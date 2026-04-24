Concerts en plein air, DJ sets, stand-up et équithérapie : la place de la Concorde célèbre le « Vivre Ensemble »

Du 11 avril au 10 mai 2026, la place de la Concorde accueille “Vivre Ensemble”, un événement gratuit imaginé par Yann Arthus-Bertrand et la Fondation GoodPlanet. Exposition photo monumentale, concerts, rencontres, DJ sets, stand-up et atelier d’équithérapie transforment ce lieu emblématique de Paris en grande scène artistique, culturelle et citoyenne.

Une exposition photo monumentale

Depuis plus de 30 ans, Yann Arthus-Bertrand photographie la France comme on feuillette un album de famille : avec tendresse, curiosité et un goût assumé pour l’humanité dans toute sa complexité. Le projet prend une nouvelle dimension en 2023 avec la collaboration du démographe et historien Hervé Le Bras. Ensemble, ils installent près de 90 studios photo partout en France pour dresser une cartographie du pays. De cette enquête naît en 2025 le livre France, un album de famille, publié chez Actes Sud, réunissant 900 portraits accompagnés des textes d’Hervé Le Bras. Présenté en avant-première à l’Hôtel de Ville de Paris, l’ouvrage attire plus de 35 000 visiteurs.

À la Concorde, le projet prend une ampleur inédite avec 185 tirages en grand format exposés en plein air. Une galerie à ciel ouvert où se croisent regards, métiers et générations : une France multiple, loin des clichés. Mais l’expérience ne s’arrête pas à l’observation. Un studio photo imaginé par l’architecte Renzo Piano est installé sur place. Le public peut s’y faire photographier par Yann Arthus-Bertrand et son équipe, et ainsi rejoindre cette fresque collective. Une manière de passer de spectateur à sujet, et d’entrer littéralement dans le récit du “vivre-ensemble”.

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Une programmation gratuite

Autour de l’exposition, “Vivre Ensemble” déploie une programmation entièrement gratuite mêlant culture, engagement et transmission : rencontres et débats inspirants, visites guidées, ateliers pédagogiques en partenariat avec l’ONISEP, mise en lumière des métiers avec WorldSkills France, Les Compagnons du Devoir et d’autres acteurs de la formation et de l’engagement. Mais la place ne se contente pas de faire réfléchir, elle vibre aussi. Entre deux conférences, on peut tomber sur un concert de piano à ciel ouvert, une performance de handpan ou même un DJ set au coucher du soleil. L’humour s’invite aussi avec un plateau engagé du Green Washing Comedy Club, où écologie et stand-up font bon ménage.

Côté grand écran, plusieurs projections et ciné-débats viennent nourrir la réflexion, comme « Welcome to Europe » ou encore « Woman », suivis d’échanges avec invités et intervenants engagés. Des rencontres qui croisent récits intimes et enjeux de société. La programmation fait aussi la part belle aux grandes voix contemporaines : conférences sur l’écologie, la paix, l’intelligence artificielle ou la biodiversité, avec chercheurs, artistes et personnalités publiques, de Yann Arthus-Bertrand à François Hollande. Et parce que “vivre ensemble” se vit aussi dans le corps, le programme s’ouvre à des formats plus participatifs : course collective, ateliers d’écriture avec Erik Orsenna, expériences musicales, méditation avec Christophe André ou encore grande chorale improvisée. L’objectif : relier les mondes professionnels, associatifs et culturels autour d’un même fil rouge, celui de la société que l’on construit ensemble.

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1er mai 2026 : les chevaux débarquent à la Concorde

Pour le 1er mai, l’association HOPE investit la place de la Concorde pour une journée entièrement dédiée à l’équithérapie, cette approche thérapeutique encore méconnue qui favorise relaxation et mieux-être à travers la relation au cheval. Dès 11h, les chevaux font leur arrivée sur la place !

Une scène étonnante en plein cœur de Paris, avant trois temps forts accessibles gratuitement (sur inscription) : de 12h à 14h, un atelier découverte invite à ralentir, observer et ressentir au contact de l’animal, sans attente ni performance ; de 15h à 16h30, le ciné-débat « Les Belles et la Bête », porté par des témoignages intimes où la vulnérabilité devient force ; puis de 16h30 à 17h30, une conférence réunit professionnels et témoins pour mieux comprendre les effets de cette pratique sur les émotions, la confiance et le lien à l’autre. Attention, les places étant limitées, mieux vaut s’inscrire en amont pour ne pas passer à côté de cette expérience hors du commun.

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Entre portraits géants, participation du public, programmation engagée et expérience inédite avec les chevaux, le projet propose une idée simple mais ambitieuse : faire de la ville un espace pour se rencontrer vraiment ! Rendez-vous jusqu’au 10 mai 2026, Place de la Concorde, pour vivre un événement artistique, culturel et citoyen imaginé par Yann Arthus-Bertrand et la Fondation GoodPlanet.

VIVRE ENSEMBLE SUR LA PLACE DE LA CONCORDE

Tous les jours du 11 avril au 10 mai 2026

Place de la Concorde, 75008 Paris