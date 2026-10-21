Nos coups de cœur beauté 2026 : les soins qu’on a testés et adoptés

Sérums nouvelle génération, soins de nuit réparateurs, BB crème, double nettoyage ou soin du cuir chevelu… on teste régulièrement de nouveaux soins beauté, mais tous ne trouvent pas une place durable dans notre salle de bains. On a donc réuni ici ceux qui nous ont réellement convaincus, pour leur efficacité, leur formulation, leur innovation ou tout simplement le plaisir qu’on prend à les utiliser.

Notre méthode : cette sélection a vocation à évoluer au fil de nos tests et de nos découvertes. On ne cherche pas à accumuler les nouveautés : chaque soin retenu ici l’est pour une raison précise, qu’il s’agisse d’un résultat constaté, d’une texture particulièrement réussie, d’une formulation intéressante ou d’un échange avec celles et ceux qui l’ont imaginé.

JOD Baume Fondant Nuit : notre coup de cœur à glisser partout

Comment ne pas commencer par le Baume Fondant Nuit de JOD qui s’est immédiatement et durablement intégré à notre routine beauté dès notre première utilisation ! On avait d’ailleurs récemment retrouvé la marque au Grace Café, à l’occasion de sa collaboration avec Marine Vignes, et ce nouveau coup de cœur nous donne une raison supplémentaire de nous intéresser à son univers.

Premier gros point fort : son format stick de 20 g, génial lorsqu’on se déplace souvent. Sa formule solide, sans eau et sans conservateurs, est particulièrement facile à transporter (idéale quand on prend l’avion !) et la marque précise qu’elle limite le risque de développement microbien au contact de la peau : pas besoin, donc, de nettoyer systématiquement le stick après chaque utilisation.

Mais c’est surtout sa texture qui nous a conquis. Le baume fond au contact de la peau, glisse facilement et offre un vrai petit moment de massage et de confort. Malgré son côté enveloppant, son fini reste soyeux et non gras, il pénètre rapidement et ne tache pas l’oreiller. Le geste est devenu notre petit rituel cocooning avant d’aller dormir et, au réveil, la peau est plus douce, souple et ne tiraille plus. On l’applique même sur les lèvres tant sa texture nous plaît !

Pourquoi on l’a retenu ? Parce que c’est notre coup de cœur de cette sélection : pratique, nomade, réconfortant et tellement agréable à utiliser qu’on l’a adopté dès la première application. Et on sait déjà qu’on ne voudra plus le quitter !

Infos pratiques

Baume Fondant Nuit – JOD

Contenance : 20 g

Prix : 48 €

Pour qui ? Tous types de peaux, notamment celles qui recherchent nutrition et confort

Utilisation : le soir, sur peau propre et sèche

Texture : baume solide fondant au fini soyeux et non gras

Bon à savoir : formule 100 % d’origine naturelle, sans eau et sans conservateurs

Où l’acheter ? Sur le site de JOD

BYOMA Longevit-8 Peptide Serum : la « skin longevity » à moins de 30 euros

Comment proposer un sérum développé après un important travail de recherche à 29,90 € les 40 ml ? C’est l’une des questions que l’on s’est posées en découvrant le Longevit-8 Peptide Serum de BYOMA, une marque qui place la barrière cutanée au cœur de ses formulations.

Ce sérum s’inscrit dans la tendance de la « skin longevity », ou longévité cutanée : plutôt que de seulement corriger les signes visibles de l’âge, l’objectif est aussi de préserver le fonctionnement et la qualité de la peau. Sa formule associe notamment peptides de cuivre GHK-Cu, Phyto-PDRN, NMN, niacinamide et céramides et cible huit marqueurs, parmi lesquels les rides, l’hydratation, l’éclat, la fermeté et la barrière cutanée.

