Concerts, DJ set, lip sync, cinéma plein air : l’évènement gratuit à ne pas manquer cet été

Après avoir conquis des milliers de visiteurs l’an dernier, le festival Garden Parvis La Défense revient du 18 juin au 30 juillet 2026 pour six semaines de festivités gratuites, des concerts en plein air, des DJ sets, des soirées reggaeton, des battles déjantées et même, grande nouveauté cette année, du cinéma en plein air.

Le rendez-vous incontournable de l’été à Paris La Défense

Les beaux jours sont de retour et avec eux, l’envie irrésistible de profiter des longues soirées en extérieur. Bonne nouvelle : l’été s’annonce particulièrement festif du côté de Paris La Défense. Du 18 juin au 30 juillet 2026, Garden Parvis investit à nouveau l’esplanade du quartier d’affaires pour une 7ème édition placée sous le signe de la musique, de la convivialité et des découvertes. Cette année, le festival voit plus grand : il gagne deux semaines supplémentaires par rapport à 2025 et propose désormais six semaines complètes d’animations gratuites, 7 jours sur 7. Et pour couronner le tout, une toute nouvelle activité fait son apparition dans la programmation : des séances de cinéma sous les étoiles.

Des concerts gratuits tout l’été

La musique reste l’ADN du festival. Cette année encore, Garden Parvis met les concerts live à l’honneur avec deux rendez-vous musicaux gratuits chaque semaine. Les jeudis, place aux Garden Live, qui accueilleront des artistes déjà bien installés sur la scène francophone comme (roulement de tambour) : St Graal, Colt, Piche ou encore Styleto et son désormais célèbre « faut que tu m’aimes ». Les mardis, les Garden Tremplin offriront un coup de projecteur à la nouvelle génération d’artistes avec notamment Marie Jay ou Requin Chagrin. Chaque soirée débutera dès 19h avec un DJ set avant de laisser place aux concerts à partir de 20h30. Le coup d’envoi du festival sera donné le 18 juin avec un concert d’ouverture exceptionnel de Lilly Wood & The Prick, duo incontournable qui accompagne les playlists des Français depuis plus de quinze ans.

Cinéma en plein air, lip sync et soirées reggaeton

Mais Garden Parvis ne se résume pas à sa programmation musicale. Le festival promet également de nombreuses animations pour rythmer les soirées estivales. Au programme : des blind tests revisités, des mash-up battles, les désormais incontournables Mercred’hits, des battles de lip sync menées par des drag queens ou encore des soirées reggaeton pour enflammer le dancefloor. Comme on vous l’annonçait en préambule, la grande nouveauté de cette édition 2026 ? L’arrivée d’un cinéma en plein air dédié aux comédies musicales cultes. Dès le premier week-end, les festivaliers pourront assister gratuitement à la projection de Mamma Mia ! sous le ciel parisien. Au fil des semaines, d’autres films emblématiques seront également à l’affiche : Bohemian Rhapsody, The Greatest Showman, Grease, Tous en scène et Aline, le film de Valérie Lemercier inspiré de la vie de Céline Dion, une belle mise en bouche avant sa résidence en septembre à La Défense Arena.

Des food kiosques pour les gourmands

Six kiosques de restauration proposeront des spécialités pour tous les goûts tout au long de la journée. Côté boissons, le bar du festival servira une sélection de rafraîchissements et de cocktails colorés, parfaits pour accompagner les concerts, les projections et les longues soirées d’été. Une parenthèse estivale idéale aussi bien pour un afterwork entre collègues que pour une sortie entre amis. De quoi faire de Garden Parvis l’un des rendez-vous incontournables de l’été francilien. À noter dès maintenant dans vos agendas pour profiter gratuitement d’une programmation festive, musicale et gourmande jusqu’à la fin juillet.

Garden Parvis – Paris La Défense

Du 18 juin au 30 juillet 2026

Entrée gratuite

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