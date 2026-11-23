Cho cacao, cho cho cho chocolat… Grande nouvelle pour tous les aficionados de chocolat : un nouveau coffee shop placé sous le signe du cacao vient de prendre ses quartiers dans le 11ème arrondissement de Paris ! Et ce n’est autre que Cyril Lignac qui est à la tête de cette nouvelle adresse. Baptisé Moko, ce nouveau temple de la gourmandise propose oursons en guimauve, pâtes à tartiner et boissons chaudes… Parfait pour se réchauffer à l’approche de l’hiver !

Cyril Lignac, un chef aux multiples facettes

Originaire de Rodez, en Aveyron, Cyril Lignac est aujourd’hui l’un des chefs les plus populaires du paysage gastronomique français. Cuisinier, pâtissier, auteur de livres de recettes et figure incontournable du petit écran, il s’est fait connaître du grand public grâce à ses émissions sur M6, notamment Tous en cuisine et Le Meilleur Pâtissier, dont il retrouvera le jury dès ce jeudi 26 novembre 2026. Au fil des années, le chef a également développé son propre univers gourmand, avec des restaurants, des pâtisseries et des chocolateries. Et visiblement, Cyril Lignac n’a pas fini de nous régaler : le chef s’attaque désormais à un nouveau terrain gourmand, celui des coffee shops !

Moko, le nouveau coffee shop de Cyril Lignac

Direction le 11ème arrondissement, où Cyril Lignac a inauguré la semaine dernière MOKO, un coffee shop imaginé comme une nouvelle adresse gourmande autour du café et du chocolat (mais quelle bonne idée !). La nouvelle adresse a pris place au 25 rue Chanzy, là où les gourmands avaient l’habitude de retrouver la Chocolaterie Cyril Lignac depuis 2016. Après dix ans d’existence, cette boutique a donc tourné une page pour laisser place à un concept inédit. Pensé comme un comptoir gourmand, MOKO fait la part belle au café de spécialité et aux douceurs chocolatées, dans une atmosphère chaleureuse aux tonalités brunes et crème, clin d’œil à l’univers gourmand du Chef. Et impossible de passer à côté de l’emblématique Ourson de la maison, qui s’invite lui aussi dans le décor.

Oursons en guimauve et douceurs chocolatées au menu

Chez MOKO, le café est clairement à l’honneur, avec une belle sélection de cafés de spécialité à déguster selon ses envies. Espresso, mokoccino, latte vanille, pistache ou sésame, matcha… il y en a pour tous les goûts, sans oublier le chocolat chaud et sa version encore plus gourmande, surmontée de crème chantilly et accompagnée d’un mini-ourson à croquer. De quoi faire une pause réconfortante à toute heure de la journée ! Côté douceurs, les boissons pourront s’accompagner d’une babka praliné noisette, d’une brioche à la vanille ou encore de cookies. Et bien sûr, impossible de faire l’impasse sur les célèbres Oursons Guimauve et Mini, que l’on pourra composer à l’envie. Une carte généreuse où le café et le chocolat se rencontrent pour le plus grand plaisir des becs sucrés !

Avec Moko, Cyril Lignac propose donc une nouvelle adresse placée sous le signe de la gourmandise et du réconfort. Entre cafés de spécialité, chocolat chaud ultra-gourmand, douceurs et oursons à composer, on a déjà hâte d’être le week-end pour tester ! Une adresse à garder en tête pour les prochaines envies de chocolat chaud, surtout quand les températures commencent à piquer !

Infos pratiques :

MOKO by Cyril Lignac

Adresse : 25 rue Chanzy, 75011 Paris

Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 19h

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Photo de couverture :