Mais notre rencontre avec Marc Elrick et Rob Brittain, les fondateurs de BYOMA, nous a surtout permis de comprendre comment la marque cherchait à concilier recherche et prix accessible. Ils nous ont expliqué avoir notamment choisi de réduire drastiquement leurs dépenses publicitaires pour pouvoir maintenir ce niveau de prix et d’accessibilité. Et lorsqu’on leur a demandé s’il était trop tard pour commencer ce type de soin après 40 ans, leur réponse a été sans ambiguïté : non, pas du tout ! En effet, si la spécificité du sérum est de « prévenir », il « corrige » aussi les signes de l’âge déjà visibles. Nous l’avons donc adopté avec enthousiasme !

Pourquoi on l’a retenu ? Pour son approche particulièrement poussée de la formulation, mais aussi pour cette volonté de rendre un important travail de recherche accessible à moins de 30 €.

Infos pratiques

Longevit-8 Peptide Serum – BYOMA

Contenance : 40 ml

Prix : 29,90 €

Pour qui ? Tous types de peaux, notamment celles qui s’intéressent à la prévention des signes visibles du vieillissement

Utilisation : matin et/ou soir dans sa routine de soin

Texture : sérum léger

Bon à savoir : formule ciblant huit marqueurs de la longévité cutanée

Où l’acheter ? Sur le site de BYOMA

Krème : une BB crème qui réunit maquillage et soin

À mi-chemin entre soin et maquillage, la BB Crème de Teint Apaisante de Krème est pensée pour les peaux sensibles. Sa formule, composée à 90 % de soin, associe notamment extrait d’avoine et probiotiques pour hydrater la peau, unifier le teint et aider à atténuer les rougeurs. Ainsi, là où certaines BB Crèmes ont du mal à trouver le bon équilibre entre effet peau nu et couvrance, ou encore soin et cosmétique, celle-ci a trouvé la formulation idéal pour nous offrir une texture et un rendu exactement comme on les cherchait.

Ce qui nous a surtout convaincus à l’utilisation, c’est son confort. La crème s’étale facilement, sans sensation collante ni fini gras, et sans laisse la peau trop brillante. Le flacon-pompe permet quant à lui de moduler très simplement le résultat : une pression pour unifier légèrement le teint, deux pour davantage corriger les petites imperfections. Le rendu reste naturel et la BB crème existe en trois teintes : claire, médium et hâlée.

Pourquoi on l’a retenue ? Parce qu’elle fait exactement ce qu’on attend d’une bonne BB crème quotidienne : elle est facile et agréable à utiliser, naturelle sur la peau et suffisamment modulable pour adapter la couvrance à ses envies. Et parce qu’elle est non comédogène, ce qui est également un critère de choix !

Infos pratiques

BB Crème de Teint Apaisante – Krème

Contenance : 40 ml

Prix : 26,90 €

Pour qui ? Peaux sensibles recherchant une couvrance légère à moyenne

Utilisation : une pression pour unifier légèrement, deux pour davantage corriger

Texture : crémeuse, confortable et sans fini gras

Bon à savoir : 90 % de soin, sans silicone et non comédogène

Où l’acheter ? Sur le site de Krème

Les Secrets de Loly Kurl Hero Night Repair : un sérum de nuit pour le cuir chevelu

Depuis sa création en 2009 par Kelly Massol, Les Secrets de Loly s’est spécialisée dans le soin des cheveux texturés, bouclés, frisés et crépus, avec des routines pensées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Une expertise qui a largement contribué à faire connaître la marque française, aujourd’hui bien installée dans l’univers du soin capillaire.

Avec Kurl Hero Night Repair, elle va cette fois un peu plus loin en s’intéressant non plus seulement aux cheveux, mais directement au cuir chevelu. Inspiré notamment des rituels de K-Beauty, ce sérum est donc pensé pour agir pendant le sommeil et mise sur une approche préventive. La marque lui attribue plusieurs actions : soutenir la barrière cutanée, accompagner la synthèse naturelle de collagène ou encore renforcer l’ancrage des follicules.

L’idée est intéressante car elle replace le cuir chevelu au cœur de la routine capillaire, là où les soins pour cheveux se concentrent encore souvent principalement sur les longueurs. Le produit s’utilise donc comme un véritable soin nocturne, à la manière des sérums que l’on applique déjà sur le visage avant de dormir. Et on adore l’idée de prendre soin de nous pendant qu’on dort !

