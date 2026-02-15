4 000 m² de street art immersif dans un immeuble de La Défense

Vous n’avez pas encore vu cette exposition monumentale dédiée au street art ? Depuis plusieurs semaines, un ancien immeuble de bureaux de La Défense s’est transformé en immense terrain d’expression artistique. Sur plusieurs étages, des centaines d’artistes venus du monde entier ont investi les lieux pour créer une expérience immersive hors norme.

4 000 m² d’art urbain

C’est sur le parvis de La Défense, à deux pas de la Grande Arche et de la célèbre araignée rouge de Calder, qu’un ancien immeuble de bureaux a connu une métamorphose spectaculaire pour proposer une expérience rare. En deux mois à peine, les espaces ont été entièrement repensés : murs repeints, éclairages transformés, installations audiovisuelles déployées sur plusieurs niveaux et création d’espaces immersifs.

Du rez-de-chaussée au cinquième étage, près de 4 000 m² ont été investis par des artistes venus transformer chaque surface en œuvre d’art. Fresques monumentales, tags, installations numériques, tableaux et labyrinthes de graffitis composent une scénographie immersive et débordante de couleurs qui plonge les visiteurs dans l’énergie brute du street art contemporain ainsi que dans son histoire.

Une exposition collective monumentale

Plus de 500 artistes internationaux, originaires de 28 pays et de nombreux territoires français, participent à cette aventure artistique. Parmi eux, 360 ont travaillé directement dans le bâtiment, faisant de l’exposition une œuvre collective vivante et unique en Europe. L’événement s’impose aujourd’hui comme le plus grand musée immersif de street art du continent.

Familles, amateurs d’art urbain, curieux, passionnés de culture contemporaine… tous les profils se croisent dans ce lieu insolite, pleinement investi par la créativité et l’inspiration. Entre squat artistique reconstitué, galeries souterraines, installations sonores et univers interactifs, la visite devient une véritable exploration sensorielle, façon Urbex, à travers la culture urbaine dans toute sa diversité.

Les grands noms du street art réunis

Parmi les artistes français présents, on retrouve bien sûr plusieurs figures emblématiques de la discipline. On peut par exemple citer Invader, célèbre pour ses mosaïques inspirées du jeu vidéo Space Invaders visibles dans de nombreuses rues de Paris, ou encore Seth, connu pour ses fresques poétiques représentant souvent des enfants de dos, que l’on peut notamment observer dans le 13e arrondissement.

Le public peut aussi découvrir le travail de Brusk, figure majeure du graffiti contemporain reconnaissable à ses effets de peinture en mouvement, celui de Mr CHA, reconnaissable à ses personnages souriants et colorés, ou encore celui de Dize, issu de la scène graffiti parisienne historique. Snake, pionnier du graffiti en France depuis les années 1980 et directeur artistique du projet, propose même des visites guidées certains week-ends. L’expo Zoo Art Show est à seulement 15 min du centre de Paris, c’est donc la sortie idéale à faire en famille (surtout quand il pleut !)

Zoo Art Show

Parvis de La Défense

Jusqu’au 28 juin 2026.

Du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.

15€/adulte ; 12€/tarif réduit ; 9€/4-17 ans ; gratuit/-4 ans.

Image en Une : Zoo Art Show Paris La Défense © Zoo Art Show

Mélina Hoffmann