Secret Santa 2026 : nos idées cadeaux originales à moins de 20€

Trouver une idée de cadeau pour un Secret Santa sans dépasser son budget, c’est parfois un vrai casse-tête ! Que ce soit pour un collègue, un ami ou un membre de sa famille, on a envie de faire plaisir avec une petite attention originale, plutôt qu’un cadeau choisi à la dernière minute. Bonne nouvelle : il existe de très jolies surprises à moins de 20 €, et même à moins de 10 € !

Chez Paris ZigZag, on est partis à la recherche de petits cadeaux que l’on aurait nous-mêmes plaisir à offrir ou à recevoir, avec une seule contrainte : ne pas dépasser 20 €. Chocolats de grandes maisons, gourmandises de Noël, parfums miniatures ou adorables peluches… Voici notre sélection de cadeaux Secret Santa 2026, que nous continuerons d’enrichir au fil de nos découvertes jusqu’à Noël !

Et si votre budget est un peu plus généreux, vous pouvez aussi découvrir notre sélection des meilleures idées cadeaux de Noël 2026 pour faire plaisir à tous les coups !

Pour les amateurs de pain d’épices : les petites gourmandises du Comptoir de Mathilde

Impossible d’imaginer Noël sans son parfum de pain d’épices ! Et chez Le Comptoir de Mathilde, cette gourmandise traditionnelle se décline en plusieurs petites attentions aussi mignonnes qu’appétissantes. On craque notamment pour le Hot Chocolate Bonhomme Pain d’épices, un petit personnage en chocolat au lait accompagné de pain d’épices, à faire fondre dans une tasse de lait chaud pour une pause réconfortante. Une idée parfaite pour les longues soirées d’hiver !

Autre possibilité, encore plus régressive : le bonhomme pain d’épices à croquer, en chocolat au lait pétillant. Et pour les inconditionnels des biscuits de Noël, on peut aussi choisir un véritable petit Monsieur Pain d’Épices décoré, qui a même l’avantage de pouvoir se suspendre dans le sapin avant d’être dévoré. À offrir séparément ou à réunir dans un joli sachet pour composer un petit assortiment gourmand !

Prix : 3 € le bonhomme en chocolat pétillant, 4,20 € le Hot Chocolate et 5,50 € le Monsieur Pain d’Épices décoré.

Pour qui ? Les amateurs de douceurs de Noël, de chocolat chaud et de pain d’épices.

Où les trouver ? Sur le site du Comptoir de Mathilde et dans ses boutiques.

Pour offrir un petit luxe à moins de 6 € : les mini-coffrets de La Maison du Chocolat

Qui a dit qu’il fallait dépenser une fortune pour offrir du chocolat d’une grande maison ? La Maison du Chocolat propose d’adorables petits écrins contenant seulement deux chocolats, mais présentés avec tout le soin et l’élégance qui font la réputation de l’enseigne. Une attention raffinée qui fait son petit effet, même avec un budget très serré !

On aime particulièrement le coffret Attentions, avec ses ganaches fondantes, mais aussi la Mini-Maison Faubourg, dont le joli écrin est presque aussi séduisant que son contenu. Les amateurs de praliné pourront quant à eux choisir le duo de pralinés, tandis que les amoureux du chocolat noir se laisseront tenter par les truffes nature. Des petites douceurs que l’on aurait presque envie de collectionner !

Prix : à partir de 5,95 €, selon le coffret choisi.

Pour qui ? Les amateurs de chocolat, les gourmands exigeants et ceux qui apprécient les jolies attentions.

Où les trouver ? Dans les boutiques de La Maison du Chocolat et sur son site.

Pour envoyer un petit message gourmand : les douceurs Bisou Bisou de Fauchon

Un bisou à offrir pour Noël, ça vous tente ? Avec sa collection Bisou Bisou, la maison Fauchon revisite les confiseries de notre enfance dans un esprit aussi gourmand que malicieux. On retrouve notamment les petits bonbons gélifiés à la cerise, légèrement acidulés, mais aussi une étonnante barbe à papa à la framboise, légère et aérienne. Deux douceurs fruitées qui promettent un joli retour en enfance !

