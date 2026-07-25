La galerie d’Apollon du Louvre rouvre sans ses trésors : voici ce que les visiteurs vont découvrir

C’est une renaissance un peu particulière. Après neuf mois de fermeture, la galerie d’Apollon du Louvre a rouvert ses portes au public ce 22 juillet 2026. Mais les visiteurs venus admirer les célèbres joyaux de la Couronne de France devront patienter : les vitrines ont disparu, laissant place à une salle presque nue… qui révèle pourtant une autre facette de ce chef-d’œuvre oublié.

L’incroyable braquage qui a vidé la galerie d’Apollon

Le 19 octobre 2025, la galerie d’Apollon du Louvre devenait le théâtre d’un cambriolage digne d’un scénario de cinéma. En plein jour, un commando pénétrait dans le plus grand musée du monde à l’aide d’un camion-nacelle, atteignait le balcon de la célèbre galerie et repartait quelques minutes plus tard avec huit joyaux historiques de la Couronne de France, dont le diadème de l’impératrice Eugénie. Le butin estimé à 88 millions d’euros, demeure toujours introuvable. Les deux principaux suspects, Abdoulaye N., ancien phénomène d’Internet devenu chauffeur de taxi clandestin, et Ghelamallah A., sans emploi originaire d’Aubervilliers, ont depuis été arrêtés et mis en examen. Après plusieurs mois de silence, ils ont livré en juin de nouveaux éléments aux juges d’instruction, affirmant avoir été recrutés par un commanditaire qui leur aurait promis entre 15 000 et 25 000 euros pour participer au vol, dont ils disent ne pas avoir été les organisateurs.

La renaissance d’une galerie mythique

Depuis le cambriolage, cette salle mythique du Louvre était restée fermée. Ce 22 juillet 2026, la galerie d’Apollon a enfin rouvert au public. Les premiers visiteurs ont découvert un lieu débarrassé de ses vitrines et de ses trésors étincelants, mais qui révèle désormais toute la splendeur de son architecture. « Ce n’est pas une galerie vide », a expliqué Christophe Leribault, président-directeur du Louvre. Pour lui, cette parenthèse sans bijoux permet de retrouver l’esprit originel du lieu : celui d’une galerie d’apparat du XVIIe siècle, imaginée comme un espace de promenade, de représentation et de contemplation.

Avant de devenir l’écrin des trésors royaux, la galerie d’Apollon était déjà une œuvre d’art à part entière. Ses décors, réalisés par Charles Le Brun, François Girardon et Eugène Delacroix, forment une œuvre monumentale où se racontent plusieurs siècles d’histoire de l’art français. « Pendant des années, les visiteurs ont parfois davantage admiré les diamants, les couronnes et les pierres précieuses exposés derrière les vitrines que les décors qui les entouraient. Aujourd’hui, la disparition temporaire des bijoux offre une occasion unique de lever les yeux et de redécouvrir les peintures monumentales et les ornements somptueux du palais. »

Un Louvre tourné vers l’avenir

« Elle est magnifique, comme dans mes souvenirs. » Plusieurs habitués du Louvre sont venus spécialement pour cette réouverture et se réjouissent de retrouver ce lieu emblématique, malgré l’absence des bijoux. Pour d’autres, le spectacle reste plus difficile à accepter. « C’est très vide », confie un visiteur, qui espère revoir un jour les joyaux de la Couronne reprendre leur place derrière les vitrines. En attendant, les trésors rescapés du cambriolage seront présentés dans d’autres espaces du musée, dans des conditions de sécurité renforcées, avant de rejoindre une nouvelle salle permanente, spécialement aménagée pour les accueillir. Cette réouverture marque ainsi une nouvelle étape pour le Louvre qui entend tirer les leçons du cambriolage ayant révélé d’importantes failles dans son système de protection et provoqué une crise interne, marquée notamment par la démission de son ancienne présidente Laurence des Cars. Avec un vaste projet de modernisation estimé à environ 800 millions d’euros, le musée le plus visité au monde prépare désormais une nouvelle page de son histoire.

Photo de couverture : ©JOEL ROBINE / AFP

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