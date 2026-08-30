Le Parc Astérix se transforme en dancefloor géant pour une soirée de rentrée inoubliable

Et si, après avoir crié dans les montagnes russes, on se mettait à danser par toutatix ? Le samedi 12 septembre 2026, le Parc Astérix propose une nocturne inédite en partenariat avec Fun Radio. De 19h à 1h du matin, les irréductibles Gaulois troquent leurs aventures habituelles pour une soirée festive sans sangliers mais avec attractions, DJ set et dancefloor géant ! Une bonne façon de prolonger l’été encore un peu.

Un dancefloor géant au pied d’Oziris

Walk like an Egyptian…! Imaginez une piste de danse installée au cœur de la zone Égypte, avec la silhouette impressionnante d’Oziris comme décor. La zone a d’ailleurs fait peau neuve en 2026, avec une extension conséquente qui plonge les visiteurs dans l’univers de Cléopâtre. C’est ici que se concentrera l’un des temps forts de la soirée. À partir de 21h et jusqu’à 1h, un DJ de Fun Radio prendra les commandes des platines pour faire danser les visiteurs sur une sélection de sons électro et dance. Le tout en plein air, au milieu des décors égyptiens du parc : difficile de trouver un dancefloor plus dépaysant pour attaquer la rentrée. Une combinaison réjouissante, il faut l’avouer, avec montagnes russes, univers gaulois et musique jusqu’au bout de la nuit.

À lire également : Aux portes de Paris, ce village cache des décors du parc Astérix et les recycle

Attractions, personnages et dernière dose de sensations

La soirée ne se limitera pas au dancefloor. Les visiteurs pourront continuer à profiter des principales attractions du parc pendant la nocturne. Les attractions aquatiques resteront notamment accessibles jusqu’à la tombée de la nuit, autour de 21h. Une belle occasion de faire le plein de fraîcheur après un été particulièrement chaud, avant de rejoindre la piste de danse. Et parce qu’au Parc Astérix, une soirée n’est jamais vraiment complète sans les irréductibles Gaulois, les personnages emblématiques du parc seront eux aussi de la partie. Ils viendront à la rencontre des visiteurs pour des photos et des moments privilégiés tout au long de la soirée. Petit bonus pour les amateurs de shopping : 15 % de remise seront accordés dans les boutiques du parc pendant toute la soirée.

Une soirée festive sans exploser le budget

Bonne nouvelle pour les budgets de rentrée : plusieurs tarifs permettent de profiter de cette soirée pas comme les autres. Comptez 49 € pour un billet acheté sur le site du Parc Astérix, 30 € pour les détenteurs du Pass Saison Gaulois ou Premium, et seulement 25 € pour les visiteurs séjournant dans les hôtels du parc, qu’ils viennent en groupe ou individuellement. Une belle occasion de prolonger un peu l’été avec attractions et DJ set jusqu’à 1h du matin, sans avoir à partir bien loin de Paris. Et si vous n’êtes pas disponible le 12 septembre, pas de panique : les Billets Ouf et Billets Malin jouent les prolongations tout au long du mois. Le parc reste en effet ouvert tous les mercredis de septembre, de 10h à 18h, ainsi que les week-ends de 10h à 19h. En cette rentrée morose, s’il est bien un village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur septembre, c’est le Parc Astérix ! Alors, pourquoi ne pas s’offrir une dernière escapade estivale pour danser et s’amuser en famille ou entre amis ?

FAQ Parc Astérix

Où a lieu la soirée ?

Le dancefloor sera au sein de la zone Égypte du Parc Astérix, à Plailly dans l’Oise.

Quand a lieu la soirée ?

La soirée a lieu le Samedi 12 Septembre 2026 de 19h à 1h.

Quel est le prix de la soirée ?

49 € pour un billet acheté sur le site du Parc Astérix, 30 € pour les détenteurs du Pass Saison Gaulois ou Premium, et 25 € pour les visiteurs séjournant dans les hôtels du parc.

À lire également : Un immense parc Dragon Ball va bientôt voir le jour aux portes de Paris

Photo de couverture : ©Parc Asterix