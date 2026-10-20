Plan Vélo : de nouveaux aménagements pour les cyclistes se préparent à Paris

De nouvelles pistes cyclables, des carrefours sécurisés et davantage de solutions de stationnement : Paris entend poursuivre sa transformation en faveur des mobilités douces. Le 14 octobre 2026, la Ville a présenté les grandes orientations de son nouveau Plan Vélo 2027-2032, afin d’augmentation le nombre de cyclistes et améliorer la circulation sur les routes.

140 km de nouvelles pistes cyclables

La municipalité parisienne souhaite renforcer son réseau cyclable avec la création de 140 km de pistes supplémentaires d’ici 2032, auxquels s’ajouteront 220 kilomètres de voies à double sens cyclable. Cette nouvelle étape doit permettre de mieux relier les quartiers et étendre le réseau dans l’ensemble de la ville.

Plusieurs axes sont concernés par les premiers aménagements envisagés dès 2027. Parmi eux figurent l’avenue Ledru-Rollin (11e), l’avenue du Docteur-Netter (12e), l’avenue Jean-Moulin (14e), ainsi que le pont de Grenelle (15e et 16e). La rue de Rome, dans le 17e, et la partie sud de la rue des Pyrénées, dans le 20e, devraient aussi être concernées parmi ces nouvelles zones cyclables.

Sécuriser 420 carrefours

Au-delà de la création de nouvelles pistes cyclables, la sécurité constitue l’un des principaux volets du Plan Vélo 2027-2032. La Ville prévoit de sécuriser 420 carrefours supplémentaires entre 2027 et 2032, dont 56 dès la première année. Ces aménagements doivent réduire les risques de collision entre les cyclistes et les automobilistes avec une meilleure séparation des flux, une signalisation renforcée, des marquages plus visibles et des adaptations des feux de circulation.

Parmi les premiers secteurs identifiés pour 2027 figurent la porte de Châtillon (14e), la place de la République dominicaine (17e), ainsi que les rues Caulaincourt et Joseph-de-Maistre (18e). La Ville prévoit l’expérimentation d’avertisseurs sonores extérieurs sur les bennes de collecte municipales dès la fin de l’année 2026. Ces mesures s’inscrivent dans l’objectif de « Vision Zéro« , qui vise à atteindre zéro mort et zéro blessé grave sur les routes d’ici 2050.

De nouveaux stationnements

Selon les estimations, 147 545 places en arceaux étaient disponibles dans la capitale en septembre 2026, après la création de 75 000 places depuis 2020. Avec le Plan Vélo, l’offre de stationnement sécurisé doit progresser : 4 500 places sont déjà disponibles dans les parkings, tandis que 10 000 places supplémentaires sont prévues pour les années à venir.

Le nouveau Plan Vélo entend par ailleurs améliorer les liaisons entre Paris et les communes limitrophes. La porte de Gentilly, la porte de Vanves et la porte de Châtillon seront sécurisées avec une signalétique cyclable plus claire indiquant les directions vers les quartiers, les gares et les communes voisines. L’objectif est donc de faciliter les déplacements dans la perspective du projet du Grand Paris.

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