Pourquoi on l’a retenu ? Pour cette approche du soin capillaire qui prolonge assez logiquement l’expertise de la marque : prendre soin des cheveux texturés en remontant cette fois jusqu’à leur point de départ, le cuir chevelu.

Infos pratiques

Kurl Hero Night Repair – Les Secrets de Loly

Contenance : 50 ml

Prix : 38 €

Pour qui ? Cheveux texturés, bouclés, frisés et crépus

Utilisation : le soir, comme soin nocturne du cuir chevelu

Texture : sérum léger

Bon à savoir : soin spécifiquement pensé pour agir pendant la nuit

Où l’acheter ? Sur le site des Secrets de Loly

Holidermie : le double nettoyage qui laisse la peau douce

Avant les sérums et les crèmes, encore faut-il partir sur une peau parfaitement nettoyée ! C’est tout l’intérêt du Double Nettoyage Holidermie, qui associe deux produits complémentaires : un Baume-en-Huile Démaquillant et une Gelée Nettoyante Moussante. Le premier dissout le maquillage, y compris waterproof, les filtres solaires, le sébum et les impuretés grasses ; le second vient parfaire le nettoyage en éliminant les derniers résidus tout en veillant à préserver l’équilibre de la peau. Deux produits, deux textures et deux actions qui permettent de soigner ce qui est sans doute l’étape essentielle d’une bonne skincare : le nettoyage de la peau.

Et ici, on a particulièrement aimé la dimension sensorielle de ce rituel. Le baume fond sur la peau, se transforme en huile puis en lait au contact de l’eau, tandis que la Gelée Nettoyante Moussante, notre petite favorite du duo, renferme des micro-perles qui se fondent à l’application avant de donner naissance à une mousse fine et légère. Une texture fraîche et agréable qui donne presque envie de prolonger l’étape du nettoyage plutôt que de l’expédier en trente secondes !

Côté formulation, Holidermie a également pensé ces deux produits comme de véritables soins. Vegan-friendly, ils intègrent notamment le Complexe Holiderm®, actif breveté à l’action antioxydante, tandis que la gelée associe également des prébiotiques d’origine végétale, de la Centella Asiatica et du Biosaccharide Gum pour accompagner l’équilibre du microbiote et préserver la barrière cutanée. Après les deux étapes, la peau est nette, très douce et sans sensation de dessèchement, prête à accueillir les sérums et soins du soir !

Pourquoi on l’a retenu ? Parce que ce duo réussit à concilier un nettoyage vraiment complet avec le soin de la peau, sans transformer cette étape quotidienne en corvée.

Infos pratiques

Double Nettoyage – Holidermie

Baume-en-Huile Démaquillant : 100 ml – 39 €

Gelée Nettoyante Moussante : 100 ml – 29 €

Duo : 59 €

Pour qui ? Tous ceux qui souhaitent nettoyer soigneusement leur peau sans sensation de dessèchement

Utilisation : baume puis gelée le soir ; gelée seule possible le matin

Bon à savoir : deux textures complémentaires et présence du Complexe Holiderm®

Où l’acheter ? Sur le site d’Holidermie

Krème Masque de Nuit Anti-Soif : le soin réparateur parfait pour l’hiver

À l’approche de l’hiver, lorsque le froid, le vent et les écarts de température commencent à malmener la peau, l’hydratation ne fait pas tout. Et justement, le Masque de Nuit Anti-Soif de Krème va plus loin : il est aussi conçu pour accompagner la réparation de la barrière cutanée pendant le sommeil, ce qui le rend particulièrement intéressant lorsque la peau est sèche, déshydratée ou fragilisée.

Au cœur de sa formule, on trouve notamment 2 % de Pro-Panthénol, un actif issu d’une algue bretonne et choisi pour soutenir les mécanismes de régénération de la peau. Il est associé à des ferments probiotiques, qui contribuent à préserver l’équilibre de la barrière cutanée, ainsi qu’à de l’eau de camomille, appréciée pour son action apaisante. Le tout dans une formule sans parfum, 100 % d’origine naturelle et pensée pour les peaux sensibles.

