Au Grand Palais, ce rendez-vous food incontournable fête ses 10 ans

Ce sont les 10 ans du rendez-vous préféré des amateurs de gastronomie ! Le festival Taste of Paris revient au Grand Palais du 21 au 24 mai 2026 pour célébrer toute la diversité de la scène gastronomique française. Plus de 80 chefs étoilés et talents émergents seront présents pour faire déguster leurs plats signatures à prix accessibles et sans avoir besoin de réserver des mois à l’avance. Une édition anniversaire qui nous met déjà l’eau à la bouche !

Sous la verrière du Grand Palais

Taste of Paris c’est un peu comme si tu mangeais dans un restau gastronomique pour le prix d’un grec ! Né à Londres en 2004 sous le nom de Taste of London, le concept des Taste Festivals avait pour ambition de rendre la haute gastronomie plus accessible au grand public. Face au succès rencontré outre-Manche, l’événement s’est rapidement exporté dans plus de vingt villes à travers le monde avant de s’installer à Paris en 2015. Dans la capitale française, le festival a trouvé place sous la verrière emblématique du Grand Palais. Taste of Paris s’est imposé au fil des années comme l’un des rendez-vous gastronomiques incontournables, réunissant chaque année, durant quatre jours, des dizaines de milliers de visiteurs venus découvrir les créations des plus grands chefs contemporains.

Un casting de chefs cinq étoiles

Pour cette édition 2026, Taste of Paris voit les choses en grand et réunit plus de 80 chefs étoilés et talents émergents ainsi que 50 artisans et producteurs. Un casting particulièrement éclectique, mêlant figures incontournables de la gastronomie française, jeunes talents et grands noms de la pâtisserie. Parmi les temps forts attendus, le chef de la nouvelle génération Victor Kuntz, révélé dans la saison 17 de Top Chef, viendra partager sa cuisine créative et engagée lors d’une masterclasse au Théâtre Laurent-Perrier le jeudi 21 mai à 20h45. Le public pourra également retrouver Norbert Tarayre, figure populaire de la bistronomie moderne, Juan Arbelaez, entrepreneur et chef incontournable de la scène parisienne, ainsi que Thierry Marx accompagné de Ricardo Silva autour du restaurant ONOR, pour défendre une cuisine responsable et innovante. La nouvelle scène émergente sera également largement représentée avec des profils prometteurs comme Camille Saint-M’Leux, jeune chef breton étoilé à seulement 25 ans, Clotaire Poirier, qui a récemment ouvert GARØØM à Central Chapelle, sa première adresse de street food dédiée au poulet frit, ou encore Esteban Salazar, révélé dans Top Chef 2025 et aujourd’hui à la tête de FINKA, où il développe une cuisine franco-latine inventive et métissée.

Côté douceurs, les visiteurs pourront croiser Nina Métayer, sacrée meilleure pâtissière du monde, Philippe Conticini, référence incontournable de la haute pâtisserie française, Aurélien Cohen et ses célèbres Tartelettes Miss, mais aussi Aurélien Rivoire, ancien bras droit de Yannick Alléno, aujourd’hui reconnu pour son approche exigeante et contemporaine du chocolat. Une programmation alléchante qui illustre parfaitement la diversité et le dynamisme de la scène culinaire française actuelle.

Un festival sous forme d’expérience gastronomique

On ne vous cache pas que nous, on adore Taste of Paris parce qu’au-delà de sa programmation prestigieuse, c’est avant tout l’occasion de vivre une expérience gourmande qui laisse nos papilles sans voix. Pendant quatre jours, le Grand Palais se transforme en un immense comptoir immersif où l’on vient déguster des plats signatures imaginés pour l’occasion par les plus grands chefs du pays— la renommée de la gastronomie française n’étant plus à démontrer — tout en multipliant les découvertes et en explorant les tendances food du moment. C’est aussi le seul lieu où tu peux rencontrer Thierry Marx, prendre les conseils de Nina Métayer pour refaire sa tarte aux fraises en rentrant à la maison ou partager un plat avec Norbert Tarayre ! Taste of Paris s’impose comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de cuisine, les gourmands (comme nous) et les fins gourmets. L’édition 2026 se tiendra du 21 au 24 mai au Grand Palais.

Festival Taste of Paris

Grand Palais, 17 Avenue du Général Eisenhower 75008 Paris

Du 21 au 24 mai 2026

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