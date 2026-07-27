À Paris, ce concours de sosies ouvert à tous est l’événement le plus insolite de l’été

À l’occasion du Festival Paris l’été, curieux, chanteurs du dimanche et transformistes confirmés sont invités à participer le vendredi 31 juillet 2026 à un grand Concours de Sosies placé sous le signe de la fête et de la créativité !

Les concours de sosies font leur grand retour

Pendant longtemps, les concours de sosies avaient une image un peu désuète, évoquant les émissions de variétés des années 1990 ou les fêtes de village. Pourtant, contre toute attente, ils connaissent aujourd’hui un véritable renouveau. Le déclic ? Fin 2024, à New York, un concours de sosies de Timothée Chalamet est devenu viral sur les réseaux sociaux, au point de voir l’acteur faire une apparition surprise. Depuis, le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. Des concours dédiés à Angèle, Pedro Pascal ou encore Zendaya fleurissent un peu partout, tandis que les vidéos des participants cumulent des millions de vues sur TikTok et Instagram. Au-delà de la ressemblance physique, ces rendez-vous célèbrent la performance, l’autodérision et le plaisir d’incarner une personnalité dans ses moindres mimiques. À Paris comme ailleurs, le phénomène séduit une nouvelle génération de passionnés, prêts à tout pour incarner leur idole le temps d’une soirée.

Une compétition haute en couleurs

Le Festival Paris l’été s’empare à son tour de cette tendance avec un événement qui s’annonce des plus insolites : le « Concours de Sosies de Paris l’été », un cabaret où les stars d’un soir seront invitées à monter sur scène pour tenter de décrocher la victoire… sous les applaudissements du public. Cette soirée-spectacle prendra place au Lycée Henri Bergson, dans le 19ème arrondissement, le vendredi 31 juillet 2026 à 20h30. Pendant une heure trente avec entracte, le public découvrira une succession de performances inspirées et décalées portées par La Mulette, Fürsy Von Colmar et Thomas Quillardet.

« Ce soir, c’est vous la star »

Vous avez toujours pensé ressembler à Lady Gaga, Théodora ou Timothée Chalamet ? Votre quart d’heure de gloire est arrivé. Les lumières s’allument, la musique démarre et, sous les applaudissements de la foule, c’est à votre tour de monter sur scène. Ici, tout le monde peut devenir quelqu’un d’autre. Le temps d’un numéro, les amateurs côtoient les transformistes aguerris, les passionnés croisent les performeurs confirmés, et chacun se glisse dans la peau de son idole. Pour participer, les candidats devaient envoyer une vidéo de trois minutes afin de tenter de décrocher leur place sur scène. Une fois les projecteurs allumés, il ne reste plus qu’à convaincre le public. Car ici, pas de jury impitoyable : c’est le public qui a le dernier mot. À l’applaudimètre, les spectateurs désigneront la prestation la plus bluffante de la soirée. Costumes pailletés, gestuelles parfaitement maîtrisées et métamorphoses plus vraies que nature rendent ce concours unique en son genre.

Une chose est sûre : que vous soyez spectateur ou sosie, cette soirée promet d’être festive et animée. Une expérience insolite à découvrir, avec des billets proposés entre 10 € et 20 €.

Concours de Sosies de Paris l’été

Lycée Henri Bergson, 27 rue Édouard Pailleron 75019 Paris

Vendredi 31 juillet 2026 à 20h30

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