Et ce qui nous plaît particulièrement, c’est leur petit côté affectueux et décalé, idéal pour un Secret Santa entre amis ou collègues. On peut offrir l’une de ces gourmandises séparément pour une petite attention à moins de 7 €, ou même réunir les deux pour composer un cadeau original à 12,50 €. Une jolie façon d’envoyer quelques bisous sucrés à la personne que le tirage au sort nous a désignée !

Prix : 6 € les bonbons Bisou Bisou (80 g), 6,50 € la barbe à papa à la framboise (20 g).

Pour qui ? Les amateurs de confiseries, les grands enfants et ceux qui aiment les cadeaux pleins de fantaisie.

Où les trouver ? Chez Fauchon : bonbons Bisou Bisou et barbe à papa Bisou Bisou.

Pour les grands enfants : l’adorable peluche bonhomme pain d’épices

Attention, risque élevé de craquage ! Avec sa petite bouille souriante, son allure de biscuit de Noël et ses 40 cm de douceur, cette peluche bonhomme pain d’épices signée World’s Softest Plush a de quoi faire fondre les grands enfants. On l’imagine aussi bien installée sur un canapé que posée au pied du sapin, en attendant d’être adoptée. Et on vous confirme qu’elles sont incroyablement douces !

Proposée chez Smyths Toys, elle existe en deux versions : un bonhomme pain d’épices classique et un autre agrémenté d’un joli nœud rouge, encore plus festif. Et avec son format généreux, voilà un cadeau qui ne passera certainement pas inaperçu lors de l’échange des Secret Santa !

Prix : 9,99 € actuellement, au lieu de 14,99 €.

Pour qui ? Les amoureux de Noël, les collectionneurs de peluches et tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant.

Où la trouver ? Chez Smyths Toys : version classique ou version avec nœud rouge.

Pour les amateurs de parfum : les petits cadeaux de Noël Adopt dès 5,95 €

Et si on glissait un parfum directement dans le sapin ? C’est la jolie idée des mini-coffrets de Noël Adopt, qui renferment une eau de parfum de 10 ml dans un petit emballage festif. Un format pratique à emporter partout, mais aussi une adorable petite surprise à accrocher à une branche du sapin avant de l’offrir ! Plusieurs fragrances sont proposées, parmi lesquelles Rouge Envoûtant, Wonderful et Yummy Candy, pour seulement 5,95 €.

Et pour ceux qui disposent d’un budget un peu plus généreux, la marque française propose aussi de jolis assortiments à moins de 20 €. On aime notamment la pochette Not Sorry, qui réunit une eau de parfum de 30 ml et une crème pour les mains (14,95 €), ou encore les trousses associant un parfum de 30 ml à un rouge à lèvres satiné (19,95 €). Deux façons d’offrir un cadeau beauté plus complet, sans dépasser le budget fixé pour son Secret Santa !

Prix : 5,95 € les mini-coffrets de 10 ml, 14,95 € la pochette Not Sorry et 19,95 € les trousses parfum et rouge à lèvres.

Pour qui ? Les amateurs de parfum, de beauté et de petites attentions élégantes.

Où les trouver ? Dans les boutiques Adopt et sur adopt.com.

Pour les amoureux de guimauve : les oursons personnalisables de Christophe Michalak

Difficile de résister aux célèbres oursons en guimauve, surtout lorsqu’ils sont imaginés par Christophe Michalak ! Le chef pâtissier propose de composer soi-même un coffret de ces petites gourmandises enrobées de chocolat. L’occasion de retrouver un grand classique de l’enfance dans une version particulièrement généreuse.

