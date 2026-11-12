Temps pluvieux ? La RATP vous prête un parapluie pour votre trajet !

Avec l’entrée dans l’automne, la pluie est de retour pour de bon. Et si vous avez oublié votre parapluie, pas de panique ! Peu de personnes le savent, mais depuis plusieurs années, la RATP propose un service de prêt de parapluies dans ses stations de métro et de RER, permettant aux voyageurs de faire leur trajet sans se tremper !

Un service de prêt de parapluie

Lancé en 2021, le service de prêt de parapluies de la RATP a d’abord été expérimenté sur un nombre limité de stations, notamment sur la ligne 14. Il a ensuite été progressivement déployé sur d’autres lignes jusqu’à sa généralisation à l’ensemble des lignes de métro et de RER de la RATP. Ainsi, des parapluies sont désormais disponibles dans près de 340 stations et gares du réseau.

Ce dispositif ne concerne pas uniquement les abonnés Navigo ou les voyageurs réguliers : tous les usagers du réseau peuvent en bénéficier, dès lors qu’ils se trouvent dans une station participante. Le prêt est accessible pendant les horaires d’ouverture du réseau, dans la limite des parapluies disponibles. Il suffit de se rendre à l’accueil de la station et de demander un parapluie à un agent. Attention toutefois : toutes les stations ne sont pas équipées ! Pour connaître celles qui proposent ce service, il faut consulter la liste officielle des points de prêt sur le site de la RATP.

Comment emprunter un parapluie ?

Le fonctionnement du service est simple. En cas de pluie, le voyageur se présente à l’accueil d’une station participante et demande un parapluie à un agent. Une consigne de 7 euros doit ensuite être versée par carte bancaire ou en espèces. C’est une caution, non le prix du prêt, ce service étant gratuit ! Une fois le parapluie remis, l’usager peut l’utiliser pour poursuivre son trajet en ville, sans durée limitée. Le service est donc particulièrement utile lorsqu’une averse survient au moment de sortir du métro…

Pour récupérer sa caution, il suffit ensuite de restituer le parapluie en bon état dans une station proposant le service, même si celle-ci est différente de la station où il a été emprunté. En revanche, si vous souhaitez conserver le parapluie, vous pouvez le garder, et dans ce cas, les 7 euros ne vous seront pas restitués.

Quelles stations proposent ce service ?

Le prêt de parapluie est proposé sur les lignes de métro 1 à 14, ainsi que sur des parties des RER A et B exploitées par la RATP. S’il concerne ces lignes, le service n’est pas disponible sur toutes les stations. Par exemple, sur la ligne 1, vous ne pouvez pas emprunter de parapluie dans les stations La Défense, Franklin D. Roosevelt, Concorde, Palais-Royal et Gare de Lyon. Des exceptions liées aux capacités d’accueil de ces stations.

Dans les stations concernées, il existe toutefois le risque qu’aucun parapluie ne soit disponible au moment de votre demande… surtout en cas de forte pluie et de forte demande ! Néanmoins, le service étant encore méconnu des voyageurs, la plupart des stations sont convenablement équipées et peuvent vous donner un coup de main pour rester au sec.

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Image à la une : © RATP