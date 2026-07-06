Esports World Cup 2026

Pendant un mois et demi, Paris devient la capitale mondiale de l’esport. Du 6 juillet au 23 août 2026, la troisième édition de l’Esports World Cup pose pour la première fois ses valises à Paris Expo Porte de Versailles.

Sept jeux, 2 000 joueurs et des millions de fans

Il n’y a pas que la Coupe du Monde de football cet été ! Pendant près de sept semaines, Paris accueillera également la plus grande compétition d’esport de la planète. Plus de 2 000 joueurs professionnels, représentant 200 clubs venus de plus de 100 pays, s’affronteront lors de 25 tournois répartis sur sept jeux vidéo compétitifs. Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus sur place, tandis que plusieurs millions suivront les rencontres en ligne. Les différents tournois mettront en jeu une dotation record de plus de 75 millions de dollars. Malgré son nom, l’Esports World Cup ne correspond pas à une coupe du monde traditionnelle organisée par une fédération sportive. Il s’agit d’un festival de compétitions esportives, porté et financé par l’Arabie saoudite dans le cadre de sa stratégie de développement autour du gaming et du divertissement. Habituellement organisé à Riyad, l’événement est exceptionnellement délocalisé à Paris pour cette troisième édition en raison du conflit au Moyen-Orient. Le choix de Paris Expo Porte de Versailles n’a rien d’un hasard. Le site accueille la Paris Games Week depuis 2010, a reçu le TFT Open en 2025 et avait également été l’un des principaux sites des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Un lieu déjà bien identifié par les amateurs de grands événements.

Une cérémonie d’ouverture XXL à la Seine Musicale

La compétition démarre le 6 juillet, mais c’est le 8 juillet que se tiendra la cérémonie d’ouverture à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. Pour l’occasion, trois des plus grandes figures de la scène musicale française seront réunies sur une même scène : DJ Snake, Aya Nakamura et Theodora. Au programme : performances musicales, présentation des équipes et effets scéniques pour lancer cette édition parisienne de l’Esports World Cup 2026. Les organisateurs promettent un spectacle inédit mêlant musique, esport et divertissement. Les billets sont disponibles à partir de 39 € en tribune et 70 € en fosse.

Squeezie contre Inoxtag sur VALORANT

C’est le showmatch que tous les fans attendent ! Impossible de parler de cette Esports World Cup sans évoquer l’un des rendez-vous les plus attendus du programme. Le 9 juillet, deux des plus grands créateurs de contenu français, Squeezie et Inoxtag, s’affronteront lors d’un showmatch exceptionnel sur VALORANT. Cet affrontement promet un mélange de compétition, de spectacle et d’humour devant un public en direct. Avec leurs communautés qui cumulent des dizaines de millions d’abonnés, cette rencontre s’annonce déjà comme l’un des temps forts de l’événement.

Paris, nouvelle capitale mondiale de l’esport

Au-delà des compétitions, le Fan Fest (officiellement baptisé EWC Festival) s’annonce comme le véritable cœur de l’événement pour les visiteurs. Réparti en quatre grandes zones, il permettra aux fans de plonger dans l’univers de l’esport. L’espace The Clubs réunira les plus grandes équipes internationales, comme T1 et G2 Esports, mais aussi les représentants français Karmine Corp, Team Vitality et Gentle Mates, qui proposeront rencontres avec les joueurs, séances de dédicaces et merchandising exclusif. Les amateurs de jeux vidéo pourront ensuite se rendre dans The Games, où les éditeurs dévoileront leurs nouveautés et mettront à disposition des centaines de postes de jeu en accès libre sur PC, consoles et mobiles. De leur côté, les créateurs de contenu investiront The Influencers, un espace dédié aux lives et aux showmatches devant le public, tandis que The Community fera la part belle aux tournois amateurs, aux animations cosplay et à de nombreuses activités permettant de remporter des cadeaux.

Côté billetterie, plusieurs formules sont proposées : un pass journalier donne accès au Fan Fest à partir de 4,99 € en semaine et 8,99 € le week-end, tandis que tout billet acheté pour assister à une compétition en arène inclut automatiquement l’accès au festival le même jour. La billetterie est ouverte depuis le 29 mai. Que vous soyez passionné d’esport ou simplement curieux, l’Esports World Cup 2026 promet de faire vibrer Paris tout l’été.

Esports World Cup 2026

Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Du 6 juillet au 23 août 2026

Photo de couverture : ©esportsworldcup