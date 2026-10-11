Les « Reading Parties », cette nouvelle tendance qui s’installe au château de Versailles

Depuis quelque temps, les « Reading Parties » se multiplient et séduisent des lecteurs de plus en plus nombreux. Le concept est simple : se retrouver dans un même lieu, s’installer confortablement avec son livre et partager, pendant quelques heures, une parenthèse loin des écrans. L’idée vous plaît ? Alors, que diriez-vous de tenter l’expérience le samedi 24 octobre, dans le cadre prestigieux du château de Versailles ?

Lire ensemble, chacun dans son livre

Dans notre société contemporaine ultra-connectée, se retrouver dans un même lieu, sans écran, pour lire tranquillement son livre entouré d’autres lecteurs paraît presque utopique. Et pourtant… Ici, le silence est roi. Une fois les pages refermées, les participants peuvent échanger autour de leurs lectures, partager leurs impressions ou simplement discuter avec d’autres passionnés. Venue des pays anglo-saxons, cette pratique s’est progressivement installée en France. Et le succès semble être au rendez-vous : certaines Reading Parties réunissent désormais des dizaines, voire des centaines de lecteurs. Même Dua Lipa s’y met ! Le 25 février dernier, la chanteuse organisait à Paris une soirée pour son club de lecture Service95, réunissant les membres de sa communauté autour des livres. La preuve que les Reading Parties séduisent désormais bien au-delà des cercles de lecteurs habituels, jusque dans l’univers des stars internationales.

En France aussi, le phénomène prend de l’ampleur. Lors de la dernière édition de Biblis en folie, plusieurs bibliothèques avaient ainsi proposé des Reading Parties, dont une grande rencontre organisée par le ministère de la culture dans le jardin historique du Palais-Royal à Paris. Installés sur des transats et des poufs, les participants pouvaient simplement lire en silence ou profiter de lectures interprétées par des comédiens. Et désormais, la tendance s’invite dans un décor encore plus prestigieux : le château de Versailles.

Une Reading Party s’installe au château de Versailles

Si vous avez envie de tester le concept dans un cadre pour le moins exceptionnel, direction Versailles. Le 24 octobre prochain, le célèbre château accueillera à son tour une Reading Party, pour une après-midi placée sous le signe de la lecture et de la déconnexion. Et pas n’importe où : une centaine de passionnés pourront se retrouver dans un espace caché du château, avec une vue inédite sur les jardins du Roi. Organisé en collaboration avec les éditions Points, le rendez-vous invite les participants à s’installer confortablement pour découvrir une sélection d’ouvrages offerts par la maison d’édition. Pendant une heure, chacun pourra ainsi se plonger dans sa lecture, avant de partager ses impressions lors d’un temps d’échange. Un joli moment de douceur dans ce monde de brutes.

Et bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire d’acheter un billet pour visiter le château pour participer à l’événement.

Pourquoi les Reading Parties séduisent-elles autant ?

Après avoir longtemps été associée au calme d’une bibliothèque ou à la solitude du canapé, la lecture semble donc prendre une nouvelle dimension. Les Reading Parties ne cherchent pas à remplacer ce moment en solitaire : elles proposent plutôt de lire dans un nouvel environnement, entouré d’autres passionnés, et de créer, autour des livres, de nouvelles rencontres. Dans un monde où tout va toujours plus vite, prendre deux heures pour s’asseoir, ouvrir un livre et lire côte à côte pourrait finalement être le nouveau luxe.

Infos pratiques :

Reading Party au château de Versailles

Adresse : Cour de Monsieur, 4 rue de l’indépendance Américaine 78000 VERSAILLES

Date : samedi 24 octobre 2026

Horaires : de 15h à 17h

Inscription obligatoire, sans billet d’entrée au château.

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Photo de couverture : Château de Versailles, cour d’honneur © aterrom