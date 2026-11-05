Père-Lachaise : découvrez tous les secrets du célèbre cimetière lors de cette soirée culturelle

Le jeudi 26 novembre 2026, le Solaris, ancien auditorium Art déco du nord de Paris (20e), accueillera une soirée culturelle consacrée au cimetière du Père-Lachaise. Intitulée « Que se passe-t-il au Père-Lachaise ? », cette rencontre réunira littérature, photographie et musique pour explorer autrement l’un des lieux les plus célèbres de la capitale.

Trois regards sur le Père-Lachaise

Associée aux sépultures de grandes figures artistiques et politiques, l’histoire du cimetière du Père-Lachaise est aussi rythmée par de nombreuses anecdotes qui sont bien souvent méconnues du grand public. Ainsi, une soirée organisée au Solaris, à quelques pas de là, permet de multiplier les regards sur ce lieu emblématique : ceux de Benoît Gallot, conservateur du cimetière depuis 2018, l’écrivaine Camille Paix et l’auteur Mathieu Simonet.

Benoît Gallot partagera notamment des photographies réalisées au fil de son quotidien au Père-Lachaise, avec un regard particulier sur la faune et les scènes de vie qui échappent souvent aux visiteurs. Camille Paix, autrice de Mère Lachaise, évoquera quant à elle les écrivaines, résistantes et militantes enterrées dans le cimetière, tandis que Mathieu Simonet, auteur du Grain de beauté, parlera du deuil, des liens humains et des expériences liées à la fréquentation du cimetière.

Photographies, lectures et musique

Au-delà des prises de parole, cette rencontre culturelle proposera différents événements artistiques. Les photographies de Benoît Gallot, les lectures des écrivains et l’accompagnement musical inédit du Quatuor Sauvage permettront de mêler différentes disciplines autour du cimetière du Père-Lachaise. Une manière de raconter son histoire à travers son patrimoine et ce qu’il inspire aux artistes.

La rencontre sera animée par Sébastien Laugénie, journaliste à France Inter, et se prolongera par un échange avec le public. Une vente de livres et des séances de dédicaces auront également lieu, permettant au public d’échanger avec les intervenants et d’en apprendre davantage sur le sujet. L’occasion ensuite de retourner dans le cimetière avec un tout autre regard !

Le Solaris, un ancien auditorium Art déco

Par ailleurs, le lieu de cette soirée culturelle mérite aussi le détour. Installé au 25 rue Boyer, dans le quartier de Ménilmontant, le Solaris est garde les vestiges de son passé ouvrier. Ancien auditorium construit en 1927 par la coopérative de La Bellevilloise, il était connu sous le nom de salle Lénine avant d’être restauré et de prendre son nom actuel. Toutefois, sa façade à l’architecture Art déco rappelle l’origine de ce lieu culturel, accueillant désormais des événements en tout genre sur sa scène.

Situé à proximité du cimetière du Père-Lachaise, le Solaris profite donc de ce voisinage pour organiser cette soirée thématique. En réunissant écrivains, conservateur et musiciens, chacun contribue à faire vivre ce cimetière par des histoires personnelles, des créations artistiques et des réflexions autour de la mémoire. Et en plus de tout cela, un verre de bienvenue vous sera offert avec votre billet, afin de prolonger la soirée en trinquant !

Informations pratiques

« Que se passe-t-il au Père-Lachaise ? »

Lieu : Le Solaris, 25 rue Boyer, 75020 Paris

Date : jeudi 26 novembre 2026

Horaires annoncés : 19 h à 22 h

Tarif : 25 €. Tarif réduit : 19 €. Verre de bienvenue inclus.

À lire également : Au cœur du cimetière du Père Lachaise, ce mausolée est entouré d’une légende urbaine

Image à la une : Cimetière du Père-Lachaise © Adobe Stock