le 1er septembre, vous pourrez par exemple venir écouter Théo Ceccaldi qui partagera la scène avec la rappeuse Tracy De Sá et la DJ MELANIN. Le 5 septembre, la soirée Qwest TV réunira également Alexis Valet & The Cypher, GROWL! et Time Is Color autour du jazz contemporain et du hip-hop… De quoi bien fêter la fin de l’été !

Jazz à la Villette

Parc de La Villette

211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Du 28 août au 6 septembre 2026

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Image à la une : © Jazz à la Villette