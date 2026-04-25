Un nouvel open air géant ouvre aux portes de Paris avec roller party, fripes et DJ set électro

Rendez-vous le 25 avril 2026 pour la grande ouverture de cet open-air à Aubervilliers avec roller party, fripes, DJ set électro qui risque bien d’animer votre été ! Demandez le programme !

Aux portes de Paris

Bonne nouvelle pour les amateurs de fête en plein air : c’est l’un des nouveaux lieux culturels les plus dynamiques aux portes de Paris. Le Point Fort d’Aubervilliers est un espace hybride qui mêle création, production, diffusion et transmission dédié aux musiques et danses du monde. Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il a vu le jour en 2021 au sein du Fort d’Aubervilliers et bénéficie du label “Scène conventionnée d’intérêt national – Art en territoire – Musiques & Danses du Monde” décerné par le Ministère de la Culture. Avec près de 250 artistes programmés chaque année, 160 événements, 60 000 spectateurs et une cinquantaine de jours de résidences, le lieu s’affirme comme un carrefour artistique, où les cultures se rencontrent, dialoguent et se réinventent. Déjà bien connu des noctambules pour ses grands rendez-vous festifs, le site de 5000 m² franchit un cap avec l’arrivée d’une nouvelle scène extérieure de 500 m². L’espace a été redesigné de fond en comble avec une scène DJ construite en murs de containers et surtout un système son sur-mesure de très haut niveau.

Une ouverture en grande pompe

Pour célébrer cette ouverture, rendez-vous le samedi 25 avril avec « Réunion de famille« , un événement qui s’annonce déjà comme un temps fort du printemps. De 13h à minuit, plusieurs collectifs bien installés sur la scène électro : Horde, Funki et Opal & O’Tawa, investiront les lieux pour une journée placée sous le signe du partage et de la fête. Deux scènes, en extérieur et sous chapiteau, des performances surprises, une scénographie débridée, qui promettent de longues heures de fête !

Voir cette publication sur Instagram 🌞 𝗥𝗘́𝗨𝗡𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘 🌞 25/04 – @lepointfort.aubervilliers La Réunion de Famille, c’est qui, c’est quoi ? C’est le genre de Famille avec laquelle tu campes une journée toute entière, avec laquelle tu danses sous le soleil et dans la nuit, avec laquelle tu vibres les yeux écarquillés devant les …

Fripes, tarot et roller party

Au-delà de la musique, le site vibrera toute la journée avec un grand marché réunissant plus de 30 stands : streetwear, fripes, bijoux, accessoires, illustrations et même une épicerie de soirée 2.0. Côté expériences, place au lâcher-prise entre tirage de tarot, massages, bodypainting et tattoos éphémères, sans oublier une offre food pour recharger les batteries. Sous la halle, la fête se prolonge avec une roller & dance party orchestrée par Wheelz & Feet : avec ou sans patins, tout le monde est invité à se laisser porter par une sélection pointue de sons hip-hop et soul. Une opening en grande pompe, à l’image d’une saison qui s’annonce particulièrement riche : block party, open airs, concerts, bals participatifs, battles et festivals vont s’enchaîner tout au long des beaux jours, du Printemps tsigane au Pinoy Festival, en passant par des soirées afrobeat, techno, rap ou encore groove. Un programme éclectique et bouillonnant, qui pourrait bien s’imposer comme le spot incontournable de votre été. Démarrage le 25 avril 2026 pour la grande ouverture de ce nouvel open-air à Aubervilliers.

Le Point Fort d’Aubervilliers, 174 Av. Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Ouverture le samedi 25 avril 2026 (je prends mon billet pour l’opening)

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