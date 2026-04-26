Deux pop-up Disney gratuits débarquent aux Halles : Winnie et Star Wars

Deux pop-up Disney gratuits débarquent aux Halles. Du 30 avril au 9 mai 2026, Winnie l’Ourson et Star Wars investissent chacun leur univers immersif : une aventure familiale dans la Forêt des Rêves Bleus d’un côté, un Star Wars Store by King Jouet de 300 m² de l’autre. Deux ambiances radicalement différentes, deux rendez-vous gratuits… et de quoi occuper petits et grands en plein cœur de la capitale. On vous dévoile le programme.

Winnie l’Ourson fête ses 100 ans avec une aventure gratuite

Avec son pot de miel, sa bande d’amis fidèles et cette tendresse intemporelle qui parle à toutes les générations, il est sans doute le plus attachant des petits oursons. En 2026, Winnie l’Ourson fête ses 100 ans, un anniversaire que Disney célèbre avec plusieurs rendez-vous, dont une expérience immersive gratuite à Paris. Direction le Westfield Forum des Halles, du 7 au 9 mai 2026, pour découvrir Winnie l’Ourson : à la recherche du ballon perdu.

Le principe ? Rejoindre Winnie et ses amis pour aider Jean-Christophe à retrouver son fameux ballon. Les visiteurs traverseront un décor inspiré de la Forêt des Rêves Bleus, ponctué de surprises, de défis ludiques et de moments à partager en famille. L’événement promet une parenthèse douce et réconfortante, fidèle à l’univers du plus célèbre amateur de miel. Au programme également : photocalls, animations interactives, espace de jeux pour les enfants et un café Winnie l’Ourson avec boissons et pâtisseries.

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Star Wars débarque avec un immense store immersif

Changement total d’ambiance à quelques mètres de là. Dès le 30 avril 2026, un Star Wars Store by King Jouet ouvrira au 43 rue Étienne Marcel, à deux pas des Halles. Ce magasin éphémère de 300 m² avec ses espaces scénographiés se présente comme le tout premier du genre en France et en Europe.

À l’intérieur, deux espaces sont annoncés : l’un consacré aux personnages iconiques de la saga, l’autre dédié au film Star Wars : The Mandalorian and Grogu, attendu au cinéma le 20 mai 2026. Façade rétro-futuriste, personnages grandeur nature, photocalls, produits exclusifs, espace café thématique… tout est pensé pour plonger les visiteurs dans une galaxie lointaine, très lointaine. Les fans pourront aussi découvrir un stand de création de sabre laser, des démonstrations Lego Smart Play et près de 1 000 références de produits dérivés, parmi lesquelles quelques jouets et articles de mode exclusifs. Notre petit doigt nous dit que cela n’intéressera pas que les enfants !

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Deux rendez-vous pop culture à ne pas manquer aux Halles

Rarement les Halles auront autant concentré de nostalgie et de pop culture en même temps. D’un côté, l’univers tendre et familial de Winnie l’Ourson. De l’autre, la puissance mythique de Star Wars. Deux expériences immersives pensées pour faire plaisir aux enfants comme aux grands qui ont gardé leur âme d’enfant.

Si vous cherchez une sortie originale et gratuite à faire en famille à Paris, voilà qui devrait faire l’affaire ! Ces deux pop-up Disney aux Halles s’annoncent déjà comme des rendez-vous très convoités du printemps parisien.

FAQ des pop-up Disney aux Halles

Où se déroule le pop-up Winnie l’Ourson à Paris ?

Au Westfield Forum des Halles, 101 Porte Berger, Paris 1er, du 7 au 9 mai 2026.

Le pop-up Winnie l’Ourson est-il payant ?

Non, l’expérience est annoncée comme gratuite, sur inscription.

Où se trouve le Star Wars Store by King Jouet ?

Au 43 rue Étienne Marcel, Paris 2e, à proximité immédiate du quartier des Halles.

Mélina Hoffmann