Plus de 450 vins à prix doux : la Foire aux Vins revient chez Vinatis

en partenariat avec Vinatis

Chaque année, les foires aux vins marquent le retour des beaux jours et l’envie de renouveler sa cave. Du 6 au 30 mars 2026, Vinatis lance sa Foire aux Vins avec plus de 450 références à prix réduit, entre découvertes, valeurs sûres et bouteilles parfaites pour accompagner les premiers apéritifs de la saison. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Un rendez-vous accessible à tous

Du 6 au 30 mars 2026, la Foire aux Vins de Vinatis s’impose comme l’un des temps forts de la saison pour les amateurs de bonnes bouteilles. À travers cet événement, le plus grand caviste 100 % en ligne de France met à l’honneur plus de 450 références proposées à prix réduit, dont une large majorité accessible à moins de 15 €. De quoi permettre de refaire sa cave et de dénicher quelques bonnes bouteilles à ouvrir sans attendre, et sans trop faire grimper l’addition !

Nées à l’origine pour permettre aux producteurs d’écouler leurs stocks avant les nouvelles vendanges, les foires aux vins sont aujourd’hui devenues un véritable terrain de découverte, et l’occasion idéale de renouveler sa cave à prix réduits avant le retour des apéritifs en terrasse, des pique-niques improvisés et des longues soirées entre amis.

Cette édition 2026 illustre parfaitement l’évolution des habitudes de consommation : les cuvées fraîches et faciles à partager gagnent du terrain, tout comme les vins à forte identité issus de domaines confidentiels ou de jeunes vignerons prometteurs. Effervescents, vins bio, découvertes internationales ou spiritueux : la sélection s’adresse autant aux curieux qu’aux amateurs avertis.

Pépites et tendances du moment

Pour cette édition de printemps, Vinatis met particulièrement en avant plusieurs grandes tendances qui façonnent aujourd’hui le marché du vin. Les effervescents français, notamment les crémants et bulles de terroir, poursuivent leur progression grâce à leur positionnement festif et accessible, parfaits lorsque les journées s’allongent et que les occasions de trinquer se multiplient.

Parmi les temps forts, les pépites sélectionnées par Vinatis invitent à sortir des sentiers battus. Issues de domaines confidentiels ou de signatures émergentes, ces cuvées mettent en avant des vins de caractère, parfois inattendus, qui séduisent les amateurs en quête de nouvelles expériences. À leurs côtés, les coups de cœur des experts Vinatis viennent compléter la sélection avec des valeurs sûres. Dégustées et validées par les acheteurs passionnés de la maison, ces bouteilles ont fait l’unanimité pour leur équilibre, leur précision aromatique ou leur potentiel de garde, offrant des repères fiables aussi bien aux curieux qu’aux connaisseurs.

Vinatis, un caviste nouvelle génération

Reconnu comme l’un des leaders européens du e-commerce de vins, champagnes et spiritueux depuis plus de vingt ans, Vinatis s’appuie sur une relation étroite avec les domaines viticoles et une sélection pensée pour rendre le vin plus accessible, quel que soit son niveau de connaissance.

Avec plus de 6 000 produits disponibles, une logistique performante et une livraison rapide partout en Europe, sans quantité minimum requise, Vinatis s’est imposé comme une alternative moderne au caviste traditionnel. Une expérience qui permet de comparer, découvrir et choisir facilement ses bouteilles, tout en bénéficiant de conseils détaillés et d’avis clients vérifiés. La Foire Aux Vins apparaît ainsi comme une belle occasion de faire son “marché du vin” avant l’arrivée des beaux jours, et de s’assurer quelques bonnes bouteilles pour les moments de convivialité à venir !

À lire également : Ce resto parisien abrite une cave secrète avec 1500 vins et une cuisine étonnante…

Foire Aux Vins de Printemps

Du 6 au 30 mars 2026.

Image en Une : La Foire aux Vins revient chez Vinatis © Vinatis

Mélina Hoffmann