5 raisons qui expliquent pourquoi certaines lignes de métro sont plus rapides que d’autres

En moyenne, la vitesse du métro parisien est de 25 km/h. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent expliquer que certaines lignes puissent être plus rapides que d’autres. La ligne 14 est ainsi connue pour être la plus rapide de la capitale, tandis que les lignes 2 et 4 continuent à être au bas du classement… Voici 5 raisons qui expliquent ces différences.

Des arrêts espacés

En premier lieu, toutes les lignes du métro parisien n’ont pas le même nombre d’arrêts. Ainsi, plus les stations sont espacées au cours du trajet, plus le train atteint vite sa destination puisqu’il n’a pas besoin de freiner fréquemment. C’est notamment le cas de la ligne 14, connue pour être la ligne la plus rapide de Paris, contrairement aux lignes 4 ou 11 qui sont ralenties en raison de leur grand nombre d’arrêts.

Des trajets droits

Comme l’on peut s’en douter en regardant un plan du métro parisien, les lignes les plus sinueuses sont à coup sûr plus lentes. Les rames ralentissent dans les virages pour des raisons de confort et de sécurité… et puis, en terme général, n’importe quel trajet est rapide lorsqu’il est linéaire ! Bien souvent, les anciennes lignes du métro parisien suivent le tracé des rues, ce qui limite leur vitesse : c’est notamment le cas de la ligne 4 ou de la 12.

Des lignes récentes

Plus une ligne de métro est récente, plus elle est performante. Toutes les rames, selon leur âge, ne peuvent donc pas atteindre la même vitesse maximale. La fameuse ligne 14 peut, par exemple, atteindre environ 80 km/h, ce qui est bien supérieur aux capacités de nombreuses autres lignes parisiennes.

L’automatisation

Lorsque les premières lignes du métro parisien ont été construites à la fin du XIXe, elles ont été pensées pour être menées par des conducteurs en chair et en os. Mais, là aussi, la modernisation des lignes a permis de les automatiser : cela permet alors aux trains d’accélérer plus rapidement, de freiner plus vite et de respecter le même temps d’arrêt pour chaque station. C’est le cas de la ligne 1, qui est aussi relativement droite dans sa trajectoire.

Le passage sous la Seine

Un autre détail peut jouer sensiblement sur la rapidité du trajet : le nombre de passages sous la Seine. En effet, lorsqu’une ligne passe sous le fleuve, elle doit généralement descendre profondément et remonter ensuite. Ces pentes, souvent plus complexes à traverser, conduisent nécessairement à une limitation de la vitesse, comme lorsque les lignes 4 et 7 passent d’une rive à l’autre.

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Image à la une : Métro de Paris © AdobeStock