Spiritueux à offrir : nos idées de belles bouteilles pour (se) faire plaisir

Une liqueur française aux fruits rouges, un spiritueux botanique inspiré de la Riviera italienne ou un rhum venu du Nicaragua… Pour un anniversaire, un remerciement ou pour Noël, voici six bouteilles à offrir selon les goûts de leur destinataire, avec des idées pour les découvrir dans le verre.

Choisir un spiritueux pour quelqu’un, c’est d’abord s’intéresser à ce qu’il aime : les cocktails aux notes végétales, les liqueurs fruitées ou les arômes de vanille et d’épices ? Notre sélection explore ces différents univers, avec des bouteilles et coffrets entre 33,50 et 65€. Pour d’autres idées à glisser dans un paquet cadeau, retrouvez aussi notre sélection de cadeaux de Noël.

Portofino Botanical Spirit Light Edition, pour les amateurs de cocktails botaniques

Avec sa bouteille bleue joliment illustrée, qui se décline en un élégant triptyque, Portofino donne déjà envie de mettre le cap sur la côte italienne ! La maison connue pour son gin propose ici un spiritueux botanique à 20 %, contre 43 % pour son Portofino Dry Gin. Cette Light Edition possède aussi sa propre recette : 25 ingrédients botaniques, parmi lesquels le genévrier, le citron, la lavande, le thym et la menthe, auxquels s’ajoutent des algues distillées sous vide et de l’eau de mer méditerranéenne. Un parti pris qui explore les notes végétales, les agrumes et une dimension marine.

Voilà une piste pour quelqu’un qui apprécie l’univers du gin et aime découvrir de nouvelles bases pour ses cocktails. Pour une première approche, la maison suggère de le servir avec du tonic, des glaçons et un zeste de citron. Son habillage prolonge l’histoire, avec la baie de San Fruttuoso et la silhouette d’un voilier : une présentation qui compte aussi lorsque l’on choisit une bouteille à offrir !

Prix : 39,90 € les 50 cl.

Degré d’alcool : 20 % vol.

Pour qui ? Les amateurs de cocktails aux notes végétales et méditerranéennes.

Thérèse de Maison Bocquet, pour les amateurs de liqueurs fruitées

Derrière ce prénom se cache une histoire de famille. Victoire et Charlotte ont créé Maison Bocquet en s’inspirant de leur arrière-grand-mère Thérèse, dont les liqueurs accompagnaient les retrouvailles familiales. Leur première recette lui rend hommage avec une dominante de framboise, complétée par des notes de cassis, de romarin et de citron vert. Une association qui donne à cette liqueur fruitée une touche herbacée et agrumée que l’on apprécie particulièrement. Et une bonne occasion de découvrir une liquoristerie artisanale française !

Une bouteille qui devrait particulièrement plaire aux amateurs de fruits rouges et à ceux qui aiment varier leurs apéritifs !Thérèse se déguste fraîche, pure ou avec un glaçon, mais peut aussi entrer dans la composition d’un cocktail : la maison propose notamment de l’associer à un gin tonic ou de l’utiliser dans un sour. L’intérêt est de pouvoir commencer par découvrir la liqueur seule, puis explorer différentes associations selon ses envies.

Prix : 39 € les 50 cl.

Degré d’alcool : 26 % vol.

Pour qui ? Les amateurs de fruits rouges, de liqueurs et de découvertes artisanales.

Mamma Mia!, pour les amateurs de citron et d’Italie

Voilà une bouteille qui devrait parler aux amoureux de l’Italie ! Le limoncello Mamma Mia! est élaboré avec des citrons Femminello del Gargano IGP, cultivés dans les Pouilles et récoltés à la main par la famille Ricucci, à Rodi Garganico. Leurs écorces infusent pendant trois semaines pour donner à cette liqueur son caractère citronné. Sans colorants ni arômes artificiels, la recette met à l’honneur le parfum du fruit, dans une version que la maison a souhaitée moins sucrée qu’un limoncello traditionnel. Si l’argument nous a interpellé, son goût nous a complètement conquis !

D’autant que sa bouteille arrondie, inspirée des dames-jeannes, évoque les anciens récipients utilisés pour transporter vins, huiles et liqueurs et lui apporte un charme supplémentaire. Même son étiquette fait un clin d’œil aux agrumes : son papier contient des fibres issues d’écorces recyclées. À servir bien frais en fin de repas, ou à essayer en spritz avec du prosecco et de l’eau pétillante, pour les amateurs de cocktails citronnés. Une idée à offrir toute l’année, pour une petite escapade sous le soleil d’Italie !

Prix : 33,50 € chez Eataly

Degré d’alcool : 24 % vol.

Pour qui ? Les amateurs d’agrumes, de liqueurs citronnées et de cocktails italiens.

