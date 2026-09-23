Métro : le nouveau tracé de la ligne 10 se précise enfin à Paris et dans le Val-de-Marne

Les travaux de prolongement de la ligne 10 du métro parisien se poursuivent. Un nouveau tracé a été annoncé par Île-de-France Mobilités depuis la station Gare d’Austerlitz vers Ivry-sur-Seine, avec une seconde étape qui ira jusqu’à Vitry-sur-Seine. Néanmoins, le parcours définitif n’est pas encore tout à fait donné…

De Gare d’Austerlitz à Ivry

Le chantier annoncé sur la ligne 10 prévoit un prolongement au-delà de son terminus actuel, de Gare d’Austerlitz vers le sud-est parisien. Le premier tronçon doit rejoindre Ivry-sur-Seine, avec un terminus à Ivry-Gambetta. Une première extension qui s’étendrait sur 5 à 6,5 kilomètres, avec cinq nouvelles stations. L’objectif est notamment de mieux desservir les secteurs de la Rive gauche et d’Ivry-Confluences.

Les arrêts annoncés seraient alors : Chevaleret, Bibliothèque François-Mitterrand, Masséna Bruneseau et Ivry-Nelson-Mandela jusqu’à Ivry-Gambetta. Le futur prolongement doit également améliorer les correspondances avec plusieurs lignes existantes ou projetées, notamment les lignes 6 et 14, le RER C, le tramway T3a et, à terme, la ligne 15 du Grand Paris Express.

Un tracé encore incertain

C’est toutefois dans le secteur de Bruneseau, à proximité des tours Duo, que le projet rencontre aujourd’hui des difficultés. Île-de-France Mobilités annonce avoir identifié un « risque fort d’infaisabilité » pour le tracé envisagé initialement : ce qui nécessite de nouvelles études afin de savoir si le trajet pourra rester sensiblement le même ou s’il faudra le modifier dans ce secteur.

À l’heure actuelle, on ne peut donc pas parler d’un tracé définitif de la ligne 10. Si le calendrier initial évoquait une première mise en service à l’horizon 2030, un nouveau rapport établi en ce mois de septembre émet plusieurs réserves et laisse planer quelques incertitudes quant à la trajectoire de la ligne.

Une seconde étape jusqu’à Vitry-sur-Seine

À plus long terme, le projet prévoit de poursuivre la ligne 10 jusqu’à la gare des Ardoines, à Vitry-sur-Seine. Cette seconde phase représenterait 4 kilomètres supplémentaires et permettrait de créer une nouvelle correspondance avec le RER C et la future ligne 15 du Grand Paris Express.

Toutefois, aucun calendrier n’a pu être annoncé pour cette seconde étape du projet. Depuis 2013, ce chantier est envisagé en deux temps : d’abord un prolongement vers la station Ivry-Gambetta, puis vers les Ardoines après 2030. En parallèle, la ligne 10 bénéficie déjà d’une importante modernisation avec l’arrivée progressive des rames MF19, dont le déploiement doit être achevé à l’été 2027.

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