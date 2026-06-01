Tous au Restaurant 2026 : le bon plan gourmand à moitié prix revient en Juin

Bonne nouvelle pour les gourmands ! Du 1er au 14 juin 2026, l’opération « Tous au Restaurant » fait son grand retour partout en France et le principe reste inchangé : un menu acheté = un menu offert dans les centaines d’établissements participants. On en a l’eau à la bouche !

Des adresses d’exception au rendez-vous

Depuis plusieurs années, cet événement gourmand démocratise l’accès à la gastronomie française grâce à son offre phare : un menu acheté, un menu offert. L’occasion de découvrir des restaurants gastronomiques, bistronomiques ou des tables indépendantes parfois très convoités (avec des mois voir des années d’attente), sans faire exploser son budget. De quoi s’offrir une parenthèse gourmande à deux dans quelques-unes des plus belles adresses du pays.

…et des chefs étoilés

Pour cette édition 2026, de nombreuses figures de la gastronomie française participent à l’aventure. Parmi elles, on retrouve notamment les chefs Jean Schilling, l’une des premières cheffes multi-étoilées Hélène Darroze, Pierre Chomet, Ludovic Turac, Thierry Marx qui compte parmi la poignée de cuisiniers que le grand public est capable de reconnaître. Mais aussi Juan Arbelaez et sa cuisine aux accents d’Amérique du Sud, Franck Putelat, Louis Chabran, Christian Têtedoie et son fils Jean-François Têtedoie, Gilles Goujon, d’anciens candidats de Top Chef comme Stéphanie Le Quellec ou Thomas Spiwack, Amandine Chaignot qui a notamment régalé les athlètes des Jeux de Paris 2024 ou encore Denny Imbroisi. Ce dernier, chef du restaurant IDA, résume l’esprit de l’opération : « Tous au Restaurant est pour moi un moment unique où la gastronomie devient plus accessible, plus vivante et profondément humaine. C’est l’occasion pour les chefs de partager leur univers, pour le public de pousser la porte d’un restaurant peut-être pour la première fois, et pour toute la profession de célébrer la générosité, la convivialité et la créativité qui nous animent. »

Une opération partout en France

L’opération « Tous au Restaurant » s’invite dans quelques-unes des adresses les plus en vue de la capitale. On pourra notamment pousser les portes de La Baudelaire, d’Onor ou encore d’Agapé, trois tables qui illustrent le dynamisme de la scène gastronomique parisienne actuelle. L’expérience se poursuit avec Vive Maison Mer, pour une parenthèse iodée, sans oublier l’historique Auberge Nicolas Flamel, l’une des plus anciennes maisons de la capitale encore en activité. Plus contemporaine, Anona complète cette sélection éclectique, entre engagement culinaire et cuisine inventive.

Bonne nouvelle : l’événement ne se limite pas à Paris. Des restaurants participants sont présents dans toutes les régions françaises, permettant à chacun de profiter de cette offre exceptionnelle près de chez lui. Que l’on soit amateur de cuisine gastronomique, de produits du terroir ou de créations plus contemporaines, il y a forcément une table à découvrir. Attention toutefois, les places sont limitées et les réservations, comme chaque année, très prisées. Les établissements participants proposent un nombre restreint de couverts dans le cadre de l’opération. Mieux vaut donc anticiper et réserver sa table dès l’ouverture des créneaux.

Tous au Restaurant 2026

Du lundi 1er juin au dimanche 14 juin 2026

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