Plus d’informations : Mamma Mia! chez Eataly

Golden Eight de Massenez, pour les amateurs de poire et de liqueurs gourmandes

Avec sa carafe en forme de poire et ses deux verres, le coffret Golden Eight a déjà de quoi faire son petit effet au moment du déballage du cadeau. C’est d’ailleurs ce qui a attisé notre curiosité… Cette création de la distillerie Massenez met à l’honneur la poire Williams dans une liqueur élaborée à partir d’eaux-de-vie âgées d’au moins huit ans. Son profil associe le fruit à des notes de vanille, de caramel et de pâte d’amandes, avec une finale acidulée : une piste pour ceux qui apprécient les liqueurs gourmandes, aux accents pâtissiers.

Pour la découvrir, on peut la servir bien fraîche ou sur glace, dans les verres qui accompagnent la carafe. Les amateurs de cocktails pourront aussi l’essayer en Golden Spritz, avec du prosecco et de l’eau pétillante, pour retrouver la poire dans un autre registre. Un coffret à offrir pour un anniversaire, une invitation ou pour les fêtes, selon les envies !

Golden Eight de Massenez — Coffret avec deux verres

Prix conseillé : 40,50 €

Contenance : 70 cl

Degré d’alcool : 25 % vol.

Pour qui ? Les amateurs de poire Williams et de liqueurs gourmandes.

Don Papa Single Island, pour les amateurs de rhum et de beaux coffrets

Direction l’île de Negros, aux Philippines, avec Don Papa Single Island. Ce rhum déploie un profil gourmand, marqué par des notes de vanille, de fruits et d’épices douces. Une idée de cadeau pour les amateurs de saveurs rondes et aromatiques, mais aussi pour ceux qui aiment découvrir les différentes expressions de la maison philippine.

Dans cette édition limitée, la bouteille est accompagnée de pierres à whisky : après un passage au congélateur, elles permettent de rafraîchir le rhum sans le diluer, contrairement aux glaçons classiques. Un petit accessoire que l’on adore, que l’on pourra réutiliser au fil des dégustations et qui donne à ce coffret un intérêt supplémentaire au moment de l’offrir.

Don Papa Rum Single Island — Coffret en édition limitée avec quatre pierres de dégustation

Prix conseillé : 51 €

Contenance : 70 cl

Degré d’alcool : 40 % vol.

Pour qui ? Les amateurs de rhum et de coffrets de dégustation.

Flor de Caña 18 ans, pour les amateurs de rhums boisés et épicés

Direction le Nicaragua avec Flor de Caña, une maison familiale fondée en 1890. Vieilli en fûts de bourbon au pied d’un volcan actif, son rhum 18 ans est élaboré sans sucre ajouté ni ingrédients artificiels. Derrière sa robe ambrée, il développe un profil de noix et de caramel au nez, puis de vanille et d’épices en bouche, avec une finale longue. Une bouteille à envisager pour quelqu’un qui aime prendre le temps de découvrir un rhum de dégustation.

Présentée sous étui, cette cuvée peut se découvrir pure ou sur glace. Pour varier les plaisirs, la maison suggère également un trait d’eau pétillante et un zeste d’orange, ou une préparation en Old Fashioned. Côté accompagnement, un dessert au chocolat noir et au praliné fait écho à ses notes de fruits à coque : une association dont on aurait bien tort de se priver !

Flor de Caña 18 ans — Bouteille sous étui

Prix conseillé : 65 €

Contenance : 70 cl

Degré d’alcool : 40 % vol.

Pour qui ? Les amateurs de rhums boisés et épicés.

Pour une bouteille destinée à accompagner un repas festif, retrouvez également notre sélection de vins, champagnes et spiritueux pour les fêtes.

Bien choisir une bouteille de spiritueux à offrir

Quel spiritueux offrir à quelqu’un qui aime préparer des cocktails ?

Tout dépend des saveurs qu’il apprécie : Portofino Botanical Spirit Light Edition se prête aux cocktails botaniques avec du tonic, tandis que Thérèse de Maison Bocquet apporte des notes de framboise, de cassis et de plantes aromatiques. Pour les amateurs de poire, Golden Eight de Massenez peut se servir en spritz avec du prosecco et de l’eau pétillante. Mamma Mia! permet aussi de préparer un limoncello spritz aux notes citronnées.

Quelle bouteille de spiritueux offrir à moins de 50 € ?

Le limoncello Mamma Mia! est affiché à 33,50 € les 70 cl chez Eataly, sous réserve de disponibilité. Notre sélection comprend également Thérèse de Maison Bocquet à 39 € les 50 cl, Portofino Botanical Spirit Light Edition à 39,90 € les 50 cl et le coffret Golden Eight avec deux verres à 40,50 € les 70 cl. Ces tarifs sont indicatifs et hors éventuels frais de livraison.

Comment choisir un spiritueux quand on connaît mal les goûts de la personne ?

Repérez une bouteille ou un cocktail qu’elle apprécie déjà : cela permet de s’orienter vers des saveurs fruitées, végétales, boisées ou épicées. Un caviste pourra ensuite vous conseiller selon ces préférences et votre budget. Le coffret et ses accessoires peuvent compléter le cadeau, mais le profil du spiritueux reste le premier critère de choix.

Prix relevés ou conseillés au moment de la rédaction, susceptibles d’évoluer.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mélina Hoffmann