Le RER A serait la ligne de transport en commun la plus fréquentée d’Europe

Avec plus d’un million de voyageurs chaque jour, le RER A est l’un des axes majeurs des transports en commun en Europe. Reliant l’est et l’ouest de l’Île-de-France en traversant le cœur de Paris, cette ligne du réseau francilien serait même la plus fréquentée du continent.

Le RER A, une traversée en Île-de-France

Véritable colonne vertébrale du réseau de transports francilien, le RER A transporte quotidiennement un nombre impressionnant de voyageurs. Desservant des stations majeures de Paris, comme La Défense, Châtelet ou Nation, cette ligne s’étend sur plus de 100 kilomètres, ce qui en fait un moyen de transport essentiel pour les salariés, étudiants et touristes de la région parisienne.

Cette fréquentation exceptionnelle ferait du RER A l’une des lignes de transport en commun les plus utilisées d’Europe. Avec une fréquentation dépassant le million de voyageurs chaque jour, il est un circuit stratégique qui relie plusieurs départements de la région et permet de nombreuses correspondances avec les lignes de métro, RER et trains de banlieue.

La question du flux

Si le RER A est très fréquemment emprunté en région parisienne, sa circulation rencontre aussi plusieurs difficultés qui ne rendent pas le trajet toujours très agréable… Aux heures de pointe, les trains peuvent être particulièrement chargés, notamment sur le tronçon central entre La Défense et Nation. La moindre perturbation risque alors de provoquer des répercussions sur l’ensemble de la ligne et perturber les déplacements de centaines de milliers de personnes.

Pour faire face à cette hausse de la fréquentation, la RATP et la SNCF ont opté pour plusieurs changements : ainsi, l’arrivée de trains à deux niveaux, le renforcement des dispositifs de supervision et la modernisation des infrastructures ont permis un meilleur confort pour les usagers. Malgré tout, la gestion des flux reste un enjeu majeur, notamment dans certains secteurs parisiens très dynamiques.

Le RER A dans le Grand Paris

Le RER A poursuit sa transformation avec le développement de nouveaux quartiers résidentiels, l’extension du réseau avec le Grand Paris Express et l’attractivité du quartier d’affaires de La Défense, sans compter la fréquentation touristique de Disneyland Paris. La ligne doit par ailleurs s’adapter aux évolutions démographiques et économiques de l’Île-de-France afin de continuer à répondre aux besoins des voyageurs.

Ainsi, avec des pics atteignant parfois 1,4 million de passagers par jour, la fréquentation du RER A dépasse largement l’Elizabeth line à Londres, ligne réputée qui compte 800 000 trajets quotidiens en semaine. Un trafic important qui risque d’augmenter au fur et à mesure des années.

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