Les Nuits des étoiles : plus de 600 rendez-vous gratuits en France début août

Les 7, 8 et 9 août 2026, les Nuits des étoiles reviennent avec plus de 600 rendez-vous gratuits partout en France. Cette 36ᵉ édition s’annonce particulièrement exceptionnelle puisqu’elle permettra d’observer les Perséides, avant une spectaculaire éclipse partielle du Soleil le 12 août ! Voici le programme et les évènements à ne pas louper à Paris.

Des soirées exceptionnelles pour observer les étoiles

Chaque été depuis plus de 30 ans, les Nuits des étoiles invitent petits et grands à lever les yeux. Cette année encore, près de 350 clubs d’astronomie, associations et collectivités proposeront des animations gratuites dans tout le pays : observations du ciel à l’aide de télescopes et de lunettes astronomiques, découverte des constellations, rencontres avec des passionnés, conférences et ateliers accessibles à tous… Que l’on soit amateur d’astronomie ou simple curieux, ces soirées sont l’occasion parfaite pour découvrir les merveilles du ciel.

Des télescopes intelligents pour découvrir l’Univers

Parmi les partenaires de cette édition on retrouve Unistellar, spécialiste des télescopes intelligents à vision amplifiée. L’entreprise déploiera ses instruments sur de nombreux sites en France afin de permettre au public d’observer facilement nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles et autres trésors du ciel profond, même lorsque les conditions d’observation ne sont pas idéales. Plusieurs soirées d’observation sont notamment prévues à Paris : au Parc Montsouris le 7 août, au Square Louise-Michel (Sacré-Cœur) le 9 août et au Parc de la Villette (Prairie du Grand Cercle) le 12 août à l’occasion de l’éclipse.

Une édition extraordinaire avec les Perséides et une éclipse

Cette 36ᵉ édition des Nuits des étoiles s’annonce hors du commun. En plus des traditionnelles soirées d’observation organisées les 7, 8 et 9 août, le ciel offrira deux grands rendez-vous astronomiques. D’abord, les célèbres Perséides : l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année, qui seront visibles tout au long du week-end. En effet, chaque mois d’août, la Terre traverse les poussières laissées par la comète Swift-Tuttle, donnant naissance à cette pluie de météores particulièrement appréciée des astronomes. Si les conditions météorologiques sont favorables, plusieurs dizaines d’étoiles filantes pourront traverser le ciel chaque heure !

Puis, le 12 août, une éclipse partielle de Soleil visible depuis la France viendra prolonger ce rendez-vous incontournable de l’astronomie. Les Nuits des étoiles serviront ainsi de véritable lancement du compte à rebours avant ce phénomène rare, avec de nombreuses animations et des conseils pour observer l’éclipse en toute sécurité.

Un grand événement au Musée de l’Air et de l’Espace

Au Bourget, le Musée de l’Air et de l’Espace invite le public à une grande Nuit des étoiles le samedi 8 août, de 18h30 à 1h. Entièrement gratuite et en accès libre, cette soirée proposera de nombreuses animations autour de l’astronomie, de l’exploration spatiale et du Soleil. Au programme : des observations commentées du Soleil puis du ciel étoilé à l’œil nu avec des médiateurs scientifiques, des lectures au clair de lune, le spectacle familial Aux Confins de l’Univers, qui emmène petits et grands à la découverte des planètes du système solaire, un atelier de construction de fusées en briques pour les enfants dès 3 ans, ainsi que des quiz et activités ludiques pour tout comprendre aux éclipses et à l’Univers. Les observations auront lieu sur la terrasse sud du musée toutes les 20 minutes entre 18h30 et 20h45, puis de 21h45 à 1h, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Comment participer aux Nuits des étoiles 2026 ?

Toutes les animations sont gratuites et réparties dans toute la France. Chaque site propose sa propre programmation : observations au télescope, conférences, ateliers, balades célestes ou rencontres avec des astronomes amateurs. Il suffit de consulter la carte des manifestations sur le site officiel des Nuits des étoiles pour trouver le rendez-vous le plus proche de chez soi !

À lire également : Une éclipse sera visible depuis la France ce 12 août 2026

Crédit photo de une : Ciel étoilé © Domaine public via pxhere.com