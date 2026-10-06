Paris qui sauve : des sessions gratuites pour apprendre les gestes de premiers secours à Paris

S’il vous arrive un jour de faire face à une personne en détresse, saurez-vous réagir avec les gestes de premiers secours ? Pour les apprendre, la Ville de Paris organise « Paris qui sauve » : des sessions de sensibilisation gratuites qui évoquent des cas de malaise, de chute, d’étouffement ou d’arrêt cardiaque.

Une initiation ouverte à tous

À Paris, les sessions gratuites de premiers secours s’adressent avant tout aux personnes qui souhaitent acquérir les bases sans avoir nécessairement suivi de formation auparavant. Les participants peuvent apprendre à reconnaître un cas d’urgence, à protéger une victime et à alerter efficacement les services de secours lors de situations rencontrées dans la vie quotidienne.

La session se veut généralement à la fois pédagogique et participative. Au lieu d’être un simple cours théorique, chacune est rythmée par des démonstrations et des exercices pratiques. Cette méthode permet aux participants de mémoriser plus facilement les bons réflexes et de comprendre comment agir rapidement, tout en évitant les gestes inadaptés.

Des gestes essentiels

Face à une urgence, les premières minutes peuvent tout changer. Une personne témoin d’un accident ou d’un malaise peut se retrouver démunie si elle ne connaît pas les gestes à adopter. Les initiations aux premiers secours permettent justement de travailler sur ces situations : vérifier l’état de la victime, donner l’alerte, aider et rester auprès de la personne jusqu’à l’arrivée des secouristes.

Au-delà des techniques, ces sessions cherchent aussi à lever une appréhension fréquente : celle de mal faire. Les formateurs expliquent comment s’adapter à chaque situation et pourquoi il est préférable de réagir plutôt que de rester passif. Ainsi, avec ces initiations, l’objectif est de permettre à chaque citoyen d’être informé et en capacité d’agir.

Comment participer ?

Si vous êtes intéressé par ces sessions, rendez-vous directement sur le site de la Ville de Paris. Une fois inscrit, vous pourrez ensuite vous rendre dans votre mairie d’arrondissement pour vous former gratuitement aux gestes de premiers secours. Les prochaines dates annoncées sont les samedis 10 et 17 octobre 2026. Ces formations, nommées « Paris qui sauve« , sont organisées avec la Croix-Rouge française, de la Protection Civile Paris Seine, la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et plusieurs associations agréées.

Ouvertes à tous dès 10 ans, ces sessions de deux heures vous permettent de repartir avec des connaissances théoriques et pratiques essentielles, comme le massage cardiaque ou l’utilisation d’un défibrillateur.

Paris qui sauve

Lieux : Mairies d’arrondissement de Paris

Dates : Samedis 10 et 17 octobre 2026

Horaires : 10h-12h / 13h-15h / 15 h 30-17 h 30

Contact : PARIS-QUI-SAUVE@paris.fr À lire également : Tous les dimanches matin, venez suivre un cours de sport gratuit à Paris Image à la une : © Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris