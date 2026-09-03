RATP : on peut désormais payer certains trajets avec sa carte bancaire à Paris

Si vous avez besoin d’utiliser des transports en commun à Paris, mais que vous n’avez pas de passe Navigo ou que vous l’avez oublié chez vous, sachez que certains trajets peuvent être réglés directement avec votre carte bancaire ! En effet, depuis le mois de juin 2026, plusieurs bus de la capitale et de petite couronne acceptent ce nouveau mode de paiement.

La carte bancaire pour un dépannage

Vous avez peut-être déjà payé votre titre de transport avec votre carte bancaire dans d’autres villes françaises, comme à Lyon. Un simple paiement sans contact sur la borne prévue à cet effet, et votre billet est validé. Vous pouvez directement utiliser votre carte physique, mais aussi une carte dématérialisée enregistrée sur votre smartphone, sans avoir besoin d’une application.

Ce dispositif facilite aussi les transports pour les groupes. Une même carte bancaire peut être utilisée pour plusieurs voyageurs : en effet, il est possible de valider jusqu’à cinq personnes simultanément, en effectuant une validation pour chaque passager. En revanche, ce système reste moins avantageux qu’un titre de transport classique, puisqu’il ne prend pas en compte les éventuelles correspondances. C’est donc davantage une solution pratique pour vous dépanner en cas d’oubli de votre passe !

Les bus et le funiculaire

En 2026, le dispositif s’étend à plusieurs endroits emblématiques de Paris. Depuis le 30 juin 2026, les voyageurs peuvent payer directement par carte bancaire dans les bus de la capitale et de petite couronne, en arrivant à l’aéroport d’Orly par la ligne 14 ou en empruntant le funiculaire de Montmartre pour monter sur la butte jusqu’au fameux Sacré-Cœur.

Toutefois, les tarifs appliqués ne seront pas les mêmes si vous validez votre transport de cette manière. Pour un trajet en bus ou en funiculaire, il faudra compter 2,55 euros lorsqu’il est payé directement par carte bancaire, tandis que le passage par les transports vers les aéroports coûte 14,80 euros. Ainsi, les voyageurs qui souhaitent payer moins cher ont tout intérêt à préparer leur trajet avec l’application Île-de-France Mobilités ou un passe Navigo !

Bientôt le métro ?

L’arrivée de la carte bancaire dans les transports parisiens ne va toutefois pas se faire en une seule fois. Île-de-France Mobilités prévoit un déploiement progressif, en commençant par les lignes les plus fréquentées par les touristes. En juillet 2027, la ligne 1 du métro devrait ainsi être équipée de bornes permettant le paiement par carte bancaire, et quelques mois après, les lignes 4, 14, 15 et 18 pourront à leur tour bénéficier du dispositif, tandis qu’il faudra attendre la fin de l’année 2028 pour les lignes 7 et 12.

À plus long terme, l’objectif est de rendre le paiement par carte bancaire disponible sur l’ensemble du réseau ferré à l’horizon 2030. Les bus de grande couronne doivent également être concernés par le déploiement, prévu à l’été 2028. Une évolution qui s’inscrit dans une modernisation de la billettique francilienne : depuis 2019, les anciens tickets en carton ont progressivement été remplacés par des billets dématérialisés, et la carte bancaire constitue une nouvelle étape.

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