Films, pièces de théâtre, albums de bandes dessinées, mangas, comédies musicales ou encore jeux vidéo… Ce monument de la littérature française, publié par Victor Hugo en 1862, a maintes fois été adapté. Et ce mois-ci, il revient une nouvelle fois sur le devant de la scène avec un nouveau film réalisé par Fred Cavayé et le retour de la comédie musicale au Théâtre du Châtelet. Deux nouvelles adaptations qui rappellent combien cette œuvre intemporelle, qui s’intéresse aux laissés-pour-compte et dénonce les inégalités sociales, trouve encore un écho particulier dans une France traversée par les tensions et les mouvements de contestation.

Un roman fleuve contre la misère et l’injustice

Mais avant de conquérir les écrans et les scènes du monde entier, Les Misérables est avant tout un immense roman social. Publié en 1862, il nous plonge dans la France du XIXème siècle, entre Paris et la province, au cœur d’une société marquée par la pauvreté et les inégalités. On y suit principalement le destin de Jean Valjean, un ancien bagnard condamné pour avoir volé du pain, qui tente de refaire sa vie après sa rencontre avec Monseigneur Myriel, un évêque qui lui tend la main malgré son passé. Mais son chemin vers la rédemption est semé d’embûches : poursuivi sans relâche par l’inspecteur Javert, il prend sous son aile Cosette, la fille de Fantine, une jeune femme tombée dans la misère et contrainte de confier son enfant aux Thénardier, un couple qui maltraite la petite fille. Autour de ces personnages se croisent destins brisés, histoires d’amour et espoirs de révolte, jusqu’aux barricades parisiennes de juin 1832. Une fresque profondément humaniste, portée par les grandes réflexions de Victor Hugo sur la justice et la société, à l’image de cette formule : « Si la liberté est le sommet, l’égalité est la base. »

À travers cette grande fresque romanesque, Victor Hugo livre surtout un plaidoyer contre la misère, l’exclusion et l’injustice sociale. Un message qui résonne encore particulièrement dans la France d’aujourd’hui, traversée par les tensions et les fractures sociales, comme en témoignent les mobilisations dans tout le pays autour du pouvoir d’achat, des conditions de travail et de l’accès à l’éducation.

Les Misérables : une nouvelle adaptation au cinéma

Et cette histoire, qui traverse les générations sans prendre une ride, continue bien sûr d’inspirer les cinéastes. Avec cette nouvelle adaptation, le réalisateur Fred Cavayé s’attaque à un sacré morceau : le chef-d’œuvre de Victor Hugo, qui compte tout de même près de 1 800 pages ! Plutôt que de revenir sur toute l’intrigue, le cinéaste choisit de mettre en lumière le destin de Jean Valjean, ancien bagnard en quête de rédemption, et sa relation avec Cosette, qu’il recueille après la mort de sa mère Fantine. Pour donner vie à cette fresque monumentale, Fred Cavayé mise sur un casting de choix, avec notamment Vincent Lindon dans le rôle de Jean Valjean et Tahar Rahim dans celui de Javert. Le résultat ? Un film spectaculaire, porté par une reconstitution historique soignée et des personnages profondément humains, tous pris au piège d’un système social violent. Le réalisateur reste fidèle à l’esprit de Victor Hugo et à son regard sur les laissés-pour-compte, tout en rendant cette histoire accessible à une nouvelle génération. Une fresque populaire et ambitieuse, à découvrir en famille (entre deux manifs ?).

Les Misérables, un film de Fred Cavayé, actuellement au cinéma

Et le retour de la comédie musicale !

Mais le cinéma n’est pas le seul à faire revivre les héros de Victor Hugo ! Depuis le 11 novembre, Les Misérables sont de retour au Théâtre du Châtelet, dans une nouvelle production en français. Car si l’œuvre de Victor Hugo a connu d’innombrables adaptations, sa version musicale, imaginée par Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg, est elle aussi devenue un phénomène mondial. Créée à Londres en 1985 après une première version française sous forme d’album-concept en 1980, elle a depuis été jouée dans près de 500 villes et vue par plus de 130 millions de spectateurs à travers le monde ! Pour cette nouvelle mouture parisienne, le metteur en scène Ladislas Chollat propose des décors monumentaux qui donnent vie aux barricades, aux auberges et aux égouts de Paris. Sur scène, pas moins de 64 artistes, comédiens et musiciens, font revivre les destins de Jean Valjean, Cosette, Javert et Gavroche, au rythme de chansons devenues incontournables. Parmi elles, « À la volonté du peuple », véritable hymne de la comédie musicale, appelle à rejoindre la lutte et célèbre l’espoir d’un peuple prêt à se relever. Récompensée par un Molière du spectacle musical, cette fresque humaniste retrouve ainsi le public français dans un écrin à la hauteur de son ambition.

Les Misérables, la comédie musicale

Théâtre du Châtelet, 1 Place du Châtelet 75001 Paris

Du 11 novembre 2026 au 10 janvier 2027

Et si Les Misérables résonnent autant aujourd’hui, ce n’est sans doute pas un hasard. Alors que les mouvements lycéens mobilisent largement depuis près de deux mois et que la colère sociale continue de s’exprimer dans la rue, le roman de Victor Hugo apparaît d’une étonnante actualité. Précarité, inégalités, sentiment d’injustice et désir de changement : les combats qui traversent ses pages font écho aux préoccupations actuelles. Près de deux siècles après sa publication, Les Misérables nous rappellent ainsi que la littérature n’est jamais complètement déconnectée du monde qui l’entoure.

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Photo de couverture : © Thomas Amouroux