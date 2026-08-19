Cette ligne de bus traverse les plus beaux endroits de Paris (et presque personne ne le sait)

Et si, pour découvrir Paris, il suffisait… de monter dans un bus ? Loin d’être réservé aux trajets du quotidien, le réseau parisien cache de vrais itinéraires de visite. La ligne 85 par exemple vous emmène des Puces de Saint-Ouen au Louvre, en passant par Montmartre, le Louxor ou encore le Pont Neuf, elle enchaîne les incontournables. Plus réguliers, plus abordables et bien moins estampillés « touristes », les bus de ville seraient-ils finalement la meilleure façon de découvrir la capitale ?

Des Puces de Saint-Ouen à Montmartre

La ligne 85 ressemble presque à un itinéraire pensé pour les visiteurs… mais aussi pour les Parisiens en quête d’une balade originale. Son parcours débute près des célèbres Puces de Saint-Ouen, le plus grand marché d’antiquaires et de brocanteurs au monde. Avec plus de 5 millions de visiteurs chaque année, ce paradis des chineurs s’étend sur sept hectares, répartis entre douze marchés couverts et cinq rues commerçantes. Chaque marché possède sa propre identité et l’on peut facilement y passer des heures à dénicher des trésors. Avant de partir, faites une halte au Café Jaune : dès 8h30, l’établissement sert un excellent café accompagné d’un roulé à la cannelle ou d’une brioche perdue au sirop de pêche et à la chantilly mascarpone. De quoi faire le plein d’énergie avant la suite de la balade.

Une escale au cœur du Paris des artistes

Quelques arrêts plus loin, le bus vous dépose aux portes de Montmartre. En quelques minutes de marche, on rejoint la basilique du Sacré-Cœur et l’un des plus beaux panoramas de Paris. On peut ensuite flâner dans les ruelles pavées, se faire tirer le portrait place du Tertre ou pousser la porte du Café des 2 Moulins, rendu célèbre par Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. À quelques pas, rue des Trois-Frères, les cinéphiles reconnaîtront aussi l’épicerie Collignon, autre lieu emblématique du film. En poursuivant son trajet, la ligne 85 passe à proximité du Louxor. Rare rescapé des cinémas d’avant-guerre, ce remarquable édifice néo-égyptien des années 1920 est aujourd’hui l’une des adresses culturelles les plus emblématiques du nord de Paris.

Du Louvre à Notre-Dame, en passant par le Pont Neuf

Direction ensuite le cœur historique de la capitale. La ligne 85 dessert les abords du musée du Louvre, avec une arrivée bien plus confortable que le célèbre monte-charge utilisé par certains visiteurs du plus grand musée du monde ! L’occasion de faire une pause culture avant de reprendre la route en longeant les environs du Pont Neuf, le plus ancien pont de Paris. Le terminus, à Châtelet, permet ensuite de rejoindre facilement à pied l’hôtel de ville, la cathédrale Notre-Dame, les quais de Seine ou encore l‘île Saint-Louis, où une glace de chez Berthillon fera plaisir aux gourmands. Une dernière étape qui prouve qu’un simple trajet en bus à 2,05 € peut finalement se transformer en visite guidée de la capitale ! Comme quoi, il n’est pas toujours nécessaire de dépenser une fortune dans un bus touristique pour découvrir les plus beaux trésors de Paris.

Une ligne à (re)découvrir

On associe souvent les bus parisiens aux trajets du quotidien. Pourtant, certaines lignes sont de véritables passerelles entre les grands sites touristiques, les lieux culturels et les quartiers emblématiques de la ville. La ligne 85 en est l’exemple parfait : des Puces de Saint-Ouen aux chefs-d’œuvre du Louvre, en passant par la butte Montmartre, le Louxor ou encore les quais de Seine, elle traverse un concentré de tout ce qui fait le charme de Paris.

Photo de couverture : ©RATP

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