Autre bon point : sa texture peut s’utiliser de deux manières, en fine couche comme une crème de nuit ou plus généreusement comme un masque intensif lorsque la peau réclame davantage de réconfort. On apprécie aussi son format compact, facile à glisser dans une trousse de toilette.

Pourquoi on l’a retenu ? Parce qu’il ne se contente pas d’hydrater : sa formule associe plusieurs actifs pensés pour apaiser et soutenir la réparation de la peau pendant la nuit. Un soin particulièrement pertinent dès que la peau commence à manquer de confort.

Infos pratiques

Masque de Nuit Anti-Soif – Krème

Contenance : 50 ml

Prix : 27,90 €

Pour qui ? Peaux sèches, déshydratées ou fragilisées

Utilisation : le soir, en couche fine comme crème de nuit ou plus généreusement comme masque

Actifs clés : 2 % de Pro-Panthénol, probiotiques et eau de camomille

Texture : crème à effet frais

Bon à savoir : sans parfum, non comédogène, 100 % d’origine naturelle, certifié bio par Ecocert et testé sur peaux sensibles

Où l’acheter ? Sur le site de Krème

Antipodes Culture Probiotic : pour les peaux sensibles et sujettes aux rougeurs

Toutes les peaux n’ont pas simplement besoin d’un supplément d’hydratation. Lorsqu’elles sont réactives, sujettes aux rougeurs, aux imperfections ou à la déshydratation, leur équilibre peut demander une attention un peu plus ciblée. C’est précisément le terrain sur lequel se positionne la Culture Probiotic Gel Crème de Nuit Réparateur d’Antipodes.

La marque néo-zélandaise, qui associe ingrédients d’origine naturelle et recherche scientifique, mise ici notamment sur le probiotique Kalibiome AGE, destiné à soutenir l’équilibre du microbiome cutané et la barrière de la peau. La formule contient aussi de l’acide hyaluronique végétal, pour l’hydratation, et de la fougère noire mamaku, plante emblématique de Nouvelle-Zélande utilisée ici pour accompagner la vitalité et la fermeté de la peau.

Ce qui est intéressant, c’est donc son approche assez globale : plutôt que de s’attaquer à une seule problématique, cette crème de nuit cherche à réhydrater une peau fragilisée tout en l’apaisant et en prenant soin de son microbiome. Antipodes met notamment en avant des résultats cliniques faisant état d’une réduction des rougeurs de 18,3 % avec son probiotique Kalibiome AGE. Malgré cette vocation réparatrice, on reste sur une texture gel-crème ultra-légère, avec un fini frais que l’on adore. Un point appréciable pour les peaux qui ont besoin d’être chouchoutées sans forcément apprécier les textures riches et enveloppantes.

Pourquoi on l’a retenue ? Parce qu’elle répond à des besoins plus spécifiques que la simple hydratation : rougeurs, sensibilité, imperfections et déséquilibre du microbiome. Et on aime tout particulièrement sa texture gel-crème, légère et fraîche, qui apporte une sensation de fraîcheur vraiment agréable à l’application, surtout le soir.

Infos pratiques

Culture Probiotic Gel Crème de Nuit Réparateur – Antipodes

Contenance : 60 ml

Prix : 54 €

Pour qui ? Tous types de peaux, avec un intérêt particulier pour les peaux sensibles, déshydratées ou sujettes aux rougeurs et imperfections

Utilisation : chaque soir sur une peau propre, sur le visage et le cou

Texture : gel-crème légère et fraîche

Bon à savoir : certifiée vegan

Où l’acheter ? Sur le site d’Antipodes

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Image en Une : Baume Fondant Nuit de JOD, Gelée Nettoyante Moussante Holidermie et Culture Probiotic d’Antipodes : trois soins parmi nos coups de cœur beauté. © JOD / Holidermie / Antipodes

Mélina Hoffmann