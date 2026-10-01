Métro : les futures lignes 16 et 17 du Grand Paris Express retardées d’au moins un an

Le Grand Paris Express connaît de nouveaux contretemps : la mise en service des futures lignes 16 et 17 du métro automatique, circulant dans le nord-est de l’Île-de-France, devrait connaître un retard d’un an. En cause, des travaux plus complexes qu’il n’y paraissait.

Le calendrier repoussé

La ligne 16 du Grand Paris Express doit relier Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs en passant notamment par La Courneuve, Le Bourget et Clichy-Montfermeil. Si le chantier avance étape par étape, des travaux effectués sur certains tronçons prennent plus de temps que prévu, impliquant un décalage de la mise en service du métro.

Il en va de même pour la ligne 17, qui doit notamment desservir l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et le nord-est de la région. Face au retard et aux incertitudes quant aux dates réelles d’inauguration, il va donc falloir prendre son mal en patience.

Un chantier complexe

La création des lignes 16 et17 du Grand Paris Express nécessite d’importants dispositifs, dont la réalisation de tunnels, de stations et de voies sur un territoire déjà très dense. Il y avait donc de grandes chances pour que les contraintes techniques et les différentes phases de travaux prennent plus de temps que prévu.

À l’origine, les deux lignes devaient être mises en service au cours de l’année 2024. Plusieurs révisions du calendrier ont été faites, annonçant ensuite un report pour 2027. Mais d’après les derniers rapports, il faudra finalement attendre l’année 2028 pour les voir circuler et pouvoir les emprunter.

L’arrivée des lignes 15 Sud et 18

Concernant le Grand Paris Express, l’année 2027 devrait voir arriver la ligne 15 Sud, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs. Actuellement, les essais et les dernières opérations d’aménagement se poursuivent : à la fin, la ligne devrait circuler sur 33 kilomètres et s’arrêter à 16 gares différentes.

Autre mise en service attendue : celle de la ligne 18, avec l’ouverture annoncée de son premier tronçon entre Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay dès le mois de décembre 2026. Celle-ci doit ensuite être prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly en 2027. En parallèle, les travaux et les essais continueront sur le réseau, dont le creusement de plusieurs tunnels sur les lignes 15, 17 et 18.

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Image à la une : Gare de Saclay © Laurent Grandguillot / Grand Paris Express