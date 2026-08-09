Pourquoi des cigales ont chanté à Paris ?

Des cigales ont été entendues à Paris. Les canicules s’intensifient en France. Réchauffement climatique, ou espèce invasive ? On vous explique pourquoi les cigales parisiennes ne sont pas une menace (même si elles sont une réelle surprise) !

Les cigales : emblème de Provence

Commençons par le commencement : qu’est-ce qu’une cigale ? On en compte plus de 3000 espèces dans le monde. En France, une vingtaine d’espèces de cigales chantent chaque année. La plus connue est la cigale grise, qui est l’emblème même de la Provence. Si vous allez à Valensole en plein mois de juillet, ou alors autour d’Avignon : vous pourrez profiter des chants des cigales, à foison ! Figurez-vous que seuls les mâles chantent grâce à des organes nommés des « cymbales » situés de chaque côté de leur abdomen. Comme pour les oiseaux, ce chant permet d’attirer les femelles. Les cigales ne sont pas des insectes qui naissent dans des ruches ou des nids : elles grandissent sous terre durant 2 à 5 ans ! Ce n’est qu’à l’âge adulte qu’elles chantent, et qu’elles choisissent d’habitude le sud de la France pour trouver l’amour.

Mais pourquoi les cigales chantent-elles quand il fait chaud ? Il s’agit d’insectes thermophiles. Les cigales ont besoin d’une température élevée pour être actives. Donc leur chant débute lorsque les températures atteignent 22 à 25 °C, et plus il fait chaud, plus elles chantent. C’est pour cette raison que les cigales adorent les côtes méditerranéennes.

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La méditerranée à Paris

Donc, si on a entendu des cigales à Paris, ce serait forcément à cause du réchauffement climatique. On ne peut certes pas ignorer cette réalité, même si ce n’est qu’une partie de réponse. Aujourd’hui, le bassin parisien connaît des étés plus longs et plus chauds qu’il y a cinquante ans. Bien sûr, il y a déjà eu des canicules historiques, comme celle de 1947, qui a été la plus intense du XXe siècle, mais il s’agissait d’épisodes de chaleurs exceptionnels. De nos jours, il fait chaud plus souvent dans la capitale, alors les cigales commencent à déménager. Surtout, les villes créent des îlots de chaleur idéal : Paris est souvent 2 à 4 °C plus chaude que la campagne des Yvelines ou de l’Oise par exemple. Or, les cigales ne chantent pas uniquement à Paris à cause de ça. Elles peuvent être transportées involontairement par les oliviers, les cyprès, les lavandes, et d’autres végétaux méditerranéens. Donc, une larve enfouie dans la motte d’un arbre peut aussi voyager jusqu’à une autre région !

De Paris à Marseille : les cigales partout

Les cigales ne sont pas considérées comme une espèce invasive, même si personne ne s’attendait à les entendre dans Paris. Ces insectes étendent naturellement leur territoire dès que c’est possible, et ils n’agressent pas la faune et la flore déjà préexistante. Les cigales vivent en France depuis des milliers d’années. Donc, en biologie, on parle plutôt « d’une extension d’aire de répartition », et c’est un phénomène naturel. En plus, si on les a entendu chanter à Paris, cela veut dire qu’elles ne sont pas arrivées cette année ! Souvenez-vous, les cigales prennent 2 à 5 ans avant de sortir de terre : c’est une nuance importante. Les cigales de Paris sont donc arrivées bien avant que les canicules se multiplient.

En comparaison, les perruches vertes qui volent à Paris, en Île-de-France, et ailleurs, sont une espèce qui pourrait devenir invasive ! Elles viennent d’Afrique et d’Asie et virevoltent dans la capitale depuis les années 2000. Désormais, elles font l’objet de nombreuses recherches, car elles peuvent entrer en concurrence avec certaines espèces d’oiseaux. L’on ne connaît pas encore leur impact sur la faune française. Une chose est sûre : les cigales installées à Paris préparaient leurs chants depuis des années, et elles ajoutent une dose de Provence à notre capitale !

Voir cette publication sur Instagram 1,072 likes, 116 comments – virginiehilssone le July 12, 2026: "Des cigales à Paris en pleine canicule ? 🦗 Non, la chaleur ne les a probablement pas fait « remonter » du Sud jusqu’à la capitale. L’une des hypothèses avancées est qu’elles auraient été transportées avec des cagettes de fruits ou de…

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