Les Nuits de Saint-Roch : les murs de cette église parisienne prennent vie à la nuit tombée

Si vous cherchiez LE spectacle immersif de cette fin d’année, vous êtes au bon endroit ! Direction le 1er arrondissement, à deux pas du Louvre et du jardin des Tuileries, où vous pourrez plonger au cœur d’une autre dimension. Pour cela, rendez-vous dans l’église Saint-Roch, où un spectacle magique vous attend à la tombée de la nuit.

Une église étonnante sublimée par la lumière

Édifiée sur la rue Saint-Honoré, au cœur du Paris historique, celle que l’on surnomme la « paroisse des artistes » abrite notamment les sépultures d’André Le Nôtre et de Pierre Corneille. Et à l’intérieur, l’église dévoile bien d’autres surprises : œuvres d’art, chapelles voûtées et détails sculptés se succèdent jusqu’à la magnifique coupole centrale, peinte par Adolphe Roger. Un décor déjà spectaculaire qui, à la tombée de la nuit, change de visage. Avec « Les Nuits de Saint-Roch », l’église se transforme en spectacle immersif. Pendant 45 minutes, les murs, les voûtes et les chapelles se parent de projections monumentales, tandis que la musique accompagne cette étonnante métamorphose. Grâce au mapping vidéo, l’architecture semble prendre vie sous nos yeux ébahis. Mais le spectacle ne se contente pas d’en mettre plein les yeux : il vous embarque également dans un voyage à travers l’histoire de l’art.

Un voyage dans l’histoire de l’art

Un jeune garçon, Jules-Robert de Cotte, y découvre par hasard une figure qui n’est autre qu’André Le Nôtre, le célèbre jardinier et architecte de Louis XIV… dont la sépulture se trouve justement ici, à Saint-Roch ! De cette rencontre inattendue naît un dialogue imaginaire qui nous invite à remonter le temps, à la découverte de l’histoire de l’art occidental, de l’art roman au Grand Siècle. Nous nous laissons alors porter par les projections monumentales, les jeux de lumière et la musique interprétée en direct les vendredis et samedis soirs par l’Ensemble Sequentiae, composé d’une trentaine de musiciens et chanteurs. Le spectacle est également porté par les voix de Brigitte Lecordier et Bruno Choël, la célèbre voix française de Johnny Depp. Derrière cette expérience spectaculaire, on retrouve Amaclio, le producteur de La Nuit aux Invalides, qui a déjà séduit plus de 8 millions de spectateurs.

Notre avis

Pendant 45 minutes, le temps passe à toute vitesse ! Une durée idéale, notamment pour les enfants, pour profiter d’un spectacle aussi agréable à regarder qu’à écouter. Mention spéciale aux chanteurs et aux musiciens, qui apportent une vraie dimension supplémentaire à l’expérience. Les couleurs sont magnifiques, les projections impressionnantes et les lumières transforment l’architecture sans pour autant l’effacer. Par moments, on ne sait presque plus où regarder tant les détails se multiplient autour de nous. On en prend plein les yeux ! Mais au-delà de la prouesse visuelle, c’est aussi l’histoire racontée qui donne toute sa profondeur au spectacle. Bref, laissez-vous porter : à la tombée de la nuit, la magie opère bel et bien entre les murs de Saint-Roch !

Infos pratiques :

Les Nuits de Saint-Roch

Adresse : Église Saint-Roch, 296 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Date : Du 1er octobre 2026 au 20 février 2027

Horaires : Du mercredi au samedi, à 20h30 et 21h45 (Chœur et orchestre en direct les vendredis et samedis.)

Tarifs : 20,99 € (tarif plein de lancement hors musique live), 29,99 € (tarif plein de lancement avec musique live)

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Photo de couverture : ©nuits de saint-roch ©Amaclio