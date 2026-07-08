La canicule est de retour : nos astuces pour supporter psychologiquement ce nouvel épisode

À peine remis des nuits sans sommeil du précédent épisode caniculaire, voilà qu’une nouvelle vague de chaleur débarque déjà. Canicule, épisode 3. Après les 34°C précoces du mois de mai, puis les 39°C de mi-juin, le mercure remet ça en ce début juillet. Ce mercredi, 67 départements sont placés en vigilance orange canicule, dont l’Île-de-France. Les températures devraient osciller entre 35 et 38°C. Et cette fois encore, la chaleur semble bien décidée à s’installer. Au-delà de la chaleur, c’est surtout notre patience qui fond. Heureusement, on vous donne quelques conseils pour survivre psychologiquement à cette fournaise.

1. Boire de l’eau… encore et encore

Oui, on sait. C’est le conseil que tout le monde donne. Mais s’il revient aussi souvent, c’est parce qu’il est indispensable. La déshydratation arrive beaucoup plus vite qu’on ne le pense et peut provoquer fatigue, maux de tête, vertiges ou irritabilité. En temps normal, on recommande environ 1,5 litre d’eau par jour. En période de canicule, mieux vaut viser 2 à 2,5 litres, en buvant régulièrement tout au long de la journée, même sans avoir soif. Votre gourde devient officiellement votre meilleure amie.

2. Si vous le pouvez, évitez de sortir entre midi et 20 heures

Mieux vaut éviter les sorties pendant les heures les plus chaudes. Si votre emploi du temps le permet, privilégiez les promenades en soirée (parfaits pour voir les matchs de la Coupe du Monde), lorsque les températures commencent (enfin) à redescendre. Et lorsque vous devez sortir, quitte de survie oblige : on s’étale de la crème solaire indice élevé, on couvre sa tête d’un chapeau, d’une casquette ou d’un bob selon vos goûts, lunettes de soleil et cherchez l’ombre dès que possible. Une insolation peut arriver beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine.

3. Continuez à manger, même si vous n’avez pas faim

La chaleur coupe souvent l’appétit. Pourtant, sauter des repas peut rapidement entraîner coups de fatigue et malaises. Le secret ? Miser sur des aliments frais, légers… et riches en eau. Nos indispensables : La pastèque (92 % d’eau), star incontestée de l’été, le melon (90 % d’eau), parfait en entrée ou au dessert, les tomates (94 % d’eau), en salade ou simplement avec un filet d’huile d’olive, les concombres (96 % d’eau), champions toutes catégories de la fraîcheur. Vous pouvez aussi préparer des salades de riz ou de quinoa avec quelques œufs durs pour les protéines, manger des fruits… et, soyons honnêtes, une glace de temps en temps fait aussi beaucoup de bien au moral.

4. Oubliez les douches glacées

On pourrait croire qu’une douche à 5°C est la solution miracle. En réalité, le contraste chaud-froid pousse ensuite le corps à produire davantage de chaleur. Le mieux reste une douche tiède. Petit bonus : investissez dans un gel douche à la menthe glaciale. Ce n’est pas scientifique, mais le petit effet fraîcheur fait plaisir (testé et approuvé).

5. Portez du lin et du coton

Les matières naturelles respirent beaucoup mieux que les tissus synthétiques. Le coton et le lin permettent d’évacuer plus facilement la transpiration, limitent la sensation d’étouffement… et évitent quelques mauvaises surprises olfactives dans le métro.

6. Remettez le sport à plus tard

Courir à 15 heures par 38°C n’est pas un défi sportif. C’est une très mauvaise idée. Sport, bricolage, jardinage, gros ménage ou déménagement : si vous pouvez les repousser au petit matin ou en soirée, faites-le. Votre organisme vous remerciera. Sinon privilégiez la salle de sport climatisé !

7. Faites voyager votre cerveau

Quand votre corps ne peut pas quitter Paris, votre esprit peut toujours partir ailleurs. Allongez-vous devant votre ventilateur. Lancez une playlist de pluie, de forêt, de rivière ou de vagues sur Spotify ou YouTube. Fermez les yeux quelques minutes. Visualisez une cabane au bord d’un lac en montagne. Votre appartement est toujours à 30°C… mais votre cerveau appréciera la petite parenthèse.

8. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d’un éventail

Le combo gagnant de l’été : un éventail dans le sac, un brumisateur pour le visage et quelques pulvérisations sur la nuque. Simple, efficace et particulièrement appréciable dans les transports en commun où l’air est parfois irrespirable.

9. Réfugiez-vous dans les endroits climatisés

Nous en parlions déjà dans l’article précédent : les lieux climatisés sont de précieux alliés pour mieux supporter les fortes chaleurs. Bibliothèques, cinémas, musées, médiathèques deviennent des lieux ressources en cas de canicule. Et autant en profiter ! Découvrir une exposition, regarder un bon film ou simplement feuilleter un livre permet non seulement de se rafraîchir, mais aussi de se changer les idées. Les activités culturelles stimulent la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, souvent associées au plaisir et au bien-être. Personne ne vous reprochera de passer deux heures au frais dans une bibliothèque, même si vous faites semblant de lire le même livre depuis le début !

10. Acceptez de ralentir

La canicule fatigue tout le monde. On dort moins bien. On est moins patient. On réfléchit moins vite. On supporte moins les transports, les réunions interminables et même les gens. Et c’est normal. Si vous le pouvez, baissez un peu le rythme, faites des pauses, reportez ce qui peut attendre quelques jours et soyez indulgent avec vous-même… et avec les autres. Il y a de fortes chances qu’ils soient, eux aussi, en train de cuire à petit feu.

En attendant le retour d’un peu de fraîcheur, une seule mission : survivre ! Force à vous, on est tous dans le même bateau (enfin presque hein Yann Barthès)

Photo de couverture : ©Thibaud MORITZ / AFP

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