Les Trophées Pudlo reviennent le 7 décembre 2026 : qui sera le roi du bistrot ?

Notez la date : le 7 décembre 2026, les becs fins et amoureux des nappes à carreaux ont rendez-vous pour un événement devenu incontournable dans le microcosme de la gastronomie parisienne. Créés par l’infatigable Gilles Pudlowski, critique gastronomique et amoureux inconditionnel des bons vieux troquets, les Trophées Pudlo des Bistrots reviennent pour une cinquième édition haute en saveurs, en émotions… et en plats à partager entre copains.

Une cérémonie à la gloire des bistrots de caractère

Depuis 2022, les Trophées Pudlo célèbrent ce qui fait battre le cœur des villes françaises : ces bistrots ancrés dans le quotidien, portés par des aubergistes passionnés, fiers ambassadeurs d’une cuisine de terroir. Blanquette de veau, ris de veau croustillant, île flottante à l’ancienne… tout un patrimoine culinaire mis à l’honneur dans une ambiance conviviale et généreuse. Après avoir couronné la Grille Montorgueil, le Moulin à Vent, le Paris Seize et Casimir l’an passé, l’édition 2027 s’apprête à dévoiler un tout nouveau palmarès de 8 lauréats. Le suspense est entier : qui succédera aux icônes des éditions précédentes ? Réponse en direct sur le compte Instagram de Gilles Pudlowski le 7 décembre 2026.

©MATHIEU PATTIER

8 Trophées, 8 histoires à raconter

Derrière chaque prix, il y a un bistrot, une histoire, une personnalité. Cette année encore, 8 Trophées récompenseront la crème des bistrots, au travers de thématiques qui sentent bon la terrine de campagne et la transmission familiale : Bistrot de l’année, Cheffe de l’année, Art de Vivre & Tradition, Bistrot Canaille, Bistrot Créatif, Patron de l’année, Transmission et Accueil de l’année. Chacun de ces prix est remis en partenariat avec de grands noms qui partagent tous un amour sincère pour l’âme des comptoirs et le patrimoine vivant de nos cuisines régionales. Autre bonne nouvelle : le Petit Pudlo des Bistrots 2027 sera de nouveau disponible mi-décembre en kiosques et en ligne. Cette bible du bien-manger recense une sélection des 200 meilleurs bistrots parisiens conviant également estaminets, winstubs et bouchons lyonnais.

Les Trophées Pudlo ©Adobestock

Les Trophées Pudlo : un combat gourmand pour nos bistrots

Infatigable conteur de la cuisine populaire et des maisons de cœur, Gilles Pudlowski alias “Pudlo” poursuit son combat pour ces restos où l’on sert avec le sourire et où l’on déguste des plats authentiques. Les Trophées Pudlo 2027, ce n’est pas qu’un palmarès : c’est une déclaration d’amour à ces lieux de vie qu’on voit trop souvent disparaître. Face à l’uniformisation des cartes, aux pressions économiques et à la disparition des commerces de proximité, ce rendez-vous rappelle le rôle essentiel des bistrots de tradition dans le tissu social français. Avec l’aide de partenaires engagés (Marché de Rungis, Staub, Noilly Prat, La Vieille Prune…) et de l’Association Bistrots & Cafés en France, Pudlo défend une idée simple : que l’art de vivre à la française, au son des verres qui s’entrechoquent, des plats réconfortants et des discussions animées, mérite une place au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. On passe à table ?

À tous les amoureux des bons plats, des comptoirs animés et des coups de fourchette partagés : rendez-vous le 7 décembre 2026. Vive le bistrot et vive les Trophées Pudlo !

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Et pour ne rien rater, gardez un œil sur le site : www.bistrotsetcafesdefrance.org

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Photo de couverture : ©trophée pudlo, les lauréats 2026