Ce que l’on aime, c’est la possibilité de personnaliser entièrement son cadeau : on choisit la taille et la couleur du coffret, puis on sélectionne ses oursons parmi les douze recettes proposées par la Maison. Chocolat, praliné, fruits… de quoi varier les plaisirs et composer un cadeau selon les goûts de son destinataire. Et avec un premier format à 12 €, pas besoin de casser sa tirelire pour offrir une création signée d’un grand pâtissier !

Prix : à partir de 12 € le coffret de 4 oursons.

Pour qui ? Les amateurs de chocolat, de guimauve et de gourmandises régressives.

Où les trouver ? Sur la boutique en ligne de Christophe Michalak et dans ses points de vente.

Pour les amateurs de thé : les coffrets de Noël Thés de la Pagode

Quand les températures baissent, difficile de résister au plaisir d’une bonne tasse de thé bien chaud. Pour les fêtes de fin d’année 2026, Thés de la Pagode dévoile sa collection Évasion Céleste, inspirée des nuits étoilées, avec plusieurs créations bio aux saveurs délicatement hivernales.

Notre préférence va au coffret découverte Thés Saveurs, qui réunit 32 infusettes autour de quatre recettes, dont un thé vert Earl Grey, un thé à la menthe, un thé de Noël et un rooibos. Les amateurs de pauses bien-être pourront se tourner vers un autre coffret découverte, également composé de 32 infusettes et de quatre thés aux profils différents. Deux propositions joliment présentées, idéales pour découvrir plusieurs saveurs sans avoir à choisir une seule boîte.

Pour un budget encore plus petit, on aime aussi l’infusion de Noël Rooibos, Cacao & Vanille, naturellement sans théine, qui associe notamment les notes gourmandes du cacao et de la vanille à celles de l’orange et de la cannelle. Une belle façon de prolonger l’esprit des fêtes jusque dans sa tasse !

Prix : 9,90 € l’infusion de Noël, 17,90 € la boîte Prestige de thé noir de Noël ou 18,90 € le coffret découverte de 32 infusettes.

Pour qui ? Les amateurs de thé, d’infusions gourmandes et de moments cocooning.

Où les trouver ? Sur le site des Thés de la Pagode

Quel cadeau offrir pour un Secret Santa ? Nos conseils

Quel budget prévoir pour un Secret Santa ?

Le budget d’un Secret Santa est généralement fixé à l’avance entre les participants, souvent entre 5 et 20 €. Pour notre sélection 2026, nous avons choisi de ne retenir que des cadeaux à moins de 20 €, avec de nombreuses idées originales à moins de 10 €, et même quelques petites attentions dès 3 €.

Quel cadeau choisir pour un Secret Santa entre collègues ?

Lorsqu’on connaît peu la personne à qui l’on doit offrir un cadeau, mieux vaut privilégier une attention qui peut plaire au plus grand nombre : des chocolats d’une grande maison, de jolies confiseries ou un assortiment de thés. Pour un collègue dont on connaît un peu mieux les goûts, un petit parfum ou un cadeau amusant peut aussi être une bonne idée.

Quelles idées de cadeaux Secret Santa trouver à moins de 10 € ?

Pour un Secret Santa à moins de 10 €, on peut offrir des gourmandises du Comptoir de Mathilde dès 3 €, un mini-coffret de La Maison du Chocolat autour de 6 €, les bonbons Bisou Bisou de Fauchon à 6 €, un parfum miniature Adopt à 5,95 € ou encore une infusion de Noël des Thés de la Pagode à 9,90 €. De quoi faire plaisir sans dépasser son budget !

Et si vous cherchez plutôt un cadeau pour un amoureux de lecture ou de beaux objets, découvrez aussi notre sélection de beaux livres à offrir en 2026.

Image en Une : Notre sélection d’idées cadeaux originales pour un Secret Santa 2026 à moins de 20 €. © Fauchon, Le Comptoir de Mathilde, Adopt / Composition créée par Paris ZigZag.

Mélina Hoffmann