Hape fête ses 40 ans : des jouets musicaux pour un Noël festif !

Noël approche et avec lui, les belles histoires ! Comme celle de Hape, une aventure familiale née il y a 40 ans en Allemagne et devenue une référence internationale du jouet éducatif. Une épopée qui méritait bien de se fêter en musique, et pourquoi pas directement dans votre salon ? Pour Noël 2026, la marque sort le grand jeu avec PixelZ, une collection de jouets musicaux pour enfants : guitare électrique, trompette lumineuse, piano interactif ou micro de pop star… Place au show !

Hape, une histoire de passion et de transmission

En 1984, en Allemagne, Peter Handstein se lance dans la fabrication de jouets éducatifs depuis son atelier improvisé à Groß-Eichen, en Hesse. Ses premiers modèles ? Des jeux de construction, qu’il présente lui-même dans les kindergarten (jardins d’enfants) des environs en semaine, avant de préparer les commandes le week-end. À ses côtés, sa grand-mère, sa mère et d’autres membres de sa famille mettent la main à la pâte pour assurer les livraisons.

Deux ans plus tard, en 1986, cette aventure artisanale prend une nouvelle dimension avec la création de Hape Kindergarten Service. Le fondateur s’entoure de plus de 40 collaborateurs à travers l’Allemagne. Depuis, la marque a bien grandi, tout en conservant son ambition initiale : proposer des jouets qui donnent aux enfants le goût de découvrir, d’expérimenter et d’apprendre en s’amusant. Son nom, Hape, se prononce « hah-pay » et reprend les deux premières lettres du prénom et du nom de son fondateur. Sa philosophie tient en une phrase : « Le jeu est le langage universel des enfants. » Comme le résume Peter Handstein : « Les enfants représentent 20% de la société d’aujourd’hui, mais ils incarnent 100% du futur ». Une philosophie qui continue d’animer la marque, qui célèbre aujourd’hui 40 ans d’histoire et de jouets éducatifs pensés pour éveiller la curiosité des enfants.

PixelZ : des jouets musicaux à offrir aux enfants pour Noël

À l’approche des fêtes de fin d’année, Hape donne le LA avec PixelZ, une gamme d’éveil musical qui promet de swinguer dans les chambres d’enfants ! Car jouer de la musique, ce n’est pas seulement faire du bruit — même si les parents risquent parfois de s’en rendre compte plus vite que les petits artistes. C’est aussi une façon d’explorer les sons, de découvrir le rythme, de développer la coordination et de laisser libre cours à son imagination. Au pied du sapin, trois instruments ont particulièrement de quoi attirer l’attention des apprentis virtuoses.

1. Une guitare à pixel interactif pour les rock stars en herbe

I love rock’n’roll ! Une guitare à pixel interactif pour réveiller la rock star qui sommeille chez votre enfant ? Hape a pensé à tout, avec un curseur qui déclenche des effets lumineux et sonores pour transformer chaque note en mini-show digne de Rock en Seine ! Les enfants peuvent choisir parmi cinq musiques intégrées et quatre univers sonores : guitare, sons électroniques, animaux ou batterie. Une barre de vibrato ajoute même trois effets sonores pour pimenter leurs compositions. Et pour parfaire le spectacle, des effets lumineux pixelisés accompagnent chaque note, tandis que les réglages de volume et de vitesse permettent de moduler les performances. Oasis, U2… la relève est peut-être déjà là ! Une chose est sûre : cette année, Noël sera rock ou ne sera pas !

Guitare Pixelz interactif

Âge conseillé : dès 3 ans

Prix indicatif : 24,98 €

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2. Une trompette lumineuse pour jouer sa propre partition

Envie de faire résonner la fanfare de Noël à la maison ? La trompette lumineuse Hape promet une expérience musicale à part entière. Au programme : 25 sons répartis en trois univers, avec cinq chansons classiques pour enfants, dix sons d’animaux et dix effets rigolos. En mode solo, les petits musiciens peuvent composer leurs propres mélodies grâce à trois boutons correspondant aux notes Do, Ré et Mi. De quoi improviser son propre concert à la maison… La Star Academy n’a qu’à bien se tenir ! Et pour ajouter un peu de magie à leurs compositions, des pixels colorés s’illuminent au rythme des sons.

Trompette Pixelz Interactif

Âge conseillé : dès 2 ans

Prix indicatif : 24,98 €

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3. Un piano pixelisé pour les apprentis virtuoses dès 1 an

Pour les musiciens en herbe qui font tout juste leurs premiers pas, Hape a aussi imaginé un piano pixel interactif accessible dès 1 an. Avec ses couleurs vives et ses animations lumineuses, il attire le regard et invite les petites mains à explorer les touches. Trois modes de jeu permettent de varier les découvertes : écouter les sons des animaux, jouer librement ou suivre les lumières pour apprendre des mélodies. Dans ce dernier mode, cinq airs guident les enfants, tandis que les touches lumineuses leur indiquent le chemin. Une manière ludique de se familiariser avec les sons, les couleurs et les premières notions musicales, sans pression ni fausse note !

Piano Pixelz interactif

Âge conseillé : dès 12 mois

Prix : 39,99 €

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En bonus : un micro de pop star pour les stars du salon !

Après tous ces instruments, il ne manquait plus que le micro pop star pixel interactif Hape ! Dès 2 ans, les petits chanteurs en herbe peuvent monter sur scène grâce à ses trois modes : cinq chansons pour chanter à tue-tête, trois effets pour transformer leur voix et une fonction enregistrement pour réécouter leurs plus grands succès. Avec son écran pixelisé lumineux, il ne reste plus qu’à lancer le karaoké familial… et à applaudir la prochaine star de la maison !

Micro Popstar Pixelz interactif

Âge conseillé : dès 2 ans

Prix indicatif : 14,99 €

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Avec PixelZ, Hape invite les enfants à explorer les sons, à laisser parler leur créativité et, pourquoi pas, à révéler quelques talents insoupçonnés. De quoi faire vibrer les fêtes de fin d’année et célébrer en musique les 40 ans de la marque !

Les jouets musicaux Hape : ce qu’il faut savoir

Quels jouets musicaux propose la collection PixelZ de Hape ?

La collection PixelZ de Hape réunit plusieurs instruments interactifs pour initier les enfants à la musique : guitare, trompette, piano, micro, tambour et autres accessoires musicaux. Grâce aux sons, aux lumières et aux différents modes de jeu, les enfants peuvent découvrir les rythmes et les mélodies tout en s’amusant.

À partir de quel âge peut-on offrir un jouet musical Hape ?

Cela dépend de l’instrument ! Le Piano pixel interactif Hape est notamment accessible dès 12 mois, tandis que d’autres jouets musicaux PixelZ s’adressent aux enfants plus grands. Avant de choisir un cadeau de Noël, mieux vaut donc vérifier l’âge recommandé pour chaque modèle.

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Photo de couverture : ©Hape